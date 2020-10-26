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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Маріуполь (2818) місцеві вибори (1000) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Маріупольську міськраду проходять блок мера Бойченка, Партія Шарія, "Слуга народу" і ОПЗЖ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до Маріупольської міськради подолали "Блок Вадима Бойченка" (45.96%), "Опозиційна платформа - За життя" (30.69%), Партія Шарія (6.56%), "Слуга народу" (6.28%).

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: до міськради проходять "Довіряй справам", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Євросолідарність", "Партія Шарія"

Екзитпол Савік Шустер Студії: У Маріупольську міськраду проходять блок мера Бойченка, Партія Шарія, Слуга народу і ОПЗЖ 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
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Топ коментарі
+41
Дегенераты, которых кацапы обстреляли "градами" проголосовали за ОПЗЖ и Шария!
Тупое ватное быдло!
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25.10.2020 20:45
+24
Совки і підмосковники живуть у нас на сході і півдні.
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25.10.2020 20:42
+21
Просто совкове бидло, яке 70 років жило в стойлє, а потім 30 стояло раком перед олігархами, не хоче жити у цивілізованній країні. От і все.
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25.10.2020 20:47
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Совки і підмосковники живуть у нас на сході і півдні.
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25.10.2020 20:42 Відповісти
Чим далі в ліс--тим більше патиків.Слав кпсс!!!!!!!!!!!!11111
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25.10.2020 21:31 Відповісти
мало прилетіло..не дійшло!
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25.10.2020 21:35 Відповісти
«Партія шарія»-такий самий маланський розвод як і СН.
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25.10.2020 20:43 Відповісти
За рівнем відкритого українофобства та москвофільства їх важко порівняти.
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Чому маланський? Явно москальський.
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25.10.2020 21:41 Відповісти
Капец, а мы про выборы на Данпассе))
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25.10.2020 20:44 Відповісти
Та які там вибори? Там потрібно одну велику психушку розміром з регіон зробити і нікого звідти не випускати.
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25.10.2020 20:58 Відповісти
Вы что? Против Минска???)))
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25.10.2020 21:16 Відповісти
Представьте себе. Я за те, щоб оте все обгородити забором, а потім залити бетоном.
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26.10.2020 18:58 Відповісти
Даунббас--єта сільна.Всєхь хахловь лєнівіхь корьмєть.
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25.10.2020 21:32 Відповісти
к сожалению там одни кацапы и малоросы ..
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25.10.2020 22:08 Відповісти
И кто в этом виноват? выводы сделаете?
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25.10.2020 20:44 Відповісти
Порошенко? Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Мариупольский горсовет проходят блок мэра Бойченко, партия Шария, "слуги народа" и ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6500
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25.10.2020 20:45 Відповісти
Просто совкове бидло, яке 70 років жило в стойлє, а потім 30 стояло раком перед олігархами, не хоче жити у цивілізованній країні. От і все.
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Малюють гірше ніж при януковічі.
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25.10.2020 20:45 Відповісти
До чого тут малюють. Це ж не підрахунок голосів а екзітпол.
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Дегенераты, которых кацапы обстреляли "градами" проголосовали за ОПЗЖ и Шария!
Тупое ватное быдло!
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25.10.2020 20:45 Відповісти
значит, мало обстреляли!
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25.10.2020 21:32 Відповісти
Горбатого могила исправит...
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Но там же наши люди! Им надо дать свободную экономическую зону что б во всей Украине люди так голосовали!
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25.10.2020 21:55 Відповісти
Йшов би ти разом зі своїм педофілом до бісової матері.
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Шарий мелкий жулик. За него голосует неинтеллектуальная молодежь, которая смотрит его глупенькие видео на ютуб или где он там обитает. Он настолько примитивен, что это бросается в глаза. Но у молодых мозгов не много.
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25.10.2020 20:47 Відповісти
У молодых не много,у пенсов не много. Остаюся только интеллектуальные Вани в самом расцвете сил.
Успокойтесь уже, это были только первые выборы этой партии.
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25.10.2020 21:36 Відповісти
И какая идеология этой партии?
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25.10.2020 21:38 Відповісти
Почему кацапская свинособака под американским флагом?😂🌷××
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25.10.2020 20:49 Відповісти
Це просто Соловйов та Скабєєва не балотувалися.
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25.10.2020 20:45 Відповісти
Философский вопрос-"Батькивщина" уже не крму не нужна?
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Вона розпродана чуркам всяким. Юля фсьо.
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25.10.2020 20:59 Відповісти
Охарактеризую данные цифры и выбор жителей этого города, и ему подобных одним словом - ДАУНбасс.
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Якщо в Слов'янську оберуть Штепу, цій планеті не допоможе навіть астероїд.
Ватный край.
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25.10.2020 20:46 Відповісти
не дай бог
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25.10.2020 20:50 Відповісти
уверен что оберуть
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Партия собачей бутки виновата, за 5 лет олигархи поднялись и московское гумно начало поднимается!!!! ну у вас во всем виноват "будочка "
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25.10.2020 20:46 Відповісти
Это называется реванш. Контрреволюция. Голосуя за Зеленского вы голосовали за контрреволюцию. Сейчас просто быть контрреволюционером не стыдно. Вот отсюда такие результаты. А пробило этому путь голосование за Слуг и Зеленского и "Порошенко-барыга". Это то самое окно Овертона. Сначала ты голосуешь за Зеленского, а потом уже и за Оппоблок не стыдно.
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25.10.2020 20:49 Відповісти
Паднємалася воно 5 годів,а піднялося 1.5 року тому,з появою з расєє Парьткова та ін.русккай мерзоти.
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25.10.2020 21:35 Відповісти
Тотальна перемога жопоблока. Тотальна поразка зеленоі мерзоти
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25.10.2020 20:47 Відповісти
а кроме поднятия армии, что было, можно было и посадить пару друзей но воно сыкло! я за собачую бутку
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25.10.2020 20:48 Відповісти
Ты про тех "друзей", что отпустили при Зеле?
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25.10.2020 20:51 Відповісти
5 белютеней мне было тяжело за кого голосовать, что уж говорить за людей, плюс что сделали кабинки без скртытия, давно поа такое сделать!!!!
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25.10.2020 20:52 Відповісти
Без слів! (((
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25.10.2020 20:55 Відповісти
даунбаси настільки приьітивні, що за 30 років ніяк не зрозуміли що їх рівень життя залежить від того як вони голосують. Собаки Павлова в порівнянні просто гіганти думки(((
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25.10.2020 20:56 Відповісти
Вы верите дейтсвительно в такие результаты?
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25.10.2020 20:57 Відповісти
Если еще раз этот ватный скот "Градами" освежат я буду не против. Людей жалко.
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25.10.2020 21:00 Відповісти
там 81% скота, судя по этим результатам
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25.10.2020 21:34 Відповісти
Мало их русня обстреливала. Не дошло.
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25.10.2020 21:02 Відповісти
хммм.. однако тенденция..
меры крупных городов начинают становиться самостоятельной региональной силой, и вытесняют в "кювет" общереспубликанские политические партии..
Кличко, Филатов, Кернес, Бойченко, наверняка Садовый.. и другие..
получается население голосует за комфорт, т.е. за того мера, который тратит деньги на комфорт горожан, а политические пустышки типа "Матькивщина", Пальчевский, "Швобода" в пролете..
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25.10.2020 21:02 Відповісти
"Свободу" ненавидить кацапня.А чому ти,украЬІньєЦ?
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25.10.2020 21:38 Відповісти
а кто тебе сказал, что я ненавижу "Швободу"?..
просто я знаю, что политический проект "Швобода" и персонально Тягнывбока, создавал тавагищ Клюев по заданию политсовет "Партии рЫгЫонов", и на левые деньги от контробаса, которые Пупсу обеспечил тот же самый Клюев, дав ему "форточку" на границе..
и создавался проект "Швабода", как медийный партия-антогонист "партии рЫгЫонов" оккурат под возможную победу Януковща на выборах 2004 года.. но случилось чудо, и выиграл Ющ, и проект "Швободы" льложили на 2010 год, а вот уже когда Януковощ пришел к власти, Тягнывбок стал любимым анти-героем в штабе "ПР", и поэтому его очень активно финансировали через банк Арбузова.. а руководил проектом, все тот же Клюев..
при этом, в самой партии "Швобода" очень много искренних украинских патриотов, которых провокатор Тягнывсрак использовал в темную в интересах "ПР"..
а к самой "Швободе" я отношусь с брезгливостью, какую вызывают пророссийские проекты, типа партии Шария, или "Перемога Пальчевского" и т.д.
все будет Украина!
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25.10.2020 21:48 Відповісти
А ще ти знаєш,що Порошенко брата свого вбив і з"їв.Без солі. І що в Україні-гряжьданския ваїна,а разсєюшька-братєкь радной.
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25.10.2020 22:06 Відповісти
не одно брата, а двух.. первого брата Порох съел без соли, а из второго сделал тушонку..
страшно?!.. ото ж!
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25.10.2020 22:21 Відповісти
Єта.У смисьлє наче ЗорІн са Шкєрьякомь?Лє?
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25.10.2020 22:36 Відповісти
Він же БаблоКат. Поставити в поряд Пальчевського і Свободу та Батьківщину - не сповна розуму, або підліток.
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25.10.2020 22:30 Відповісти
все три партии - это пророссийские проекты в разных обертках..
вы паночка, наивны и доверчивы..
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25.10.2020 22:42 Відповісти
Але чомусь десятки свободівців загинули на Майдані і сотні-на фронті.захищаючи нас від "прарасєйскєхь праєктафь".Ви,барєшьньо,русккєє вєшьчьє талкаїтє.
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27.10.2020 22:26 Відповісти
Сепаратисты таки добьют Украину
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25.10.2020 21:10 Відповісти
Нє сци синок, ето ми добьйом сєпаратістов. Второй раз ужє нє упустім шанс.
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25.10.2020 21:44 Відповісти
Вашим би писком сало жерти і пивце хлебтати....Дав би то пан Бог.
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25.10.2020 22:41 Відповісти
В Харьков, Одессу и Марик как раз понасбегалась куча сброда из ордило и уставших от путена крысчан. Вот вам и результат.
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25.10.2020 21:44 Відповісти
Да не может такого быть, скорее всего там прошла тотальная фальсификация.
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25.10.2020 21:44 Відповісти
За результатами екзит полів ***** мабуть на сьомому небі від щастя. Таких дебілів потрібно пошукати, їх 6 років обстрілюють, а вони за ворогів голосують.
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25.10.2020 21:57 Відповісти
Дебилы и коллаборанты оккупировали страну.
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25.10.2020 22:08 Відповісти
І фсє--русккаїзіч"єсккєє.Чомусь.
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25.10.2020 22:42 Відповісти
Україна розвалюється... І це факт ... Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Маріупольську міськраду проходять блок мера Бойченка, Партія Шарія, "Слуга народу" і ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 564
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25.10.2020 22:25 Відповісти
Их из градов молотили, а они всё равно за русский мир.Хотят добавки.Хронические ватники
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25.10.2020 23:00 Відповісти
Украино Вибач
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26.10.2020 03:25 Відповісти
Повністю сепарське місто. Те місто яке було окуповано і своїми очами бюачили війну, те місто, яке по координатам даїшника "ДНР"було обстріляно російськими градами вибрало собі малоросів і ворогів України. Для мене цього міста більше не існує.
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26.10.2020 09:45 Відповісти
З логіки заборони виборів і стрворення ВЦА..в Маріуполі теж треба було заборонити вибори як в Сєвєродонецьку та Лисичанську.так як відстать до ворожих позицій однакова....але побоявся Зе йти проти гудка
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26.10.2020 11:38 Відповісти
 
 