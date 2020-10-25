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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Вінниця (433) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екзитпол

На виборах міського голови Вінниці лідирує чинний мер міста Сергій Моргунов.

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, інформує Цензор.НЕТ.

Екзитпол Савік Шустер Студії щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% 01

Згідно з результатами дослідження, за Моргунова проголосували 66% жителів міста. На другому місці - представник партії "Європейська Солідарність" Сергій Кудлаєнко, за нього проголосували 11,87%, на третьому - представник партії "Слуга народу" Сергій Борзов, за нього проголосували 9%. На четвертому місці - представник партії "ОПЗЖ" В'ячеслав Узелков (4,68%).

Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Читайте: Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
вы смотрите на опзж с шарием в одессе, марике, николаеве и харькове.
Сразу бл*вать хочется.
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25.10.2020 22:28
+6
Вот пусть в Виннице сидит. Всеукраинский уровень это не его.
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25.10.2020 22:25
+4
Любуюсь тем как Слуги не попадают даже на вторые места. Это прямо наслаждение.
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25.10.2020 22:22
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Хороший результат Гройсман может стать след. президентом
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25.10.2020 22:21 Відповісти
Гройсман уже проиграл прошлые выборы, откусив три процента у Порошенка и всё.
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25.10.2020 22:23 Відповісти
Гройсман там до облради йде.
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25.10.2020 22:24 Відповісти
Вот пусть в Виннице сидит. Всеукраинский уровень это не его.
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25.10.2020 22:25 Відповісти
Та які вони українці?! Марьгунофь,Узілкофь,Барьзофь,Шякатунафь та ін...
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25.10.2020 22:45 Відповісти
Теперь будет тот, кого назначит Путин.Всё!
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25.10.2020 22:25 Відповісти
щас ! Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 1204
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25.10.2020 22:30 Відповісти
Не, не сейчас, а через три года.)
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25.10.2020 22:39 Відповісти
Любуюсь тем как Слуги не попадают даже на вторые места. Это прямо наслаждение.
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25.10.2020 22:22 Відповісти
поигрались и фатит
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25.10.2020 22:28 Відповісти
вы смотрите на опзж с шарием в одессе, марике, николаеве и харькове.
Сразу бл*вать хочется.
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25.10.2020 22:28 Відповісти
Ну это прогнозируемо. Но ты пойми, что это не вечно. Это просто следующий шаг после победы Зеленского. А куда это пойдет это неизвестно пока.
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25.10.2020 22:29 Відповісти
"это не вечно" ??

на 6ой год войны люди голосуют за опзж с шарием??
и это еще, слава Богу, компартию запретили, а так бы еще за них голоса были !

И сколько ждать?? жизнь одна и очень короткая, чтоб смотреть на даунов, которые голосуют за днище.

И след. шаг - абсолютно ясен всем, кто не слепой.
На през. и парламентских выборах фаворитом будет бойко, опзж и шарий.
Вам это неясно еще???
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25.10.2020 22:36 Відповісти
Это называется контрреволюция. Я в прошлом году, когда выбирали Зеленского на цензоре все клавиши разбил постоянно говоря, что Зеленский это контрреволюция. Вот Медведчук это продолжение контрреволюции. Запомни одну простую вещь. Контререволюция всегда страшнее революции. Это доказано историей. Она выглядит хуже и очень неприятно пахнет. Так что нет ничего страшного в том, что она в нашей стране приняла форму Медведчука и Шария.
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25.10.2020 22:38 Відповісти
Иначе говоря, даром ты беспокоишься. Страна выбрав Зеленского запустила исторический процесс. Вот он идет.
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25.10.2020 22:39 Відповісти
зря беспокоюсь, что следующим будет бойко и шарий??? Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 3025
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25.10.2020 22:43 Відповісти
Неизвестно что будет. По мне расклад вполне неплох. Я ожидал хуже. Так как успех Слуг, даже локальный был очень опасен. Или успех Коломойского. А успех ОПЗЖ и Шария естественнен. Чем ярче горит - тем быстрее выгорит.
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25.10.2020 22:45 Відповісти
да вы оптимист Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 5388
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25.10.2020 22:51 Відповісти
Я не оптимист. Просто это было неизбежно.
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25.10.2020 22:53 Відповісти
Устінова від "Голосу" у прольоті.
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25.10.2020 22:23 Відповісти
Петро Олексійовичу, відключіть їм воду .... у своєму світо-музичному фонтані !
не заслужили ! Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 1229
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25.10.2020 22:29 Відповісти
За ейфорією від прольоту слуг, деякі дописувачі чи то не помічають, чи їм всьоравно, проте політична карта України набуває ознак вираженої полярності. Не до добра це все.
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25.10.2020 22:30 Відповісти
Об этом говорили еще перед выборами. Сейчас у нас все будут Зеленского слать подальше. Это будет весело смотреть. Рычагов у него нет.
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25.10.2020 22:32 Відповісти
Почти 5% за дебила Узелкова... Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 6360
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25.10.2020 22:32 Відповісти
Що там на Житомирщині ?
Не знаходжу нічого поки що.
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Вітаю Гройсмана з перемогою. Навів лад в Україні, спокійено наведе лад в Вінниці. А от пан Узелков програв не тільки мерське крісло, а своє ім*я - назавжди, вступивши в смердючі какашки. А ці какашки не змиваються.
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26.10.2020 10:08 Відповісти
 
 