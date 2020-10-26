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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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мер (483) Черкаси (389) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Черкас голоси розподілилися таким чином:

Екзитпол Савік Шустер Студії у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% 01

Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців по всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колцентру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Первый раз буду болеть за Голос во втором туре. Против этого ублюдка Коломойского.
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25.10.2020 21:02
+5
Это у в твоем бредовом сне он драпал??
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25.10.2020 21:06
+4
был я тогда, не сказал бы что он драпал. Людей довольно много пришло тогда, а то что Кухарчук по капотам ментов попрыгал то не все Черкассы
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25.10.2020 21:06
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Ожидаемо. То что Толик победит прогнозируемо. Ну и почитателей Зе в Черкассах много. Евпак активно вел компанию - вот результат 2 место. Кто такой Кудактин от ЕС даже не знаю кто он.
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25.10.2020 21:01 Відповісти
Полный провал маргинальной партии ПЕС и Порошенка!
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25.10.2020 21:02 Відповісти
В Черкассах пороха нелюбят, вспомни, как он драпал весной 2019 года с Черкасс во время выборов.
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25.10.2020 21:04 Відповісти
был я тогда, не сказал бы что он драпал. Людей довольно много пришло тогда, а то что Кухарчук по капотам ментов попрыгал то не все Черкассы
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25.10.2020 21:06 Відповісти
Это у в твоем бредовом сне он драпал??
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25.10.2020 21:06 Відповісти
Порошенко сбежал с митинга в Черкассах
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25.10.2020 21:10 Відповісти
это по версии нацкорпуса
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25.10.2020 21:14 Відповісти
Это по всем версиям.
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25.10.2020 21:29 Відповісти
присутствовал там ? или роликов насмотрелся в Ютубе ?
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25.10.2020 21:39 Відповісти
Не ***** ротом. Це я тобі як Черкащанин кажу.
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26.10.2020 00:53 Відповісти
Черкащанин а ты был на том митинге тогда, когда порох в Черкассах выступал, если был, тогда скажи, чем этот митинг закончился, или я не правду сказал.
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26.10.2020 00:57 Відповісти
Я ********** з Донбасу у липні 2019 року.
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26.10.2020 08:13 Відповісти
То чего наезжаешь, ты же на этом митинге не был, не знаешь чем он закончился. Кстати я к переселенцам нормально отношусь, я знаю, когда почти все потерять. Извини друг, если что то не так.
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26.10.2020 08:16 Відповісти
Я корінний Черкащанин.
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26.10.2020 08:19 Відповісти
Ты же только что написал, что ты вернулся с Донбасса.
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26.10.2020 08:22 Відповісти
Відвоював на Донбасі ось і повернувся, що тут незрозумілого?
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26.10.2020 08:30 Відповісти
Уже понял, а на том митинге ты был?
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26.10.2020 08:34 Відповісти
Ти нічого не зрозумів.ні, не був.
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26.10.2020 14:23 Відповісти
Свой проходной процент он купит возьмет всегда
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25.10.2020 21:07 Відповісти
Не називай Порошенка порохом. Взірвані склади навіює!
🤣
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25.10.2020 21:08 Відповісти
а вот Юля пролетает в своей базовой области, и Толик от нее ушел
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25.10.2020 21:08 Відповісти
То в Полтаве.Еще и свиньми игр. забросали
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25.10.2020 21:10 Відповісти
ринатка. ты опять выползло. тебе кто с клетки выпустил?
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25.10.2020 21:19 Відповісти
Петюня твой по Черкассам пролетел. Какая боль, какая боль. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% - Цензор.НЕТ 6824
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25.10.2020 21:27 Відповісти
вообще никакой боли. с чего это ты моим здоровьем озаботился убогий? я реалист а не тупой зеленожопый бабуин как ты. правда ты там писал у себя в клоповнике что разочаровался сильно. ну а шож ты хотел? ты же недалекий не слушал когда тебе говорили в 2019 году - не влезай - убьет. а теперь смотри. ты при зеленском вообще опустился на дно. с работой проблемы с здоровьем проблемы. вся радость - наконец то к морю съездил. на водохранилище. и все.. безнадега и перспективы НОЛЬ. так бывает. а как ты "дышал" полтора года назад? радовался... теперь скулишь...
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25.10.2020 21:34 Відповісти
Я не скулю, а что в мэры от ПЕС все кандидаты пролетели кругом по Украине, это правда.
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25.10.2020 21:42 Відповісти
о господи, какое же ты убогое чмо.
ну ты же верещал полтора года про "сбитого летчика". не я. а ты. А теперь найди мне областные центры в которых твоя "слуга" получила больше чем ЕС. ты просто живешь в парадигме "царя". мэр в городе он очень сильно от горсовета зависит. точно так же как твой недопрез зависит от парламента. но тебе нужен лом в жопе, твердая рука, потому как головка без него не держится...
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25.10.2020 21:48 Відповісти
Партия от Зеленского почти везде больше % набрала, чем партия от Порошенко.
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25.10.2020 21:50 Відповісти
почти везде это где? по скольким городам уже известны экзитполы? по пяти? это "почти везде"?
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25.10.2020 21:53 Відповісти
а теперь плюшки! и конечно от коЗЕманды

Герус заявив про значне підвищення ціни на газ.

жри... те
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25.10.2020 21:54 Відповісти
в Киеве нет, во Львове нет, Ивано-франковске нет и еще не вечер
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25.10.2020 21:55 Відповісти
Тернополь
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25.10.2020 21:56 Відповісти
11% в горсовет прошло от ЕС это по твоему пролет ?
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25.10.2020 21:40 Відповісти
Из 100%, только 11%, это по твоему нормально.
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25.10.2020 21:43 Відповісти
а что должно было быть все 100% ? это в городе где Юля всегда была в фаворе, да и мер от ее партии был, а сейчас в майбахи подался ? не пошел бы Толик к Коломойскому неизвестно как бы его партия выступила б.
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25.10.2020 21:47 Відповісти
Первый раз буду болеть за Голос во втором туре. Против этого ублюдка Коломойского.
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25.10.2020 21:02 Відповісти
Я скажу, что Евпак тоже не святой, тут надо хорошо все взвесить и подумать. Кстати против Зеленского именно Бондаренко во время строгого карантина первый начал возбухать.
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25.10.2020 21:08 Відповісти
Я не черкасчянин и смотрю со сторны. Могу быть не прав. Но у меня просто чувство к нему как если бы он был бы рыгом ранее или там ОПЗЖшником. Такое вот.
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25.10.2020 21:09 Відповісти
зато горсовет заводит большую фракцию за будущее Коломойского
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25.10.2020 21:10 Відповісти
Если Бондаренко ненабирает больше 50%, значит будет второй тур выборов.
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25.10.2020 21:02 Відповісти
Да. Нужно сделать всё чтобы скинуть этого урода.
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25.10.2020 21:07 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% - Цензор.НЕТ 5625
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25.10.2020 21:07 Відповісти
Респект кандидату від Голосу. Друге місце і дуже хороший відсоток.
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25.10.2020 21:07 Відповісти
Экзитпол "Савик Шустер Студии" конечно это мощно.
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25.10.2020 21:24 Відповісти
И здесь кандидат от Коломойского партии "За майбутне" идет на первом месте.
Я не понимаю как можно голосовать за партию Коломойского и его марионеток.
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25.10.2020 21:26 Відповісти
ЛЮДИ НАВЕРНОЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ПАРТИЯ "ЗА МАЙБУТНЕ" финансируется Коломойским, Шевченко и Палицей...
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25.10.2020 21:28 Відповісти
Чому не знають, знають і голосують саме за Коломойського який врятував Дніпро в 2014р, як говорили на г+г. У мене є знайомий-друг, він у всьому нормальна людина поки не спитаєш його думки, там прірва, розумом і не пахне.
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25.10.2020 21:48 Відповісти
За майбутне коломойского еще в игре оказывается?
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25.10.2020 21:28 Відповісти
Ляшко заявив, що виграв вибори у 208-му окрузі, влада за допомогою сбу фальсифікує вибори. Питання лише чи студія Савіка в долі?
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25.10.2020 21:53 Відповісти
Чпркащани!!! Чи ви дебіли? Чи вам повилазило! Як може край Тараса Шевченка голосувати за Каломойшу? Схаменіться поки не пізно, бо "лихо вам буде" як сказав класик!
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25.10.2020 22:25 Відповісти
Черкаси за самого великого шахрая? Молодці, він зміг вкрасти весь банк, зможе висмоктоти і ваше місто. Ви на правильному шляху з великими вухами. Вірите обіцянкам-цяцянкам, а не зробленому. Що для України зробив Беня?
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26.10.2020 09:49 Відповісти
 
 