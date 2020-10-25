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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Угорщина (1322) Закарпаття (1578) МЗС (3559) Сійярто (240)

МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС про агітацію Сійярто в день виборів:

Проводячи в день виборів пряму агітацію за партію "Товариство угорської культури Закарпаття", Угорщина нахабно втрутилася у внутрішні справи України.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми", - заявили в МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві констатували ігнорування Угорщиною неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами добросусідських відносин і з повагою ставитися до законів України.

Також читайте: Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття

"Громадяни України угорського походження є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства, вони мають усі необхідні права та можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування. Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України", - підкреслили в міністерстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Ну и шо дальше ? Очередной пук в лужу от МИДа .
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25.10.2020 22:04
+20
Вы МИД или тряпка половая?! Можно какую-то ноту им предъявить, весомое, жесткое заявление сделать, какие-то рычаги дипломатические должны же быть в ответ на такую наглость?! Расстроены они, давайте поплачем еще(((
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25.10.2020 22:04
+16
Главное спокойно жевать сопли, чтобы не обидеть европейского соседа. А земли много...
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25.10.2020 22:03
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Главное спокойно жевать сопли, чтобы не обидеть европейского соседа. А земли много...
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25.10.2020 22:03 Відповісти
МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Ну и шо дальше ? Очередной пук в лужу от МИДа .
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25.10.2020 22:04 Відповісти
Надо было объявить войну?
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26.10.2020 07:22 Відповісти
надо было распоряжением СНБО отменить результаты выборы, на том основании, что было вмешательство на результаты выборов влестей иностанного государства. Потом , следующим распоряжением СНБО присоединить територии Береговского района к Хустскому.
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29.10.2020 11:32 Відповісти
В тех кругах не принято забивать стрелки и морды бить.На языке международной дипломатии, если сравнивать с улицей,вам дали в морду.
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27.10.2020 13:02 Відповісти
Полнолуние настало, черти лезут отовсюду!
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25.10.2020 22:04 Відповісти
Вы МИД или тряпка половая?! Можно какую-то ноту им предъявить, весомое, жесткое заявление сделать, какие-то рычаги дипломатические должны же быть в ответ на такую наглость?! Расстроены они, давайте поплачем еще(((
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25.10.2020 22:04 Відповісти
МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України" - Цензор.НЕТ 7689
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25.10.2020 22:11 Відповісти
Тряпка половая.это гарант, а мид выполняет его поручения.
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26.10.2020 06:30 Відповісти
И почему вы до сих пор еще не министр иностранных дел? Уже наверное б войну объявили? Очень, наверное, удобно работать платным тролем и выдавать пустые и бестолковые высеры, да?
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26.10.2020 07:37 Відповісти
Мордор у генах!
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25.10.2020 22:04 Відповісти
не мордор,у них свій ****** в головах.
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25.10.2020 22:34 Відповісти
Великая Венгрия, Великая Армения... карлики мечтают о величии.
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26.10.2020 06:25 Відповісти
Як мінімум завтра посол цієї країни повинен бути визваний "на ковьор".
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25.10.2020 22:07 Відповісти
Подтвердили что ложили! Местные говорят что венгры таки оторвут кусок страны нашей...Бо бубочка при влади...
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25.10.2020 22:12 Відповісти
у них оторвалка еще не отросла МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України" - Цензор.НЕТ 122
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26.10.2020 10:59 Відповісти
Володька как поднатужится да такую ноту протеста забацает!Ух...
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25.10.2020 22:19 Відповісти
Кулеба порешал с венгерским всериято вопрос Берегово задолго до выборов...
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25.10.2020 22:21 Відповісти
зеля его лепший друг, простит
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25.10.2020 22:21 Відповісти
Это полное фиаско янелоха оманского не только во внутренней политики Украины, ну и во внешней! Зебилоид полный ноль!
Ауу, зебилоиды ну и где вас 73%?))
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25.10.2020 22:26 Відповісти
Ну и что выим злелаете? Выскажите озабоченость?😮
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25.10.2020 22:37 Відповісти
ну в якій опі сховався сабаков?
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25.10.2020 22:50 Відповісти
Мадьяры идут по кацапскому сценарию оккупации Крыма - полное игнорирование украинского законодательства. расстановка на местах своей агентуры, ну и выжидание удачного момента для ввода своих войск под видом местной самообороны. Ну а "наша" власть (причем это касается как нынешней, так и предыдущей) и дальше жует сопли делая вид. что проблемы нет , и что крымский сценарий не повторится.
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25.10.2020 23:37 Відповісти
Нормальна влада всадила б багажнік того чмошніка і викинула б на кордоні. Більше б не агітував.
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26.10.2020 00:46 Відповісти
Покажи пример!
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26.10.2020 07:38 Відповісти
- сумом повідомляють…Та там треба в землю вгри-атися!Щоденну ідеологічну війну вести.Українізувати всіх до останньої мадярської кози.Дочекаєтесь мішкокради, що і цей ласий клапоть землі заберуть.Доки ви по саунах дівок та хлопчиків граєте,у вас все повідоамують.Лишитесь з ручкою від портфеля і чотирма хуторами, суходрочери!
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26.10.2020 01:46 Відповісти
венгры родственники с финнами - пока не напьются в сраку и не получать пистюлей не успоко
ятся
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26.10.2020 06:03 Відповісти
Мадяри - це уральські мокші, які давно прийшли на терииторію Русі і поселилися, зберігли свою ідентичність. Але вони Русь і Європу не *******, вони поглядають в сторону засрашки. І знову, але, в іх тайожний союз не вступили, а до НАТО і ЄС - "щирі маланці" європейського розливу.
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26.10.2020 10:05 Відповісти
 
 