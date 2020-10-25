Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула"

До міської ради Дніпра проходять 6 партій: "Пропозиція", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Громадська сила", "Європейська Солідарність" і "Блок Вілкула Українська перспектива",

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного "Савік Шустер Студією", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з екзитполом, партія "Пропозиція" набирає 28,33%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17,15%, "Слуга народу" - 15,21%, "Громадська сила" - 10,44%, "Європейська Солідарність" - 7,5% і "Блок Вілкула Українська перспектива" - 5,24%.

Решта політсил не подолали 5% бар'єр.

Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Маріуполя: "Блок Вадима Бойченка" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей "- 5%