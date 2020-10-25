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Кривий Ріг (809) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екзитпол

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Екзитпол Савік Шустер Студії у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9% 01

Згідно з результатами дослідження, за Вілкула проголосували 42,8% жителів міста. На другому місці - представник партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик, за нього проголосували 31,01%, на третьому - представник "ОПЗЖ" Костянтин Павлов, за нього проголосували 7,91%. На четвертому місці - представник партії "Сила людей" Юрій Милобог (6,05%).

Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50%
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Топ коментарі
+24
Жабогадюниг как в Одессе.
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25.10.2020 21:39
+15
Опять вата себе наголосовала вилкула🤣
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25.10.2020 21:40
+10
81,72% (вілкул-клоун-жопоблок) - все місто п'ята колона кремля.
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25.10.2020 21:45
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Жабогадюниг как в Одессе.
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25.10.2020 21:39 Відповісти
хуже криводжлписк уродина нашего бубочки ЗЕ.. так что Кривому Рогу рога таки до сих пор не открутили..а жаль...
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25.10.2020 21:40 Відповісти
Опять вата себе наголосовала вилкула🤣
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25.10.2020 21:40 Відповісти
Русские прорывают.
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25.10.2020 21:41 Відповісти
Прям как в Енакиево. Дежавю !
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25.10.2020 21:42 Відповісти
малая Родина преЗЕдента во всей красе...
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25.10.2020 21:42 Відповісти
Ну що, зебіли, досить голосувати по-приколу? Де ваш юзік? Сепар Вілкул виграв у патріотів.
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25.10.2020 21:42 Відповісти
Це хто там такий патріот слуга чи жопоблоківець?
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25.10.2020 21:46 Відповісти
Вилкул не проходит во втором туре
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25.10.2020 21:43 Відповісти
Значить сидіть на дупі рівно. вілкул, плять.
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25.10.2020 21:43 Відповісти
81,72% (вілкул-клоун-жопоблок) - все місто п'ята колона кремля.
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25.10.2020 21:45 Відповісти
Одне з наймерзенніших міст, як і Маріуполь. Сепари та вата.
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25.10.2020 21:45 Відповісти
Кривий Ріг- точно суцільна вата, а за Марик образливо до сліз. Такий потенціал здати ригам, шарійовбикам зі слугами,- це все одно що роSSії! Що ще Херсон покажЕ? Миколаїв уже "поплив" до говЄні... Південь дуже підвів, сам того не розуміючи. Це рівноцінно ще одному фронту.
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25.10.2020 22:33 Відповісти
Кривой Рог = Нью Донецк Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9% - Цензор.НЕТ 7576 Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9% - Цензор.НЕТ 3405
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25.10.2020 21:49 Відповісти
Хм, а чё решала Юзик ничего не порешал. Опять всю кассу собрали братья Ермаки
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25.10.2020 21:49 Відповісти
Аби можна було позбавити цих ватанів, того ж безвізу, хай би відчули гуззкіймір в усій красі.
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25.10.2020 21:50 Відповісти
тупое криворожское быдло...факинг !!!
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25.10.2020 21:54 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9% - Цензор.НЕТ 9007Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9% - Цензор.НЕТ 3303

Запомните эту картинку из 2014 - судя по всему таких оптимистичных результатов уже больше никогда не будет
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25.10.2020 22:01 Відповісти
редкий случай, когда буду болеть за слугу народа тут.
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25.10.2020 22:22 Відповісти
Математически сепарня набрала свои 20-30% на юге и востоке. А что в этом удивительного? Все сепары уже рафинировались из скрытой зелени в опзж и шариевцев - оставшиеся это уже не совсем сепары. Так что не все так плохо)
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25.10.2020 22:23 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9% - Цензор.НЕТ 2724
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25.10.2020 22:41 Відповісти
придурки.
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26.10.2020 01:21 Відповісти
Конченные . Просто конченные
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26.10.2020 01:58 Відповісти
Кривий Ріг як і всі його "лідери" в душі прості туповаті малороси.
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26.10.2020 09:56 Відповісти
 
 