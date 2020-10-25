Екзитпол "Савік Шустер Студії" з виборів до Криворізької міськради: проходять "Слуга народу", "Блок Вілкула", ОПЗЖ і "Сила людей"
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До міської ради Кривого Рогу (Дніпропетровська область) проходять чотири партії: "Слуга народу", "Блок Вілкула "Українська перспектива", ОПЗЖ і "Сила людей".
Про це свідчать результати екзитполу, проведеного "Савік Шустер Студією", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" отримує 32,9%, "Блок Вілкула "Українська перспектива"- 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%,"Сила людей", - 6,96%.
Інші політсили, що брали участь у виборах, не подолали 5% прохідний бар'єр.
Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Топ коментарі
+41 Герхард
показати весь коментар25.10.2020 21:50
+37 Герхард
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+24 Alex Lodje
показати весь коментар25.10.2020 21:49
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Будь ласка, зачекайте...
Вот тут сразу видно славных наследников Донбабве.
Донбабвае дало Украине Януковича и войну.
Кривой Рог дал Украине Зеленского и ползучю капитуляцию.
**** та еще но быстрее Ахметова смекнул, что с кацапами не видать ему ни денег, ни своих рабов на галерах.
А сейчас у Коломоя появилась возможность немного продать Украину по сходной цене.
Может к тому времени он расчитывает с живым баблом быть подальше отсюда, а высосанные до капли совковые предприятия оставить на разграбления кацапам.
Не зря ж ЗЕ в Оман мотался.
Бабла у нее заныкано по миру немеряно, еще со времен Паши Лазаренко, а вот чтобы от тюрьмы или ликвидации расейскими спецслужбами отпетлять - это нужен талант
я не считаю быдлоэлекторат, живущий на земле Украины...
Бесполезно.
В городе такая концентрация ваты и совкового люмпена,что безопаснее было остаться дома.
Я поражаюсь, в городе все тротуары перекопаны после ремонта теплотрасс, вместо асфальта щебень, ходить невозможно, город грязный а люди продолжают голосовать за эту "стабильность". У новых, а тем более патриотических партий здесь практически нет шансов.