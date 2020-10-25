Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула"
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До міської ради Дніпра проходять 6 партій: "Пропозиція", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Громадська сила", "Європейська Солідарність" і "Блок Вілкула Українська перспектива",
Про це свідчать результати екзитполу, проведеного "Савік Шустер Студією", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з екзитполом, партія "Пропозиція" набирає 28,33%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17,15%, "Слуга народу" - 15,21%, "Громадська сила" - 10,44%, "Європейська Солідарність" - 7,5% і "Блок Вілкула Українська перспектива" - 5,24%.
Решта політсил не подолали 5% бар'єр.
Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Топ коментарі
+22 Vedana
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+15 Дмитро Черних 794bd8a2
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+6 молодой рабочий
показати весь коментар25.10.2020 20:43
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