Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%
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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
За даними соціологів, на виборах мера Черкас голоси розподілилися таким чином:
Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців по всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колцентру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
купитвозьмет всегда
🤣
ну ты же верещал полтора года про "сбитого летчика". не я. а ты. А теперь найди мне областные центры в которых твоя "слуга" получила больше чем ЕС. ты просто живешь в парадигме "царя". мэр в городе он очень сильно от горсовета зависит. точно так же как твой недопрез зависит от парламента. но тебе нужен лом в жопе, твердая рука, потому как головка без него не держится...
Герус заявив про значне підвищення ціни на газ.
жри... те
Я не понимаю как можно голосовать за партию Коломойского и его марионеток.