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Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Вінниці: до міськради проходять "Європейська стратегія Гройсмана", "ЄС", "Слуга народу" і ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екзитпол

У Вінницьку міську раду проходять 4 партії - "Європейська стратегія Гройсмана", "Європейська Солідарність", "Слуга народу" і ОПЗЖ.

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з екзитполом, партія "Європейська стратегія Гройсмана" набирає 49,56%, "ЄС" отримує 12%, "Слуга народу" - 11,58% і "Опозиційна платформа - За життя" - 6,64%.

Екзитпол Савік Шустер Студії у Вінниці: до міськради проходять Європейська стратегія Гройсмана, ЄС, Слуга народу і ОПЗЖ 01

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9%

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Я так понял в Европу хочет одна Винница.
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25.10.2020 22:41
+3
Неплохо.
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25.10.2020 22:34
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25.10.2020 22:34 Відповісти
Я так понял в Европу хочет одна Винница.
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25.10.2020 22:41 Відповісти
партія називається Українська стратегія Гройсмана !
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Гройсман с Моргуновым додерибанят Винницу до конца. Еонец городу.
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26.10.2020 08:02 Відповісти
І тут патрія популістів "Родіна" баби Юлі просто здохла, але її ще не похоронили. Дуже хвора партія клоуна і десь на пів року і вони загнуться. Пройшов Гойсман і Порошенко і це дуже приємно. Гоніть з вінничини ще величезний московський патріархат і розбудовуйте Поділля на європейський зразок.
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26.10.2020 10:11 Відповісти
 
 