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Вибори на Донбасі та в Криму обов'язково відбудуться після повної деокупації, - Офіс Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори на Донбасі та в Криму обов'язково відбудуться після повної деокупації, - Офіс Президента

Вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму обов'язково відбудуться після виведення незаконних збройних формувань і сил держави-агресора.

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливо хочемо звернутися до українців на тимчасово окупованій території нашої держави. Ми обов'язково повернемо конституційний порядок до всіх нині непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Демократія й можливість у чесний і законний спосіб обирати собі владу є одним з найбільших досягнень людства. На частині нашої території станом на цей час неможливо провести справді демократичні вибори. Але після повної деокупації, відновлення цілком безпечних умов для життя та політичної роботи, після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора будуть проведені вибори й там, де їх і досі неможливо провести згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами", - підкреслили в ОП.

Також читайте: Місцеві вибори-2020: в Україні закрилися дільниці для голосування

В Офісі глави держави зазначили, що безпекова ситуація та професійна організація виборчої процедури дала змогу провести місцеві вибори в тих громадах на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, де їх було можливо цілком безпечно організувати – згідно з висновками відповідних органів.
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Топ коментарі
+7
Пока идет это бла бла бла... на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:06
+6
после результатов марика, одессы, харькова и николаева, страшно представить что будет, если проголосует гордый даунбас....
50% за опзж и 50% за шария??
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25.10.2020 23:09
+6
Какие выборы? На пять лет комендантский час и тотальная люстрация. И на 15 лет без права голоса.
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25.10.2020 23:12
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25.10.2020 23:03 Відповісти
К сожалению.
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Выборы на Донбассе и в Крыму обязательно состоятся после полной деоккупации, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 3457
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25.10.2020 23:05 Відповісти
Пока идет это бла бла бла... на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:06 Відповісти
оне там шо курють?! на юге опзж и шарик вперде?!
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25.10.2020 23:08 Відповісти
после результатов марика, одессы, харькова и николаева, страшно представить что будет, если проголосует гордый даунбас....
50% за опзж и 50% за шария??
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Там сразу за едро голосуют.
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25.10.2020 23:20 Відповісти
Какие выборы? На пять лет комендантский час и тотальная люстрация. И на 15 лет без права голоса.
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25.10.2020 23:12 Відповісти
Выборы сначала там будут только в таком формате- Кого то будут выбирать на поездку с чемоданом на далеко до самой расеи. Кого то под конвоем помогать восстанавливать разрушеное. Ну а многих и сразу на небеса выберут. Иначе никак. Иначе как произошло сегодня - гебнявая кремлевская морда и в двери, и в окно.
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25.10.2020 23:17 Відповісти
Зеленський пообіцяв "жорстко стежити" за новообраною місцевою владою

Где на втором месте партия ОПЗЖ нужно назначать в этой местности ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА,пусть они следят,а Президент должен заниматься, тем что прописано в конституции. В офисе Президента говорят что после полной деоккупации, будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами, странно говорят, учитывая что ОПЗЖ на втором месте в списках депутатов на юго востоке Украины то это и есть оккупация Источник: https://censor.net/ru/n3226989
.
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25.10.2020 23:20 Відповісти
Сначала назначить военного коменданта, потом выявить всех зажопинцев. А в это время уже отливать серебряные колы.
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25.10.2020 23:33 Відповісти
бла-Бла-БЛА!
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25.10.2020 23:29 Відповісти
Luybov Luybov, [26.10.20 01:15]
😁
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26.10.2020 00:15 Відповісти
повною деокупацією зелені можуть назвати визнання окупаційних адміністрацій як суб'єктів держави
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26.10.2020 02:28 Відповісти
Да, в Зоне ОРДЛО-ХРЕНЛО надо проводить операцию блицкриг-выборы. И вот автобус передвижной избирательной комиссии:
Вибори на Донбасі та в Криму обов'язково відбудуться після повної деокупації, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1518
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26.10.2020 02:45 Відповісти
Не обещайте деве юной любови вечной на Земле. Имейте совесть!
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26.10.2020 08:53 Відповісти
Точно знаємо, що Карабах звільнить Азербайджан, а ось клоунада потихеньку здає і Донбас і Крим і всю Україну. Буде повзуча здача - повстане інший регіон, Невже вам це не видно?
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26.10.2020 10:20 Відповісти
 
 