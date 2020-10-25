Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9%
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На виборах міського голови Вінниці лідирує чинний мер міста Сергій Моргунов.
Про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами дослідження, за Моргунова проголосували 66% жителів міста. На другому місці - представник партії "Європейська Солідарність" Сергій Кудлаєнко, за нього проголосували 11,87%, на третьому - представник партії "Слуга народу" Сергій Борзов, за нього проголосували 9%. На четвертому місці - представник партії "ОПЗЖ" В'ячеслав Узелков (4,68%).
Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Топ коментарі
+7 Женя-Женя
показати весь коментар25.10.2020 22:28
+6 Ivan573014
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+4 Ivan573014
показати весь коментар25.10.2020 22:22
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Будь ласка, зачекайте...
Сразу бл*вать хочется.
на 6ой год войны люди голосуют за опзж с шарием??
и это еще, слава Богу, компартию запретили, а так бы еще за них голоса были !
И сколько ждать?? жизнь одна и очень короткая, чтоб смотреть на даунов, которые голосуют за днище.
И след. шаг - абсолютно ясен всем, кто не слепой.
На през. и парламентских выборах фаворитом будет бойко, опзж и шарий.
Вам это неясно еще???
не заслужили !
Не знаходжу нічого поки що.