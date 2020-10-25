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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Зеленський (17415) місцеві вибори (1000)

"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На думку президента України Володимира Зеленського, незважаючи на неідеальну виборчу систему виборів і нечесні мідіаресурси, вибори в нашій країні відбуваються вільно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна", - написав президент.

Він зазначає, що в світі справжніх демократій не так вже й багато, і Україна одна з них.

"Таких, де вибір людей дійсно має значення. У нас вибір точно є. І дійсно має велике значення. Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є – часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді".

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Глава держави нагадав, що мер міста і місцева рада часто впливають на якість життя людини безпосередньо набагато більше, ніж президент.

"Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проєктів – усе це та багато іншого не в повноваженнях Президента. Це те, що можуть і повинні робити мери та депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей",  - зазначив Зеленський, пообіцявши "жорстко стежити за новообраною місцевою владою".

"Президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила, а також загальнодержавний розвиток. Місцева влада – це конкретні питання "тут і зараз", це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні", - попросив глава держави.
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Топ коментарі
+59
Это не твоя заслуга. Ты вот опросы левые проводишь, которые к демократии не имеют никакого отношения.
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25.10.2020 21:14
+27
Глава государства напомнил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни человека напрямую намного больше, чем президент.

Клоун зелений. Півтора роки тому геть за все відповідав президент Порошенко. Від вартості цибулі, до обісцяних під'їздів. А зараз он воно як...
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25.10.2020 21:18
+25
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4820
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25.10.2020 21:17
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Для ілюстрації... "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6174
"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1713
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25.10.2020 21:46 Відповісти
у них всегда все просто) только они как собаки - все понимают, но обьяснить не могут)
армия поднялась? так это народ поднял.
а чего ж щас снабжение хуже, с питанием пишут не порядок, закупки нового оружия стали?
так а ээээээ ..... эээээ... все равно порох виноват

а как там инфлиция вместо роста ввп?
так вирус виноват... и порошенко, будь он не ладен

и так далее про мародера, про барыгу и вора, про липецк (липецк вообще ацки зашел народу, невзирая на то что он был закрыт еще в 15 помоему)
и зе сносить они тоже будут так же.
эээээээ... ээээээ. а за что стоит народ?
за свободу!
эээээ.... ну ясно...а скок платят?
нахер иди!
та все, все...понятно... но я б постоял за 2 сотки до 7 вечера...
нахер сказали, пока в морду не получил!
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26.10.2020 16:40 Відповісти
Не,ну послушать Зелю,так он мне нравится.Послушать Пецю-вот блин красавица.Ну а жизнь *****(литературное слово-это для модераторов) улучшается
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25.10.2020 21:21 Відповісти
Зєлька Потерпілий намагається тримати гарну міну при поганій грі.
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25.10.2020 21:21 Відповісти
Зеля дал осечку-"свободные выборы это роскошь".
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25.10.2020 21:25 Відповісти
Місцеві вибори уже показали майбутню кааліцію у парламенті - мертведчука і прислуг кремля. Скорочено опєЗЕже. А це значить повернення у 2013-й рік.
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25.10.2020 21:22 Відповісти
Вова ты дурак. Эти выборы показали что даже во второй тур не выйдешь на следующих выборах☝
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25.10.2020 21:22 Відповісти
Зелебобка обосрался и делает вид что всё окей🤣
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25.10.2020 21:22 Відповісти
Когда люди на Майдане сражались за эту роскошь, ты перед кацапами выступал, как шут гороховый.
Да еще и Украину грязью поливал!
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25.10.2020 21:22 Відповісти
А ты здесь при чем? Кроме того, клоун, не все так однозначно. Тебе эти выборы и опросы припомнят.
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25.10.2020 21:22 Відповісти
"Президент - это стратегия, это направление, это образ страны

В белом платье с пояском.

Я запомнил образ твой,

По обрыву босиком.

Бегали мы с тобой.
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25.10.2020 21:23 Відповісти
Наскоко я в курсе - проголосовали против марихуаны. Или я чето путаю?
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25.10.2020 22:08 Відповісти
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2484 "В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5911
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25.10.2020 21:25 Відповісти
слоган следующих выборов - "украинцы слишком роскошно живут! "
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25.10.2020 21:25 Відповісти
Зеленський пообіцяв "жорстко стежити" за новообраною місцевою владою

Где на втором месте партия ОПЗЖ нужно назначать в этой местности ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА,пусть они следят,а Президент должен заниматься, тем что прописано в конституции..
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25.10.2020 21:29 Відповісти
Он в первую очередь гарант Конституции - все равны перед законом. Ну и где это равенство соблюдается? Нигде. Любую нынешную местную власть можно уличить в незаконном обогащении. И где посадки?
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25.10.2020 21:35 Відповісти
В отличии от наших многих соседей,у нас **********-довбойоб(не берём тех соседей типа фуйла и колхозника)
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25.10.2020 21:29 Відповісти
То він тонко так натякає, що може цю лавочку і прикрити. Тому будьте вдячні, цінуйте.
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25.10.2020 21:30 Відповісти
"Президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственный развитие."

"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6354
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4035
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25.10.2020 21:30 Відповісти
Для свободных выборов нужно ещё иметь хоть какой-то мозг... Иначе, во власть пролазят всякие шуты, труженики балаганов и бродячих шапито, клоунские труппы....
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25.10.2020 21:32 Відповісти
Якщо порівняти суспільство із людиною, то слуги народу, ОПЗЖ, шарії, ляшки та інші мудаки це лінь, расп....во, пох....зм, відкладування на потім, паління, вживання наркотиків, переїдання, тощо.
А потім Силі Волі, Дисципліні, Наполегливості, Цілеспрямованості із цим всим боротися та витягувати власника з того болото куди його тягнуть...

І це дуже правильно - потрібен мозок. Треба ним користуватися. Інакше опзж повний.
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25.10.2020 21:58 Відповісти
Ті в то время играл пуем на пианино. Когда за демократию умирали на Майдане. Так ша пащел дальше играть.
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25.10.2020 21:32 Відповісти
Как же, как же, как сейчас помню: ЗЕ играл на рояле в то время, когда ХЕРоический Пэпа за демократию умирал на Майданах!
Одно только обидно, очень уж Пэпу жалко.. "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6563
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25.10.2020 22:09 Відповісти
Обидно шо вступил в гамно? Терпи, нюхай.
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25.10.2020 22:16 Відповісти
А по сути ответить что-нибудь внятное, нє, нє выходіт ? "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5172
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25.10.2020 22:28 Відповісти
по суті чого? яка суть у твоєму гнилому висері?
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26.10.2020 09:22 Відповісти
Лікуйся, соєве..
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26.10.2020 10:28 Відповісти
твоїми молитвами, ватне
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26.10.2020 17:30 Відповісти
Постараюсь быть максимально кратким:
"Гена, на..." ©
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26.10.2020 17:48 Відповісти
для тебе Геннадій Анатолійович, гнида... і мамку свою посилай, вона звикла
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26.10.2020 18:00 Відповісти
Прошу прощения, вспылил. Но, всё же, не хами. Ты же знаешь, как сильно я тебя уважаю. Посему:
"Геннадій Анатолійович, на..."
Вопрос закрыт
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26.10.2020 18:35 Відповісти
ватне, не ти тут будеш закривати... але тебе
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26.10.2020 18:59 Відповісти
Гаразд, я здаюся. Відтепер ти мусиш пишатися собою: твій ідіотизм мене здолав...
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26.10.2020 19:10 Відповісти
пишатися? чим? гівно, якщо на нього вказати, перестає бути загрозою "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5233
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26.10.2020 19:41 Відповісти
Памятаєш, я тобі ще на початку давав слушну пораду: "Лікуйся"?
Прислухайся до неї..
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26.10.2020 20:06 Відповісти
ватяний, не мокрій "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2820
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26.10.2020 20:30 Відповісти
Дурак дураком право избирать не роскошь а законное право граждан избирать Конченный "В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9751
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25.10.2020 21:34 Відповісти
А мож оно намекает, что к концу его каденции это реально может стать недоступной роскошью.
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25.10.2020 21:43 Відповісти
Придурок конченый.
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25.10.2020 21:41 Відповісти
Зюзя, сказать что хотел? Научился сотрясать воздух пустыми речами.
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25.10.2020 21:42 Відповісти
До уваги лохторату - на майбутнє... "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5827

"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9648
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25.10.2020 21:43 Відповісти
Агония походу.
Мразь полтора года процарапалась и уже горит жопа.
Куда бежать будет?
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25.10.2020 21:47 Відповісти
А еще бОльшая роскошь - это президент клоун и наркоман в одном лице.
Сегодня украинский народ показал тебе красную карточку.
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25.10.2020 21:48 Відповісти
"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1201
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25.10.2020 21:52 Відповісти
Таки да. Ренесанс эпохи позднего завгара. С последующим переходом под непосредственное владение скрепоносцев.
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25.10.2020 22:04 Відповісти
Сделка считается по настоящему справедливой, когда и продавец недоволен, и покупатель.
Так что, если кто то доволен этими выборами, значит, что то пошло не так. "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5668
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25.10.2020 21:53 Відповісти
"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4197
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25.10.2020 21:59 Відповісти
Є речі, яки незалежно від того, якою мовою вони були промовлені чи написані видадуть свого власника з головою.
Можна написати - вільні вибори це роскіш - і зрозуміло що в голови той хто це сказав або совок або росіянин.
А можна сказати - свободные выборы это законное право каждого человека - і зрозуміло, що це слова канадця, громадянина США, країни Европи, України, Японії, Автралії, але ніяк не росіянина.
Так що все зрозуміло із зеленським.
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25.10.2020 22:06 Відповісти
НІ, найвеличніший ЗЕбіл, це тепер ми зробили тебе разом!!!))))))))))))))))
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25.10.2020 22:44 Відповісти
Молодец, всё верно сказал.
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26.10.2020 03:00 Відповісти
Український народ має розкіш бути довбойоbамі в своїй більшості.
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26.10.2020 06:14 Відповісти
Повеселились? Теперь взрослых надо звать.
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26.10.2020 06:42 Відповісти
Президент наделен правом быть "искренне убежденным". Он прав, если бы не было такой "роскоши" он не стал бы президентом.
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26.10.2020 07:00 Відповісти
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский.

Да ну, конечно же. А президенты... Бджоляр, шапкокрад, мародер, клоун. *ля, сам себе завидую "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5443
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26.10.2020 10:01 Відповісти
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