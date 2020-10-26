Екзитпол "Савік Шустер Студії": В міськраду Черкас проходять "Слуга народу", "За майбутнє", "Голос", ЄС, ВО "Черкащани" і ОПЗЖ. ІНФОГРАФІКА

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Черкас подолали "Слуга народу", "За майбутнє", "Голос", ЄС, ВО "Черкащани" і ОПЗЖ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).