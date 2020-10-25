"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На думку президента України Володимира Зеленського, незважаючи на неідеальну виборчу систему виборів і нечесні мідіаресурси, вибори в нашій країні відбуваються вільно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.
"На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна", - написав президент.
Він зазначає, що в світі справжніх демократій не так вже й багато, і Україна одна з них.
"Таких, де вибір людей дійсно має значення. У нас вибір точно є. І дійсно має велике значення. Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є – часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді".
Глава держави нагадав, що мер міста і місцева рада часто впливають на якість життя людини безпосередньо набагато більше, ніж президент.
"Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проєктів – усе це та багато іншого не в повноваженнях Президента. Це те, що можуть і повинні робити мери та депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей", - зазначив Зеленський, пообіцявши "жорстко стежити за новообраною місцевою владою".
"Президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила, а також загальнодержавний розвиток. Місцева влада – це конкретні питання "тут і зараз", це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні", - попросив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
армия поднялась? так это народ поднял.
а чего ж щас снабжение хуже, с питанием пишут не порядок, закупки нового оружия стали?
так а ээээээ ..... эээээ... все равно порох виноват
а как там инфлиция вместо роста ввп?
так вирус виноват... и порошенко, будь он не ладен
и так далее про мародера, про барыгу и вора, про липецк (липецк вообще ацки зашел народу, невзирая на то что он был закрыт еще в 15 помоему)
и зе сносить они тоже будут так же.
эээээээ... ээээээ. а за что стоит народ?
за свободу!
эээээ.... ну ясно...а скок платят?
нахер иди!
та все, все...понятно... но я б постоял за 2 сотки до 7 вечера...
нахер сказали, пока в морду не получил!
Да еще и Украину грязью поливал!
В белом платье с пояском.
Я запомнил образ твой,
По обрыву босиком.
Бегали мы с тобой.
Где на втором месте партия ОПЗЖ нужно назначать в этой местности ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА,пусть они следят,а Президент должен заниматься, тем что прописано в конституции..
А потім Силі Волі, Дисципліні, Наполегливості, Цілеспрямованості із цим всим боротися та витягувати власника з того болото куди його тягнуть...
І це дуже правильно - потрібен мозок. Треба ним користуватися. Інакше опзж повний.
Одно только обидно, очень уж Пэпу жалко..
"Гена, на..." ©
"Геннадій Анатолійович, на..."
Вопрос закрыт
Прислухайся до неї..
Мразь полтора года процарапалась и уже горит жопа.
Куда бежать будет?
Сегодня украинский народ показал тебе красную карточку.
Так что, если кто то доволен этими выборами, значит, что то пошло не так.
Можна написати - вільні вибори це роскіш - і зрозуміло що в голови той хто це сказав або совок або росіянин.
А можна сказати - свободные выборы это законное право каждого человека - і зрозуміло, що це слова канадця, громадянина США, країни Европи, України, Японії, Автралії, але ніяк не росіянина.
Так що все зрозуміло із зеленським.
Да ну, конечно же. А президенты... Бджоляр, шапкокрад, мародер, клоун. *ля, сам себе завидую