Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано

Олігархічний реванш - це заслуга президента Володимира Зеленського, тому що саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виключений з СН нардеп Гео Лерос написав на сторінці в фейсбуці, коментуючи сьогоднішні вибори.

"Якби не така низька явка, рейтинг Слуги Народу був би на межі потрапляння в Київраду.

За результатами екзитполів, у СН в Києві сталось піке з 40% до 10%.

Це вирок Зеленському, його "заслуга" та відповідальність, бо для нього Київ - це Тищенко з Комарницьким.

У інших регіонах ситуація для нього взагалі катастрофічна, це теж результат того, що у Зеленського в кожному регіоні своєрідний "Тищенко".

Порівняйте брехливу мантру на всіх олігархічних телеканалах країни, проплачені соцопитування, з тим, що отримав Зеленський сьогодні.

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Унікальний шанс проср@но випадковою людиною в історії України.

Президент сам запрягся в ярмо до олігархів, йому так було просто і дуже-дуже вигідно.

Тепер олігархи зрозуміють, що ця конячка вже кульгава, в кращому разі - стане ковбасою.

Від сьогодні, його доля(частка) буде переглянута, бо кому потрібна зелена прокладка, якщо можна брати владу без посередників.

Так, українці не прийшли на вибори, цей нігілізм нам всім дуже дорого коштуватиме, але не треба вішати відповідальність виключно на виборців.

Політикам варто почати з себе.

Олігархічний реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди".

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