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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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міськрада (461) місцеві вибори (1000) Харків (3880) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Харківську міськраду проходять "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Блок Світличної - Разом!" ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до Київської міськради подолали "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія, "Блок Світличної - Разом!".

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Екзитпол Савік Шустер Студії: У Харківську міськраду проходять Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуга народу, ЄС, партія Шарія та Блок Світличної - Разом! 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+48
Вата на вате и петуШарий в придачу.
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25.10.2020 20:52
+26
Быдлаки опять навыбирали себе хозяев по всей Украине.
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25.10.2020 20:52
+17
третий раз выбирать кернеса - это безнадежно...
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25.10.2020 20:55
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То что они туда зашли - не значит что они там будут делать погоду.
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25.10.2020 21:39 Відповісти
В Харьков, Одессу и Марик как раз понасбегалась куча сброда из ордило и уставших от путена крысчан. Вот вам и результат.
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25.10.2020 21:42 Відповісти
Да не может такого быть, скорее всего там прошла тотальная фальсификация выборов.
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25.10.2020 21:45 Відповісти
Танковый завод нужно переносить из этого ватного курятника
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25.10.2020 21:48 Відповісти
И уже вчера
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25.10.2020 21:51 Відповісти
Не только. Переносить надо ВСЕ. Оставить только производство лавочек которые Кернес закупает. Хай харьковчане богатеют.
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25.10.2020 21:52 Відповісти
і то негайно
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25.10.2020 21:52 Відповісти
угу, кадры ты тоже "перенесешь"?
а научные заведения???
короче - забудь
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25.10.2020 23:50 Відповісти
Кадры сами переедут из твоей хнр.
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26.10.2020 07:38 Відповісти
пока что твои кадры собирают клубнику в Польше

короче, иди занимайся твоим собственным депрессивным регионом, не лезь в чужие
все равно ты слишком туп, чтобы об этом говорить
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26.10.2020 09:34 Відповісти
Иди нах черт,тебе так понятно?
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10.11.2020 12:55 Відповісти
ты уже там
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11.11.2020 08:35 Відповісти
Если ты про свой рот то да, я уже там.
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15.11.2020 10:07 Відповісти
нет, про твой ротешник и сракешник
и не забывай сглатывать биоматериал
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15.11.2020 14:35 Відповісти
Тебе членососу глупо про это писать , ты фаршмачный и пробитый , пзди с себе подобными конча.
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15.11.2020 18:52 Відповісти
у тебя нечленораздельные звуки из-за переполненного ротешника
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15.11.2020 19:50 Відповісти
Во Львове есть ремонтные танковые заводы.Вывезти документацию и перепрофилировать их не такая уж и сложная задача.
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26.10.2020 17:55 Відповісти
ты, диванный, вообще не соображаешь, какую х...ню ты пишешь

ты даже не способен понять разницу между всего лишь ремонтом техники, получая извне детали (с того же Малышева) и способностью делать танки с нуля (полный цикл!)
слава Богу, что в правительстве сидят не такие идиоты...
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26.10.2020 23:49 Відповісти
Не бомби так,ваторогий.Нужно будет, за уши притянут всех кого надо и спрашивать не будут. Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Харківську міськраду проходять "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Блок Світличної - Разом!" - Цензор.НЕТ 1712
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27.10.2020 00:35 Відповісти
ясно-понятно, ты - идиот
причем с лаптестанскими замашками
это у них "если нужно будет, то мы штурмовщинкой...", "незаменимых у нас нет..." и т.д.
ДБ!
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27.10.2020 07:45 Відповісти
Идиоты те кто держит самый крупный танковый завод страны под носом у врага.
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27.10.2020 22:05 Відповісти
Во-первых, не один танковый завод в Харькове, а ТРИ! Причем второй - ХБТЗ - аналог Львовского. А первый - им. Малышева и третий - КБ им. Морозова - аналогов в Украине не имеют. Это тебе ликбез такой
Во-вторых... им. Малышева оказался там не просто так. В другом месте его практически невозможно будет воссоздать. Нет кадров, нет мощностей, нет площадей. И не будет - не с украинскими финансами.

Ну что я тебе скажу... держать границу нужно. Вот и все.
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27.10.2020 23:06 Відповісти
Главзебил там еще совместный завод по Байрактарам с турками предложит построить чтоб путенским бойцам легче было все там наблюдать.
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25.10.2020 21:52 Відповісти
а другие регионы такую сложную задачу не потянут
нет кадров, нет мощностей
только голозадые заробитчане
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26.10.2020 23:51 Відповісти
те що Схід і Південь України вже остаточно здали кацапні-факт 1000%%
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25.10.2020 21:53 Відповісти
І оце президент. Позирище!

Сдают Украину с потрохами.
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25.10.2020 21:54 Відповісти
Харків,ти іпанувся!!!
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25.10.2020 22:06 Відповісти
Єдине що мене радує в цьому списку, це процент Каломойші "За майбутнє"
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25.10.2020 22:13 Відповісти
В Украине будет первый в мире мер города - труп.
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25.10.2020 22:15 Відповісти
харьковчане, это просто позорище.., кернес, опзж. Вы каким местом голосовали...!?
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25.10.2020 22:48 Відповісти
кернес как раз логичен
а опзж... пенсов много
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25.10.2020 23:48 Відповісти
на выборы не ходил, но пожалуй лучше так, чем по-другому.
гепа, который хз живой или нет, очень хорошо наступил на хвост жиду еврею фельдману, директору рынка барабашово который в свою очередь после десятка лет с БЮТ переметнулся в оккупационный блок, и которого приезжал пиарить другой жид еврей по фамилии рабинович. остаточный кандидат - провладный адвокатишка, нынешний губернатор от зелупы.
ну и кого нужно было выбирать?!
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26.10.2020 08:17 Відповісти
Все логично. Слуга народа разочаровал основную массу своих избирателей. Поэтому на Западе их голоса ушли к ЕС (во Львове они даже Садового сделали), а на востоке и юге - к ОПЗЖ (те, кто открыто поддерживают РФ) и к Шарию (те, кто не поддерживает РФ, однако и против партий майдана).
В любом случае, результат СН - это ярчайший показатель того, что общеукраинская партия является утопией. Слишком сильны противоречия между регионами.
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25.10.2020 23:12 Відповісти
вот партия шария - это хреново
реально
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25.10.2020 23:47 Відповісти
Ожидаемо, соц опросы это прогнозировали. В принципе тут нет ничего необычного, потому что опзж теряет свою избирательную базу по естественным причинам, совковые пенсионеры вымирают, а шарий это вариант для молодых предателей родины )
Однако их результаты намного скромнее, чем они себе рисовали, так как они ожидали поддержку "минимум 20% по стране", а по факту даже 10% нет в самых ватных городах.
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26.10.2020 12:18 Відповісти
это все понятно
просто шариевцы... уж очень противно-мерзотны... персонально для меня
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26.10.2020 13:24 Відповісти
Судя по тому, что харьковчани ценят позорного недобитого жида-бандюгана и даже выбрали себе еще и педофилов ПетуШария в помощь, не говоря за предателей Родины из Жопоблока, то в Харькове нужно вводить военную комендатуру, ибо там дохрена совковых недобитков и хренлостанских анальных наложников.
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26.10.2020 03:04 Відповісти
Харьков готовится к приложению к "святым мощам", которые привезут из Германии. Хотя бы давки не было как на хадже в Мекке.
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26.10.2020 07:25 Відповісти
Україна це Львів,решта-малоросія
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26.10.2020 07:59 Відповісти
Да ты что. Ты это полякам скажи Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Харківську міськраду проходять "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Блок Світличної - Разом!" - Цензор.НЕТ 4705
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26.10.2020 18:30 Відповісти
Ще одне велике сепарське місто на сьомому році війни.
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26.10.2020 09:47 Відповісти
Г...я вата
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15.11.2020 14:36 Відповісти
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