Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Харківську міськраду проходять "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Блок Світличної - Разом!" ІНФОГРАФІКА
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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
П'ятивідсотковий бар'єр до Київської міськради подолали "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія, "Блок Світличної - Разом!".
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
а научные заведения???
короче - забудь
короче, иди занимайся твоим собственным депрессивным регионом, не лезь в чужие
все равно ты слишком туп, чтобы об этом говорить
и не забывай сглатывать биоматериал
ты даже не способен понять разницу между всего лишь ремонтом техники, получая извне детали (с того же Малышева) и способностью делать танки с нуля (полный цикл!)
слава Богу, что в правительстве сидят не такие идиоты...
причем с лаптестанскими замашками
это у них "если нужно будет, то мы штурмовщинкой...", "незаменимых у нас нет..." и т.д.
ДБ!
Во-вторых... им. Малышева оказался там не просто так. В другом месте его практически невозможно будет воссоздать. Нет кадров, нет мощностей, нет площадей. И не будет - не с украинскими финансами.
Ну что я тебе скажу... держать границу нужно. Вот и все.
нет кадров, нет мощностей
только голозадые заробитчане
Сдают Украину с потрохами.
а опзж... пенсов много
гепа, который хз живой или нет, очень хорошо наступил на хвост
жидуеврею фельдману, директору рынка барабашово который в свою очередь после десятка лет с БЮТ переметнулся в оккупационный блок, и которого приезжал пиарить другой жидеврей по фамилии рабинович. остаточный кандидат - провладный адвокатишка, нынешний губернатор от зелупы.
ну и кого нужно было выбирать?!
В любом случае, результат СН - это ярчайший показатель того, что общеукраинская партия является утопией. Слишком сильны противоречия между регионами.
реально
Однако их результаты намного скромнее, чем они себе рисовали, так как они ожидали поддержку "минимум 20% по стране", а по факту даже 10% нет в самых ватных городах.
просто шариевцы... уж очень противно-мерзотны... персонально для меня