Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Вінниці: до міськради проходять "Європейська стратегія Гройсмана", "ЄС", "Слуга народу" і ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Вінницьку міську раду проходять 4 партії - "Європейська стратегія Гройсмана", "Європейська Солідарність", "Слуга народу" і ОПЗЖ.
Про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з екзитполом, партія "Європейська стратегія Гройсмана" набирає 49,56%, "ЄС" отримує 12%, "Слуга народу" - 11,58% і "Опозиційна платформа - За життя" - 6,64%.
Топ коментарі
+11 Николай Тесля 2d4d7d57
показати весь коментар25.10.2020 22:41
+3 Alex Lodje
показати весь коментар25.10.2020 22:34
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Lodje
показати весь коментар25.10.2020 22:34 Відповісти Мені подобається 3
Николай Тесля 2d4d7d57
показати весь коментар25.10.2020 22:41 Відповісти Мені подобається 11
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Роман Кокоровець
показати весь коментар25.10.2020 23:04 Відповісти Мені подобається 0
✘
Юрий Липницкий
показати весь коментар26.10.2020 08:02 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар26.10.2020 10:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...