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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Слуга народу (2544) Лерос Гео (381)

Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його

Олігархічний реванш - це заслуга президента Володимира Зеленського, тому що саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виключений з СН нардеп Гео Лерос написав на сторінці в фейсбуці, коментуючи сьогоднішні вибори.

"Якби не така низька явка, рейтинг Слуги Народу був би на межі потрапляння в Київраду.

За результатами екзитполів, у СН в Києві сталось піке з 40% до 10%.

Це вирок Зеленському, його "заслуга" та відповідальність, бо для нього Київ - це Тищенко з Комарницьким.

У інших регіонах ситуація для нього взагалі катастрофічна, це теж результат того, що у Зеленського в кожному регіоні своєрідний "Тищенко".

Порівняйте брехливу мантру на всіх олігархічних телеканалах країни, проплачені соцопитування, з тим, що отримав Зеленський сьогодні.

Також читайте: Вибори на Донбасі та в Криму обов'язково відбудуться після повної деокупації, - Офіс Президента

Унікальний шанс проср@но випадковою людиною в історії України.

Президент сам запрягся в ярмо до олігархів, йому так було просто і дуже-дуже вигідно.

Тепер олігархи зрозуміють, що ця конячка вже кульгава, в кращому разі - стане ковбасою.

Від сьогодні, його доля(частка) буде переглянута, бо кому потрібна зелена прокладка, якщо можна брати владу без посередників.

Так, українці не прийшли на вибори, цей нігілізм нам всім дуже дорого коштуватиме, але не треба вішати відповідальність виключно на виборців.

Політикам варто почати з себе.

Олігархічний реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос підозрює, що "будівельна мафія" Києва возить сумки із грошима в Офіс Президента

Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його заслуга і відповідальність. Унікальний шанс просрано 01
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Топ коментарі
+49
Повторюсь. Главный вывод сегодня

Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 7790
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25.10.2020 23:05
+35
Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 4053
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25.10.2020 23:05
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Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 868
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Повторюсь. Главный вывод сегодня

Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 7790
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25.10.2020 23:05 Відповісти
У пороха не лучше рейтинг.
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25.10.2020 23:07 Відповісти
Порох твій основний ворог?
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25.10.2020 23:11 Відповісти
Він не основний, але такий же олігарх-кровосос, як і Ахметов, Коломойський, Фірташ, Пінчук і їм подібні.
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26.10.2020 09:51 Відповісти
Врешь, "патриот" ты наш фальшивый.
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25.10.2020 23:20 Відповісти
Головний висновок буде коли ********* піде за ленінопадом. Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 6063 за порєбрик.
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25.10.2020 23:51 Відповісти
Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 4053
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25.10.2020 23:05 Відповісти
Я не пойму - Лерос радуется или сожалеет что зелень просрала все?
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25.10.2020 23:05 Відповісти
лерос - таже зелень, только с боку
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26.10.2020 00:37 Відповісти
именно: - уже сбоку)
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26.10.2020 10:49 Відповісти
73% жертв российского «зомбоящика» и телеведущей госпожи Ольхи Сухабеевой (в миру «бачок») избрали царём Украины «простого еврейского парня из народа» инородца-пианиста, голубя мира, который кроме рояля еще играет и в футбол, ест шаурму, пьет кофе в таверне Проскурова во время карантина, ну, и как все остальные голуби, свои выделения, плавно опускает на головы своих избирателей.
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26.10.2020 09:55 Відповісти
Сам виноват, надо было коррупционеров, сепаров и пороха сажать, а не на воле их держать.
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Ты на счет разведения войск, может это была с его стороны ошибка. А так вроде бы больше не в чем его упрекнуть.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Ну конечно...
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25.10.2020 23:11 Відповісти
Не обманюйте. Ви на цьому сайті чи під цим акаунтом з 23числа, прочитайте хоча би місяць попередніх новин і знайдете кучу "упрёков".
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25.10.2020 23:22 Відповісти
У него работа другая.
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25.10.2020 23:56 Відповісти
А ви дуже патріотичний патріот,чи так,на півшишечки ?
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26.10.2020 06:19 Відповісти
«Слуга Коломойского» нарушает табу.
Спикер Верховной Рады, Герой Украины, пан Андрей Парубий, покидая свой ответственный пост, благословил шестого президента Украины, пана Халапоротьку на рекламу шаурмы, купание в городских фонтанах, на посиделки в кафе во время карантина и озвучил шесть табу, которых он не должен касаться.
Председатель Верховной Рады Украины очень вежливо предупредил «слугу еврейского народа», что тот получит большие проблемы, если он начнет «реформировать» Украинскую Армию и отменит воинское приветствие: «Слава Украине!». Волонтер Маруся Зверобой ему этого не простит.
Андрей Владимирович объяснил ************, чем закончится для него объединение российской православной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева с Православной Церковью Украины. Экс-спикер порекомендовал криворожцу не отменять Закон о Мове № 5670-д, и не аннулировать Закон о декоммунизации. Возвращение бюстов «мяснику» Жукову и памятников Сталину на площади областных центров, может вылиться в массовые протесты.
Парубий предложил Гаранту «The» отказаться от провокационной затеи одного из лидеров «Оппозиционной платформы - За жидтя», дважды судимого пана Рабиновича, сформировать делегацию для участия в параде победы в Москве по случаю 75-летия победы Путина во Второй мировой войне, так как это может привести к Гражданской войне.Нарушение табу обычно приводит к жестким санкциям со стороны патриотических сил и стремительному бегству нарушителя в Ростов на Дону.
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26.10.2020 09:56 Відповісти
Он был таким комформистом только в мешке. А сейчас наяву. Очередные 5 лет просраны уже эти презиком.
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25.10.2020 23:11 Відповісти
73 % избирателей отдали свои голоса 19 апреля 2019 года за атеиста-************. Гнев Божий грядет на сынов противления. Как написал Экклесиаст: «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не
страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11).
Панi Инна Савченко в коментарi: «73% насєлєнія України нічим не відрізняються від насєленія Нижніх Кринок. В них один й той самий діагноз - совок. Одним промили мізки «фашистами» та «хунтою», іншим - «баригою» та «ліпєцкою фабрикою». От і вся різниця».
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26.10.2020 09:57 Відповісти
Большая и вечно торчащая садилка бывает только в кино
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25.10.2020 23:15 Відповісти
Это не приговор. А статья и приговор. Это важная разница.
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Судя по экзит-полам, Мариуполь уже реинтегрировался, да?
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25.10.2020 23:07 Відповісти
Они на Пороха и свинарчуков всем кодлом прокуроров ничего накопать не смогли а ты зелень вонючая советы даешь)))
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Если учесть, что в судах до сих пор порошенковские судьи сидят, то что они могут накопать.
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25.10.2020 23:12 Відповісти
падажди циферки рейтинга считать

зебараны, а вы в курсе что заявил герус? нате. жри... те

Герус заявив про значне підвищення ціни на газ

Вже сьогодні ціна на газ зростає, і це буде тривати до кінця зими.
Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час експертної онлайн-дискусії ENERGY INSIDE, передає "Соцпортал".
"Ми бачимо, що ціна на газ зростає, і вже сьогодні вона понад 180 доларів. І очевидно, що такий тренд триватиме до зими або до закінчення зими. Я думаю, що ера дешевих енергоресурсів, яка почалася навесні цього року, проходить. Говорячи дипломатично, ціни будуть на такому середньому рівні і досить стабільними", - сказав він.
Герус зазначив, що в Україні відбувається лібералізація ринку газу, що надає можливості для газових компаній, але не завжди є позитивним для споживача.
"У нас відбувається лібералізація ринку газу. Це завжди добре для компаній, але не завжди добре для споживачів, якщо немає достатньої конкуренції", - підкреслив голова комітету Ради.
У Європі ціна на газ зросла до $ 181 за тисячу кубометрів. Минулого тижня в середньому ціна була на $ 10 нижче - $ 171.
Раніше в уряді пообіцяли, що ціни на газ в нинішньому опалювальному сезоні будуть нижчими, ніж у минулому.
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Вже сьогодні вони 6,7 ( всередньому по країні ) ,, + тариф за транспортування . Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 8882 .
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26.10.2020 00:02 Відповісти
Смердить ****** і ригами по всій країні. Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 8805
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Мы свою страну на майдане отстояли , а вас свинособак до сих пор колбасит
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25.10.2020 23:22 Відповісти
« И истреблю трех из пастырей (Путина, Зеленского, Лукашенко) в один месяц; и отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от
Меня». (Захария 11:8).
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26.10.2020 09:58 Відповісти
Все прямо как про Порошенко в свое время писали.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
"Ну не шмогла я, не шмогла"©
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25.10.2020 23:09 Відповісти
А чого ж "нажаль"? Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 1587
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25.10.2020 23:48 Відповісти
Тому що наша з вами доля на кону. Завжди в таких випадках потерпають звичайні люди. Ніхто не буде питати у вас, як ви голосовали і давати преференції, якщо голос 'правильний'.
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26.10.2020 10:17 Відповісти
Один из серунов обвиняет рядом сидящих, что их кучи немного больше, чем у него.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Та ви шо? І що, навіть 100 відсотковий прокурор не допоміг, 100 відсотковий труба? І порнов не нарив? А він навіть не пліснявий, а фуйловий.
Може ви просто упороті ідіоти, яких кацапи розвели, як лохів? Схоже на це.
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25.10.2020 23:19 Відповісти
Порох-приговор для наркомана! ********, вы следующие. Слава Украине!
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25.10.2020 23:11 Відповісти
увы, но следующим приговором может стать не только мертвечук, но и шарик

ЗЫ: Героям слава!
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25.10.2020 23:25 Відповісти
Их не стало больше, чем в 2014-м. Просто при ЗЕ они стали непуганными.

Немного бодрячка между глаз и будут снова в вышиванках ходить.
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25.10.2020 23:41 Відповісти
Какой нах ШАНС? При зелёном *********** ожидать каких-то реформ и побед в строительстве государства? Да вы в своём уме?
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25.10.2020 23:16 Відповісти
Эти выборы показали. Украину уже не спасти, совок цветет и пахнет - Шарий, Труханов, Штепа, полу-дохлый Кернес, Медведчук и прочая падаль.... пздц Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 7333
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25.10.2020 23:21 Відповісти
Нужна смена поколений. Радянських поколений.
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25.10.2020 23:56 Відповісти
Шануймося українці!
По екзітпулах проти "слуги народу" проголосовало 73%...........?...
ZExit і то негайно.............
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25.10.2020 23:22 Відповісти
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 4160
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25.10.2020 23:25 Відповісти
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 5467Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 4592
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25.10.2020 23:26 Відповісти
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 5712
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25.10.2020 23:27 Відповісти
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 673
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25.10.2020 23:29 Відповісти
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 4320
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25.10.2020 23:31 Відповісти
"...для него Киев - это Тищенко с Комарницким". Поэтому им в Киеве- полная жопа. Вот такая:
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 1185
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25.10.2020 23:31 Відповісти
Що їхало - те й здибало.
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25.10.2020 23:36 Відповісти
спасибо вам зебилы своих слуг, сегодня вы приблизили страну к кремлёвской мечте о гибридной войне до полного развала нашего прекрасного государства, сегодня сам видел , как старые совковые и безответственные мрази бабушки, которым завтра помирать, на трёх ногах плелись толпами, чтобы проголосовать за рыгов, потому что вы зебилы уже всех за.пали своим "ЗЕ"- по.уизмом, пиндежом , большими стройками и корабельными соснами
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25.10.2020 23:37 Відповісти
Проект Коломойсокго СН накрывается медным тазом.
Пишут, что в ВР СН тоже начинает распадаться на мелкие фракции говна.
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25.10.2020 23:39 Відповісти
Если бы... Зе ещё вонять долго будет... Собачья самка...
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26.10.2020 00:42 Відповісти
Так воно і є. Але Беня це розуміє і заводить через чорний вихід свою нову партію "за майбетнє Бені". і Саме головне, що нарід клюнув, особливо Чекркаси.
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26.10.2020 11:16 Відповісти
Не нарадуюсь голосами Киевлян на выбррах в гор совет Киева зеплесень 10%, ******** 7% в межах сатистческой промежности.
Партии Удар и ЕС успехов в развитии Киева!
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25.10.2020 23:52 Відповісти
Всё-таки Киев - просвещённый, люди - не зебилы. И это, таки да, радует: есть в Украине Украинцы
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26.10.2020 00:46 Відповісти
Лєроса досі не просвітили,на чиї гроші і для чого створювались проекти "Зєлєнскій" і "Слуга народу" ???
Може йому треба зробити маленьке розслідування ,спитавши у розумних дядьок,чи просто відкривши інтернет ?
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26.10.2020 06:31 Відповісти
Цей лерос якесь чудо горохове,перше місце займає по базіканню..він чимось займається ? яка його місія в цьому житті ?
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26.10.2020 06:48 Відповісти
Следующий шаг - розпуск и перевыборы рады.
Народ не доверяет Раде и не поддерживает уже монобольшинство.
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26.10.2020 07:45 Відповісти
Якщо слідувати логіці розпуску попередньої Ради, то пан Зе це має зробити. Рейтінг "слуг Бені" не відповідає кількості депутатів у ВР.
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26.10.2020 11:18 Відповісти
 
 