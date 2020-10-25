Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Олігархічний реванш - це заслуга президента Володимира Зеленського, тому що саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виключений з СН нардеп Гео Лерос написав на сторінці в фейсбуці, коментуючи сьогоднішні вибори.
"Якби не така низька явка, рейтинг Слуги Народу був би на межі потрапляння в Київраду.
За результатами екзитполів, у СН в Києві сталось піке з 40% до 10%.
Це вирок Зеленському, його "заслуга" та відповідальність, бо для нього Київ - це Тищенко з Комарницьким.
У інших регіонах ситуація для нього взагалі катастрофічна, це теж результат того, що у Зеленського в кожному регіоні своєрідний "Тищенко".
Порівняйте брехливу мантру на всіх олігархічних телеканалах країни, проплачені соцопитування, з тим, що отримав Зеленський сьогодні.
Унікальний шанс проср@но випадковою людиною в історії України.
Президент сам запрягся в ярмо до олігархів, йому так було просто і дуже-дуже вигідно.
Тепер олігархи зрозуміють, що ця конячка вже кульгава, в кращому разі - стане ковбасою.
Від сьогодні, його доля(частка) буде переглянута, бо кому потрібна зелена прокладка, якщо можна брати владу без посередників.
Так, українці не прийшли на вибори, цей нігілізм нам всім дуже дорого коштуватиме, але не треба вішати відповідальність виключно на виборців.
Політикам варто почати з себе.
Олігархічний реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди".
Будь ласка, зачекайте...
Спикер Верховной Рады, Герой Украины, пан Андрей Парубий, покидая свой ответственный пост, благословил шестого президента Украины, пана Халапоротьку на рекламу шаурмы, купание в городских фонтанах, на посиделки в кафе во время карантина и озвучил шесть табу, которых он не должен касаться.
Председатель Верховной Рады Украины очень вежливо предупредил «слугу еврейского народа», что тот получит большие проблемы, если он начнет «реформировать» Украинскую Армию и отменит воинское приветствие: «Слава Украине!». Волонтер Маруся Зверобой ему этого не простит.
Андрей Владимирович объяснил ************, чем закончится для него объединение российской православной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева с Православной Церковью Украины. Экс-спикер порекомендовал криворожцу не отменять Закон о Мове № 5670-д, и не аннулировать Закон о декоммунизации. Возвращение бюстов «мяснику» Жукову и памятников Сталину на площади областных центров, может вылиться в массовые протесты.
Парубий предложил Гаранту «The» отказаться от провокационной затеи одного из лидеров «Оппозиционной платформы - За жидтя», дважды судимого пана Рабиновича, сформировать делегацию для участия в параде победы в Москве по случаю 75-летия победы Путина во Второй мировой войне, так как это может привести к Гражданской войне.Нарушение табу обычно приводит к жестким санкциям со стороны патриотических сил и стремительному бегству нарушителя в Ростов на Дону.
страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11).
Панi Инна Савченко в коментарi: «73% насєлєнія України нічим не відрізняються від насєленія Нижніх Кринок. В них один й той самий діагноз - совок. Одним промили мізки «фашистами» та «хунтою», іншим - «баригою» та «ліпєцкою фабрикою». От і вся різниця».
зебараны, а вы в курсе что заявил герус? нате. жри... те
Герус заявив про значне підвищення ціни на газ
Вже сьогодні ціна на газ зростає, і це буде тривати до кінця зими.
Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час експертної онлайн-дискусії ENERGY INSIDE, передає "Соцпортал".
"Ми бачимо, що ціна на газ зростає, і вже сьогодні вона понад 180 доларів. І очевидно, що такий тренд триватиме до зими або до закінчення зими. Я думаю, що ера дешевих енергоресурсів, яка почалася навесні цього року, проходить. Говорячи дипломатично, ціни будуть на такому середньому рівні і досить стабільними", - сказав він.
Герус зазначив, що в Україні відбувається лібералізація ринку газу, що надає можливості для газових компаній, але не завжди є позитивним для споживача.
"У нас відбувається лібералізація ринку газу. Це завжди добре для компаній, але не завжди добре для споживачів, якщо немає достатньої конкуренції", - підкреслив голова комітету Ради.
У Європі ціна на газ зросла до $ 181 за тисячу кубометрів. Минулого тижня в середньому ціна була на $ 10 нижче - $ 171.
Раніше в уряді пообіцяли, що ціни на газ в нинішньому опалювальному сезоні будуть нижчими, ніж у минулому.
Меня». (Захария 11:8).
Може ви просто упороті ідіоти, яких кацапи розвели, як лохів? Схоже на це.
ЗЫ: Героям слава!
Немного бодрячка между глаз и будут снова в вышиванках ходить.
По екзітпулах проти "слуги народу" проголосовало 73%...........?...
ZExit і то негайно.............
Пишут, что в ВР СН тоже начинает распадаться на мелкие фракции говна.
Партии Удар и ЕС успехов в развитии Киева!
Може йому треба зробити маленьке розслідування ,спитавши у розумних дядьок,чи просто відкривши інтернет ?
Народ не доверяет Раде и не поддерживает уже монобольшинство.