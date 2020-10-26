Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
За даними соціологів, на виборах мера Львова голоси розподілилися таким чином: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6%.
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
"Свобода" - 23,45%
"За майбутнє" - 17,75%
"Європейська солідарність" - 15,52%
"Батьківщина" - 13,67
%"Слуга народу" - 12,37%
"Платформа громад" - 5,6%
"За майбутнє" - 17,75%
"Слуга народу" - 12,37%
https://zaxid.net/mer_visloviv_pidtrimku_lvivyanam_yaki_rozmovlyayut_rosiyskoyu_n1303420
Мне кажется, что Львову Кошулинский ближе, чем мутный обтекаемый Садовой.
Кстати, за исключением Филатова, почти все мэры, независимо от партийной принадлежности, под любого лягут.
Так что наверное знают.
А в СН одни непуганные идиоты.
Бо слово "доля" немає нічого спільного з "часткою". Але Львів уже настільки кацапізований, що там на це не звертають уваги.