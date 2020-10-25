Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок

На 26 жовтня планується порахувати точну кількість дільниць і попередні результати всеукраїнського опитування "5 запитань від президента", а після остаточного підрахунку результатів партія "Слуга народу" оголосить їх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу в неділю в Києві сказав координатор всеукраїнського проєкту "5 запитань від президента" Артем Гагарін.

За його словами, опитування відбулося на високому рівні на більшості дільниць і викликало жвавий інтерес і реакцію українців.

"Люди активно брали участь в опитуванні. Я їздив по різних дільницях ... В цілому люди дуже круто сприйняли це опитування - самі підходили, відповідали. Були якісь винятки, але це винятки", - зазначив він.

"На 26 жовтня планується порахувати точну кількість дільниць і попередні результати опитування після підрахунку всіх протоколів, який буде тривати по всій країні до завтра. Після його завершення замовник опитування, яким є партія "Слуга народу", оголосить результати", - сказав він.

Також читайте: 11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського в Хмельницькій області

Гагарін підкреслив, що ініційоване президентом України Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування 25 жовтня відбулося у рамках законодавства.

"Всі звинувачення в можливих порушеннях закону виявилися безпідставними. Опитування минуло цілком законно, в рамках чинного законодавства попри всі чутки, які окремі політики поширювали протягом тижня.

Гагарін вказав, що інтерв'юери перебували за межами виборчих дільниць, не проводили ніякої агітації, і проводили опитування відразу після виходу людини з виборчої дільниці.

Координатор проєкту також поскаржився на те, що окремі активісти і політики влаштували "цькування" інтерв'юерів. "Маніпулюючи Виборчим кодексом, вони чинили моральний тиск на інтерв'юерів і свідомо залякували їх. В окремих випадках у нас навіть доходило до фізичного насильства", - зазначив він.

Читайте: Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов

При цьому Гагарін заявив, що окремі інциденти не вплинуть на загальні результати і охоплення опитування. "Так, деякі інтерв'юери не змогли вийти на свої робочі місця, хтось за станом здоров'я. Але ці випадки є поодинокими, і вони не завадять встановити результати нашого всеукраїнського опитування "5 запитань від президента України", - підкреслив він.