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Новини Політика України Опитування Зеленського
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Гагарін (10) опитування (1403)

Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Координатор

На 26 жовтня планується порахувати точну кількість дільниць і попередні результати всеукраїнського опитування "5 запитань від президента", а після остаточного підрахунку результатів партія "Слуга народу" оголосить їх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу в неділю в Києві сказав координатор всеукраїнського проєкту "5 запитань від президента" Артем Гагарін.

За його словами, опитування відбулося на високому рівні на більшості дільниць і викликало жвавий інтерес і реакцію українців.

"Люди активно брали участь в опитуванні. Я їздив по різних дільницях ... В цілому люди дуже круто сприйняли це опитування - самі підходили, відповідали. Були якісь винятки, але це винятки", - зазначив він.

"На 26 жовтня планується порахувати точну кількість дільниць і попередні результати опитування після підрахунку всіх протоколів, який буде тривати по всій країні до завтра. Після його завершення замовник опитування, яким є партія "Слуга народу", оголосить результати", - сказав він.

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Гагарін підкреслив, що ініційоване президентом України Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування 25 жовтня відбулося у рамках законодавства.

"Всі звинувачення в можливих порушеннях закону виявилися безпідставними. Опитування минуло цілком законно, в рамках чинного законодавства попри всі чутки, які окремі політики поширювали протягом тижня.

Гагарін вказав, що інтерв'юери перебували за межами виборчих дільниць, не проводили ніякої агітації, і проводили опитування відразу після виходу людини з виборчої дільниці.

Координатор проєкту також поскаржився на те, що окремі активісти і політики влаштували "цькування" інтерв'юерів. "Маніпулюючи Виборчим кодексом, вони чинили моральний тиск на інтерв'юерів і свідомо залякували їх. В окремих випадках у нас навіть доходило до фізичного насильства", - зазначив він.

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При цьому Гагарін заявив, що окремі інциденти не вплинуть на загальні результати і охоплення опитування. "Так, деякі інтерв'юери не змогли вийти на свої робочі місця, хтось за станом здоров'я. Але ці випадки є поодинокими, і вони не завадять встановити результати нашого всеукраїнського опитування "5 запитань від президента України", - підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Якщо не буде % по #******************-це фальсифікація.
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25.10.2020 22:49
+28
Таких безліч!

Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: Люди очень круто восприняли этот опрос, предварительные результаты будут в понедельник - Цензор.НЕТ 6610
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25.10.2020 22:51
+25
Довбойоб!
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25.10.2020 22:48
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Довбойоб!
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25.10.2020 22:48 Відповісти
Якщо не буде % по #******************-це фальсифікація.
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25.10.2020 22:49 Відповісти
Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: Люди очень круто восприняли этот опрос, предварительные результаты будут в понедельник - Цензор.НЕТ 7849
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25.10.2020 22:49 Відповісти
Таких безліч!

Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: Люди очень круто восприняли этот опрос, предварительные результаты будут в понедельник - Цензор.НЕТ 6610
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25.10.2020 22:51 Відповісти
Немного грубо, но очень точно. Из песни слов не выбросишь.
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25.10.2020 23:03 Відповісти
Відповідь-лідер народного екзитполу.
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25.10.2020 23:19 Відповісти
Я так само відповів. Цікавить процент подібних відповідей.
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25.10.2020 23:20 Відповісти
Гагарин, вы совсем уже там ох..ли так нагло врать?! Абсолютно позорное действо - вот такой ваш опрос
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25.10.2020 22:50 Відповісти
73% = масть пішла. Зараз треба хапнути стільки скільки влизе. Вони (73%) завтра можуть проголосувати за когось ще більш брехливого популіста.
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25.10.2020 22:54 Відповісти
бреше,як дихає

ми всі бачили на власні очі "живой интерес" и "активность"
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25.10.2020 22:51 Відповісти
Брехливая кварталовская потвора.
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25.10.2020 22:51 Відповісти
Цирк проиграл выборы, но продолжает ссать в глаза.
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25.10.2020 22:52 Відповісти
На три літери...
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25.10.2020 22:53 Відповісти
Давайте клоуны - продолжайте себе нарабатывать ресурс годков для посадки весной)))
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25.10.2020 22:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8
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25.10.2020 22:55 Відповісти
настільки "круто", що особисто я бачила лише цілий табун сцикунів у таких от накидках, і жодного виборця біля їх століку, який стояв на вулиці, біля входу до школи))))
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25.10.2020 22:56 Відповісти
То Вам ще пощастило, вони хоч були... Я коло дільниці жодного не бачив. А так хотілося поспілкуватись
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25.10.2020 23:13 Відповісти
У нас просто на дільниці до людей чіплялися.
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25.10.2020 23:21 Відповісти
по пиці ніхто з них не отримав?))
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26.10.2020 00:35 Відповісти
Пишут, что олигархам выгодна низкая явка..История: В 2014г, была самая высокая явка. Два украинца в искусственно созданных, для картинки длинных очередях умерло от инфаркта, затем узнали что в Вене олигархи все порешали. Так, кому выгодна явка на Выборы без выбора? (с)
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Очередной м... дак несёт очередную дичь.
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25.10.2020 22:57 Відповісти
понятно, никто ничего считать не будет, от балды напишут
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25.10.2020 22:59 Відповісти
И кто шморклям поверит. Ответы на вопросы дебильные давно нарисованны.
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25.10.2020 23:00 Відповісти
Я так понимаю эта «партейка» живет в «параллельном мире»........☹️
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25.10.2020 23:00 Відповісти
геббельс от шока умер повторно...роспрапагандоны киселев скобеева симоньян рыдают за кулисами. Им такая наглая брехня не по силам!
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25.10.2020 23:01 Відповісти
Кто бы сомневался, ЗЕ без посторонней координации даже пару вопросов задать не может.
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25.10.2020 23:02 Відповісти
Зебилы, говорят вы крутые
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25.10.2020 23:03 Відповісти






Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:03 Відповісти
гагарін обісрався, .треба проводити опитання білки і стрілки.
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25.10.2020 23:03 Відповісти
"Люди очень круто восприняли этот опрос" і це зрозуміло, де ще на халяву вам дадуть стільки макулатури?
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25.10.2020 23:03 Відповісти
Суки брехливые.
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Зачем еще утруждаться и что-то там считать ? Пишите 146% проголосовавших - Главный Клоун высоко оценит ...
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок - Цензор.НЕТ 3246
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25.10.2020 23:07 Відповісти
Может это только на моем выборном участке никто не подходил к молодому парню с этикеткой 5 вопросов? Cпециально простоял 30 минут наблюдая за деятельностью опросника. Зироу. Парнишка выглядел как нищий на паперти возле запертой синагоги. Какие результаты будет выдавать Гагарин и с чего это вопрос.
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Круто послали нах#й,це дійсно круте сприйняття.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Клоуны
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25.10.2020 23:31 Відповісти
Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок - Цензор.НЕТ 4453
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25.10.2020 23:56 Відповісти
На фоне оглушительного провала ЗЕ на местных выборах этот опрос уже никому не интересен, сколько бы зеленые не надували щеки, да и им самим. "Волонтеры" явно чувствовали себя неловко, одиноко стоя или сидя возле своих убогих коробок из-под обуви. На моем хуторе из трех участков, которые я из интереса обошел, на двух нашел парня и девушку, которые затравлено не поднимая глаз бекали-мекали на вопросы. За полчаса эксперимента не видел ни одного взявшего у них листочек. Жалкое зрелище. Правда, я у каждого спросил, что будет если этих листочков не хватит (дело было в середине дня). Оба с готовностью показали еще по пачке макулатуры в пластиковом пакете. Завтра ждем сообщение ОП что в опросе приняли единодушное участие 46,6 миллионов украинцев.
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26.10.2020 00:19 Відповісти
Штопаний преЗЕрватив 5-ю питаннями не заклеїш.
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26.10.2020 01:17 Відповісти
Зелёное недоразумение со своим опросом село в лужу и пытается выдать желаемое за действительное. Жалкое зрелище.
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26.10.2020 01:48 Відповісти
зелені попісяли народу в очі і кажуть- то ж божа роса
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26.10.2020 02:29 Відповісти
Кому цікаво хто ця потвора "гагарін", дивітся останній стрім на каналі ragulivna. Андрій Павленко та Таня Микитенко на молекули розбирають причини провалу партії зє-зє-зє, і яка роль у цьому(як не дивно гагаріна)
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26.10.2020 06:32 Відповісти
Гагарин - простой советский парень. Это ж надо так фамилию опозорить.
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26.10.2020 06:37 Відповісти
Это псевдоним. Настоящая фамилия у него другая. Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок - Цензор.НЕТ 9617
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26.10.2020 11:57 Відповісти
Учитывая, что большинство проигнорировало "опрос Зеленского", а сам опрос проводили неизвестные люди в накидках, которые в конце дня могли запросто сами заполнить "как надо" бумажки, будет ли доверие к "результатам" этого "опроса", которые на 100% будут такими, как надо Зеленскому? А потом на этом основании будут приниматься глобальные решения для украинцев.
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26.10.2020 08:06 Відповісти
 
 