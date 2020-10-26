УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5129 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
9 151 33
міськрада (461) Черкаси (389) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії": В міськраду Черкас проходять "Слуга народу", "За майбутнє", "Голос", ЄС, ВО "Черкащани" і ОПЗЖ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Черкас подолали "Слуга народу", "За майбутнє", "Голос", ЄС, ВО "Черкащани" і ОПЗЖ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%

Екзитпол Савік Шустер Студії: В міськраду Черкас проходять Слуга народу, За майбутнє, Голос, ЄС, ВО Черкащани і ОПЗЖ 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Не всех дебилов разочаровал клоун
показати весь коментар
25.10.2020 21:12
+8
Ганьба Черкасам!
Ще не наїлися зеленої гнилятини? Наїстеся!
показати весь коментар
25.10.2020 21:29
+5
я так смотрю матькивщина себе не изменяет. девиз "ну никак но я пыталась" неизменен
показати весь коментар
25.10.2020 21:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я так смотрю матькивщина себе не изменяет. девиз "ну никак но я пыталась" неизменен
показати весь коментар
25.10.2020 21:11 Відповісти
Пальчевский тоже как фанера пролетел.. а щеки раздувал)) аж страшно!
показати весь коментар
25.10.2020 21:14 Відповісти
да это крах Юли, раньше она в Черкассах имела огромную поддержку. Место ее заняли майбахи и зеленые.
показати весь коментар
25.10.2020 21:17 Відповісти
В Черкасах дупа, реваншист перемогают !!)))
показати весь коментар
25.10.2020 21:24 Відповісти
У Юле страшное поражение везде. Уже можно констатировать. Надеюсь что в списке депутатов не так страшно, как это выглядит, но такая сепарская победа по именам.
показати весь коментар
25.10.2020 21:12 Відповісти
Епоха БЮТ скінчилась ,час бабулі на пенсію!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 21:26 Відповісти
Бабульки вымирают, а это ее основная целевая аудитория.
показати весь коментар
25.10.2020 21:41 Відповісти
Проте баби базарні лишаються !!))
показати весь коментар
25.10.2020 21:45 Відповісти
Не всех дебилов разочаровал клоун
показати весь коментар
25.10.2020 21:12 Відповісти
хоть шмария нет, уже результат в сравнении с другими ватными поселениями Украины.
показати весь коментар
25.10.2020 21:14 Відповісти
Тому що не балотувався. А так і в Черкассах бы знайшлося пару відсотків шарієвати. А порохоботам абинеюля, те що опзж пролізло їм пофіг.
показати весь коментар
25.10.2020 21:16 Відповісти
у Юли крах по всей Украине, это очевидно. Хорошо это или плохо уже другой вопрос. Видать что то не так с ее партией и с ней лично, так как рейтинг ее партии держится в основном на личном рейтинге Юли. А вот зеленые прошли как негде по Украине и майбахи зашли тоже не так как в других городах это конечно капец.
показати весь коментар
25.10.2020 21:22 Відповісти
Ви вже вмочили Україну в зелену плісняву ,зараз разом з ними ведіть до влади зажопінців !!! Кремлівська акція -"Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 21:30 Відповісти
вы в Марике, посмотрите, "как его нет" Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черкасс проходят "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3560
показати весь коментар
25.10.2020 21:21 Відповісти
А в какой сельсовет балатировался Пеца парашенка?
показати весь коментар
25.10.2020 21:16 Відповісти
социалистическая партия Мороза уверенно набрала 0,35%))) ))) Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черкасс проходят "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9715 ..
показати весь коментар
25.10.2020 21:16 Відповісти
З екзитполів що оприлюднені видно, що баба Юля зі своєю партією потерпіла крах. Іди на пенсію і гляди внуків.
показати весь коментар
25.10.2020 21:17 Відповісти
"За майбутнє" це - партія Коломойського.
показати весь коментар
25.10.2020 21:20 Відповісти
а какой прох. барьер, 5%?
показати весь коментар
25.10.2020 21:22 Відповісти
раньше у нее по Черкассам поддержка была очень большая
показати весь коментар
25.10.2020 21:24 Відповісти
Батьківщина+Гордон+Демократи+Свобода+Авган+Садовий= 21% демократичних виборців які не будуть представлені в райраді, а це більше ніж у першой СН
показати весь коментар
25.10.2020 21:23 Відповісти
Есть же какая-то причина такой повальной не дружбы с головой у значительной части населения города Черкассы?
показати весь коментар
25.10.2020 21:26 Відповісти
даже не знаю в чем причина. Исторически тут жили отставники со всего союза, теперь их дети и внуки, а это еще те ватники. Также довольно много переселенцев с Донбасса. Но основная причина в недоработке местных патриотических партий.
показати весь коментар
25.10.2020 21:35 Відповісти
Ганьба Черкасам!
Ще не наїлися зеленої гнилятини? Наїстеся!
показати весь коментар
25.10.2020 21:29 Відповісти
Моя Рівненщина бачу теж ще не нажерлась цього лайна.
показати весь коментар
25.10.2020 21:32 Відповісти
Пусть кацапо-итальянский шустрик не пистит. Альо, Шустрик, ты опять вылез в Украине из Афганского дельма ???
показати весь коментар
25.10.2020 21:31 Відповісти
Область тупых людей.
показати весь коментар
25.10.2020 21:33 Відповісти
Таке зелене-зелене болото !!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 21:43 Відповісти
Поруч ще Кіровоградщина !!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 21:47 Відповісти
Удивлен результатом. Я сам из Черкасс и еще не так давно Юля была в нашем городе на первом месте. В общем-то, если кто хотел победить действующего мэра - ему надо было идти от Юли. А тут... Нет, я понимаю, что в целом по стране ее рейтинги значительно упали, но вопрос в том, куда делся ее стойкий электорат в виде пенсионеров? Какие политсилы его съели?
показати весь коментар
25.10.2020 23:04 Відповісти
Не думаю що такий буде реальний результат. Хоча б тому що Бондаренко (за Майбутнє) взяв перше місце. Не може бути щоб одночасно голосували за партію Бубочки і за того хто їхнього Бубочку до суду тягне за базар.
показати весь коментар
25.10.2020 23:13 Відповісти
Колись Черкаси були містом козацької слави, а сьогодні це місто зеленсько-коломойської ганьби.
показати весь коментар
25.10.2020 23:17 Відповісти
Черкаси розділися і голі лягли під Беня. Успіхів вам вухасті!
показати весь коментар
26.10.2020 09:50 Відповісти
 
 