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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Дніпро місто (2152) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екзитпол

До міської ради Дніпра проходять 6 партій: "Пропозиція", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Громадська сила", "Європейська Солідарність" і "Блок Вілкула Українська перспектива",

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного "Савік Шустер Студією", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з екзитполом, партія "Пропозиція" набирає 28,33%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17,15%, "Слуга народу" - 15,21%, "Громадська сила" - 10,44%, "Європейська Солідарність" - 7,5% і "Блок Вілкула Українська перспектива" - 5,24%.

Решта політсил не подолали 5% бар'єр.

Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Маріуполя: "Блок Вадима Бойченка" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей "- 5%

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Мрак ...
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25.10.2020 20:43
+15
Мене особисто непокоїть зростання зажопінців!!! Що буде коли підійдемо до виборів преза та ВРУ !!!Можлива повна дупа !!!))
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25.10.2020 20:46
+6
хоть шарика нет..
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25.10.2020 20:43
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За Майбутне и тут пролетело. Ой как хорошо.
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25.10.2020 20:43 Відповісти
Днепр молодцы !!! Филатову доверяют. Шариков нахер !!! Кто за эажопинцев и вилкулов голосует Х.З -- упоротые пенсы наверное Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула" - Цензор.НЕТ 4970
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26.10.2020 05:25 Відповісти
хоть шарика нет..
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25.10.2020 20:43 Відповісти
Мрак ...
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25.10.2020 20:43 Відповісти
Мене особисто непокоїть зростання зажопінців!!! Що буде коли підійдемо до виборів преза та ВРУ !!!Можлива повна дупа !!!))
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Так уже казали: хунта. Без виборів. На якийсь час. Щоб поміняти закон про громадянство, ввести інститут негромадянина, провести іспит на громадянство і позбавити виборчого права якомога більшу к-ть тупого поголів*я.
Інакше залишитеся без держави.
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25.10.2020 20:55 Відповісти
І трійки повернути. Бажано з розстрілами.
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25.10.2020 21:00 Відповісти
Це не смішно....
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25.10.2020 21:36 Відповісти
Почему мрак? рыги+Вилкул набрали 22,5%. Мрак это в Харькове и особенно в Одессе (
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25.10.2020 21:54 Відповісти
Зачем голову было морочить? Все как было , так и осталось! Админресурс на лицо ! При власти остались те же!
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25.10.2020 20:44 Відповісти
Нет. Советы принадлежали БЮТ во многом. А теперь их выгнали. Всё очень сильно изменилось.
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25.10.2020 20:44 Відповісти
это хорошо?
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25.10.2020 22:17 Відповісти
Это тектоническое изменение. Вы же хотели очищение элит? Вот вам и очищение. От бютовцев правда. Кто поумнее перебежал кто куда, а кто поглупее покинет советы.
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25.10.2020 22:20 Відповісти
А причем тут админресурс? Это же не подсчет голосов, а результат опроса на выходе с избирательного участка.
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25.10.2020 20:49 Відповісти
если совпадет , то админресурс...
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25.10.2020 22:17 Відповісти
Интересная логика. А почему не так к примеру, что если совпадет, то опрос проведен корректно и довольно точно.
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25.10.2020 22:30 Відповісти
ой конченый ну теперь бишоп боря сворует все
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25.10.2020 20:44 Відповісти
Почему сворует? Просто будет дальше иметь свою долю!
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25.10.2020 20:47 Відповісти
А чого це Бутусов так піарить результати опитування шустрика? У кого хто і що спитав під час цих виборів?
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Бутусов выдает новости. Сейчас новости генерирует шустрик, поскольку основные опросные конторы на этих выборах не работали.
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25.10.2020 20:51 Відповісти
Ну в мене питали на виході з дільниці.
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25.10.2020 20:51 Відповісти
Так і відрекомендувались? Опитуванняч Шустера?
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25.10.2020 21:02 Відповісти
Нєа. Назвали якусь соціологічну організацію. Але це не означає, що Шустер не опитував. Він же не може на всіх дільницях своїх опитувачив поставить. А взагалі я вважаю, що він скоріш за все скористався послугами подібної соціологічної статистичної организації. Бо звідки в нього власний ресурс подібне зробити. Та можу помилятися.
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25.10.2020 21:18 Відповісти
Так і я так можу. От назву своє опитування:"Всі кругом фідєрасти". І не прогадаю.
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25.10.2020 21:38 Відповісти
Ви не можете. Якби могли б - зробили. А так я не чув про подыбне опитування. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула" - Цензор.НЕТ 1058
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25.10.2020 21:51 Відповісти
Ну немає у мене таких повноважнь) Але право голосу - є..
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25.10.2020 22:05 Відповісти
У вас є і право голосу і право провести опитування. Але у вас може забракнути ресурсу та коштів щоб його провести. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула" - Цензор.НЕТ 8678
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25.10.2020 22:11 Відповісти
Права опитування, під час виборів, - ні у кого не має.Ну як не крути - це поза Законом.
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25.10.2020 22:18 Відповісти
Чого б це? Екзітполи дозволені. Немає права на агітацію. Це так. А опитувати хто за кого віддав свій голос можна за бажанням того кого опитуєш. Інша справа проводити опитування на зразок того як зробив Зеленський. Мені здається подібні опитування недостатньо врегульовані законодавчо. Як на мою думку, то тут був елемент агітації. І тому власне я його вважаю не досить законним. Але Верховний суд дозволив це зробити. Тому я, як громадянин нашої країни повинен це прийняти хоч і не згоден з рішенням суду.
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25.10.2020 22:28 Відповісти
И тут русня рулит
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25.10.2020 20:53 Відповісти
и тут одна кацапня и малоросы ..
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25.10.2020 22:12 Відповісти
кто такие пропозиция и гр. сила? впервые слышу.
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25.10.2020 21:38 Відповісти
Пропозиция -- партия МЭРА Филатова. Громадьска сила- партия Краснова.
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26.10.2020 05:29 Відповісти
Пропозиция и ОПЗЖ это одно и тоже. Увы, ватники пролезли.
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Пропозиция -- ПАртия Филатова !!! САм ты ватник.
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26.10.2020 05:26 Відповісти
Гуфман партнер Филатова и Корбана. Филатов трудоустроил всех беркутовцев Днепра. Создал для себя "муниципальную варту". У него теперь прозвище Альберкутович. Еще доказательства для порохоботиков надо?
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26.10.2020 09:59 Відповісти
Радий за Філатова. А ще більше радий за фанеру вілкула, яка пролетіла над містом в сторону Парижу. Громадська сила Краснова? Він не розмовляє російською нормально, а як з українською?
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26.10.2020 09:42 Відповісти
 
 