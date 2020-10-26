Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Маріупольську міськраду проходять блок мера Бойченка, Партія Шарія, "Слуга народу" і ОПЗЖ. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
П'ятивідсотковий бар'єр до Маріупольської міськради подолали "Блок Вадима Бойченка" (45.96%), "Опозиційна платформа - За життя" (30.69%), Партія Шарія (6.56%), "Слуга народу" (6.28%).
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
Тупое ватное быдло!
Успокойтесь уже, это были только первые выборы этой партии.
Ватный край.
меры крупных городов начинают становиться самостоятельной региональной силой, и вытесняют в "кювет" общереспубликанские политические партии..
Кличко, Филатов, Кернес, Бойченко, наверняка Садовый.. и другие..
получается население голосует за комфорт, т.е. за того мера, который тратит деньги на комфорт горожан, а политические пустышки типа "Матькивщина", Пальчевский, "Швобода" в пролете..
просто я знаю, что политический проект "Швобода" и персонально Тягнывбока, создавал тавагищ Клюев по заданию политсовет "Партии рЫгЫонов", и на левые деньги от контробаса, которые Пупсу обеспечил тот же самый Клюев, дав ему "форточку" на границе..
и создавался проект "Швабода", как медийный партия-антогонист "партии рЫгЫонов" оккурат под возможную победу Януковща на выборах 2004 года.. но случилось чудо, и выиграл Ющ, и проект "Швободы" льложили на 2010 год, а вот уже когда Януковощ пришел к власти, Тягнывбок стал любимым анти-героем в штабе "ПР", и поэтому его очень активно финансировали через банк Арбузова.. а руководил проектом, все тот же Клюев..
при этом, в самой партии "Швобода" очень много искренних украинских патриотов, которых провокатор Тягнывсрак использовал в темную в интересах "ПР"..
а к самой "Швободе" я отношусь с брезгливостью, какую вызывают пророссийские проекты, типа партии Шария, или "Перемога Пальчевского" и т.д.
все будет Украина!
страшно?!.. ото ж!
вы паночка, наивны и доверчивы..