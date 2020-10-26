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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Львів (2080) мер (483) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Львова голоси розподілилися таким чином: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6%.

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Екзитпол Савік Шустер Студії у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6% 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
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Топ коментарі
+19
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 7298
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25.10.2020 21:26
+12
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 3277
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25.10.2020 21:27
+10
Садовой - всехжопник. Вопрос цены.
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25.10.2020 21:31
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За даними опитування, в Івано-Франківську обласну раду проходять такі партії:
"Свобода" - 23,45%
"За майбутнє" - 17,75%
"Європейська солідарність" - 15,52%
"Батьківщина" - 13,67
%"Слуга народу" - 12,37%
"Платформа громад" - 5,6%
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25.10.2020 21:25 Відповісти
Про рос. партии
"За майбутнє" - 17,75%

"Слуга народу" - 12,37%
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25.10.2020 21:30 Відповісти
жмуруку - 15 %
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25.10.2020 21:32 Відповісти
39%/30% на користь проукраїнських.
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26.10.2020 09:10 Відповісти
И это западенщина.
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26.10.2020 09:14 Відповісти
Еще один город где будет второй тур. Как и в Черкассах будет интересно.
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25.10.2020 21:26 Відповісти
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 7298
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25.10.2020 21:26 Відповісти
the END 🤡
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25.10.2020 22:54 Відповісти
Во Львове ни один опзЖопник даже не посмел претендовать на кресло мэра🤣
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25.10.2020 21:26 Відповісти
Садовий головний ОПЗЖопнік.
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25.10.2020 21:27 Відповісти
Не наговаривал, он бенежопник.
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25.10.2020 21:29 Відповісти
Садовой - всехжопник. Вопрос цены.
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25.10.2020 21:31 Відповісти
Це точно. Мультіжопнік. Гнида яка своїм 24 каналом засрала голови львів'янам. Деяким.
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25.10.2020 21:37 Відповісти
Та не только лвивяне а весь народ Украины идиоты если 30 лет не могут нормально выбирать и все время одно и тоже ворье у власти.
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25.10.2020 21:49 Відповісти
садовий- единий порядний кандидат на виборах 2019 року.
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25.10.2020 21:34 Відповісти
Садовий непорядний, безсовісний, і жорстокий, як і його "самопоміч". Це антиукраїнська мерзота.
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26.10.2020 07:23 Відповісти
докази в студію
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26.10.2020 07:41 Відповісти
Мер висловив підтримку львів'янам, які розмовляють російською
https://zaxid.net/mer_visloviv_pidtrimku_lvivyanam_yaki_rozmovlyayut_rosiyskoyu_n1303420
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26.10.2020 08:37 Відповісти
оце зрада
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 3474
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26.10.2020 12:47 Відповісти
Не вимагай неможливого, їм так нарошені сказали!)
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26.10.2020 08:42 Відповісти
тому що там нема довбнів які голосують за бандитів та іуд а потім у своїх проблемах звинувачують сороса,масонів,США,інопланетян......
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Самонемочь в утиле или еще нет?
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25.10.2020 21:26 Відповісти
так садовой вроде говорил что не будет идти на выборы. или я что то путаю?
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25.10.2020 21:27 Відповісти
Зебилы как вам 2,4% и восьмая позиция?
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25.10.2020 21:27 Відповісти
Т.е. мусор Львова можно возить по Украине?
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25.10.2020 21:30 Відповісти
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 3277
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25.10.2020 21:27 Відповісти
А вот это жаль.

Мне кажется, что Львову Кошулинский ближе, чем мутный обтекаемый Садовой.

Кстати, за исключением Филатова, почти все мэры, независимо от партийной принадлежности, под любого лягут.
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25.10.2020 21:29 Відповісти
Филатов тоже. Дело в цене.
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25.10.2020 21:33 Відповісти
Интересно, кто ж сейчас может ему заплатить больше Ахметова и Коломоя?
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25.10.2020 21:45 Відповісти
Дело даже не в деньгах, а в уголовных делах
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25.10.2020 21:52 Відповісти
И ктоже это сейчас может завести на Филатова дел больше, чем шавки Коломойского?
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25.10.2020 22:03 Відповісти
Вам тільки кажется!
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25.10.2020 21:37 Відповісти
ЛЮДИ НАВЕРНОЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ПАРТИЯ "ЗА МАЙБУТНЕ" финансируется Коломойским, Шевченко и Палицей...
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25.10.2020 21:29 Відповісти
12-е место.

Так что наверное знают.
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25.10.2020 21:30 Відповісти
Знають.
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25.10.2020 21:30 Відповісти
Западенец уже давно не тот.
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25.10.2020 21:31 Відповісти
Він і не западенець.
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26.10.2020 07:35 Відповісти
Той момент коли я вболіваю за "Слугу уродаЭкзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 9989
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25.10.2020 21:32 Відповісти
Не гони, Штепа - ваш кандидат
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25.10.2020 21:34 Відповісти
Хз. Штепа все-таки уже пуганная ворона.

А в СН одни непуганные идиоты.
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25.10.2020 21:47 Відповісти
Ну хоть где-то нет ватного гоvна в первой пятерке
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25.10.2020 21:36 Відповісти
Старая хитрая шкура, продавшая все свои СМИ Медведцуку позициниркет сябя как патриот.
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25.10.2020 22:07 Відповісти
Як можна за цю зацямкану неробу голосувати?
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25.10.2020 22:15 Відповісти
Садовый завалит муссором Порошенка с головой. Байден не поможет.
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25.10.2020 22:23 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 5197
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25.10.2020 23:30 Відповісти
Це єдине, що тебе цікавить, пустунчику?
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26.10.2020 08:44 Відповісти
Тошнютка пролетает, это хорошо.
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25.10.2020 23:38 Відповісти
Андрій Доля він же Король сміття нарешті піде у небуття.
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26.10.2020 00:03 Відповісти
Що означає "доля"?
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26.10.2020 09:05 Відповісти
Частка. Участь у бізнесі. Будь-який бізнес у Львові трохи більшого масштабу можливий, коли Садовий отримує свою частку (долю) у ньому. Агент ФСБ Садовий небезпечний вмілою мімікрією під свого шляхом одягання вишиванки, ходіння у церкву та україномовністю. Все інше у його виконанні - проти України.
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26.10.2020 09:20 Відповісти
Ото ж бо й воно. Мене цікавила лише філологічна проблема. Навіть хвалений-перехвалений Львів не знає української.

Бо слово "доля" немає нічого спільного з "часткою". Але Львів уже настільки кацапізований, що там на це не звертають уваги.
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26.10.2020 09:27 Відповісти
Не у цьому справа. Прізвисько "доля" для Садового зумовлено тим, що він агент ФСБ, завербований під час служби у військах зв'язку в Масквє. Його опікує російський Альфа-банк та особисто Міхаіл Фрідман. Тому й кажуть на Садового "доля", а не "частка".
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26.10.2020 09:42 Відповісти
Тепер у другому турі голоси Кошулинського перекочують до Синютки,голоси всіх інших - поділяться між ними...Врахуємо,що прихильники Свободи і антипатики Садового люди затяті і прийдуть на другий тур,а от симпатики Садового можуть пропустити - все одно маємо майже рівно...Тоді врахуємо,що за Синюткою - Порошенко,Козловський і Кривецький з їх неміряними фінансовими можливостями...Отже - новий мер...
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26.10.2020 07:55 Відповісти
І Львів вибирає сміття. А я думав, що на цей раз все буде добре, та ні.
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26.10.2020 09:53 Відповісти
 
 