Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Черкас голоси розподілилися таким чином:

Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців по всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колцентру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

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