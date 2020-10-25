Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" має намір продовжувати реалізовувати свій вектор на об'єднання України і хоче запропонувати всім місцевим радам не займатися політикою, а займатися вирішенням конкретних проблем життя громадян на місцях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава партії, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24".

"Слуга народу" зберігає вектор на об'єднання країни. Тому що найбільш вагомі результати у нас в центрі країни. Це центральні області. Також у нас не менше представництво і на півдні, і є представництво на сході. Фактично" Слуга народу "буде представлена ​​у всій країні, найбільшою кількістю депутатів", - сказав він.

Корнієнко вважає, що в подальшому завдання - зробити так, щоб Україна не ділилася, а об'єднувалася навколо ідей розвитку, руху вперед.

"Ми хочемо закликати всіх менше займатися політикою в місцевих радах. Ми хочемо це запропонувати, як такий виклик на наступні п'ять років для всіх місцевих рад. Менше займатися звільненням якихось прем'єр-міністрів, як у нас деякі обласні ради люблять робити, або висловлювати ставлення до інших країн, а більше займатися тим, що очікують люди від місцевих рад, рішенням місцевої проблематики насамперед", - вказав він.

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