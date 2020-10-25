"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, незважаючи на неідеальну виборчу систему виборів і нечесні мідіаресурси, вибори в нашій країні відбуваються вільно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна", - написав президент.

Він зазначає, що в світі справжніх демократій не так вже й багато, і Україна одна з них.

"Таких, де вибір людей дійсно має значення. У нас вибір точно є. І дійсно має велике значення. Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є – часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді".

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Глава держави нагадав, що мер міста і місцева рада часто впливають на якість життя людини безпосередньо набагато більше, ніж президент.

"Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проєктів – усе це та багато іншого не в повноваженнях Президента. Це те, що можуть і повинні робити мери та депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей", - зазначив Зеленський, пообіцявши "жорстко стежити за новообраною місцевою владою".

"Президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила, а також загальнодержавний розвиток. Місцева влада – це конкретні питання "тут і зараз", це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні", - попросив глава держави.