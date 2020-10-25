Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" має намір продовжувати реалізовувати свій вектор на об'єднання України і хоче запропонувати всім місцевим радам не займатися політикою, а займатися вирішенням конкретних проблем життя громадян на місцях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава партії, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24".
"Слуга народу" зберігає вектор на об'єднання країни. Тому що найбільш вагомі результати у нас в центрі країни. Це центральні області. Також у нас не менше представництво і на півдні, і є представництво на сході. Фактично" Слуга народу "буде представлена у всій країні, найбільшою кількістю депутатів", - сказав він.
Корнієнко вважає, що в подальшому завдання - зробити так, щоб Україна не ділилася, а об'єднувалася навколо ідей розвитку, руху вперед.
"Ми хочемо закликати всіх менше займатися політикою в місцевих радах. Ми хочемо це запропонувати, як такий виклик на наступні п'ять років для всіх місцевих рад. Менше займатися звільненням якихось прем'єр-міністрів, як у нас деякі обласні ради люблять робити, або висловлювати ставлення до інших країн, а більше займатися тим, що очікують люди від місцевих рад, рішенням місцевої проблематики насамперед", - вказав він.
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Янукович не дотянул. А при нем дела шли не так хреново, как сейчас.
а він у Бариги "зашкалює".....
а ще блазнем?
«Це чорт, який не має права називатись патріотом»: Палиця ображений звинуваченнями Порошенка у співпраці з Кремлем. Народний депутат і лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця відкидає звинувачення лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка в тому, ніби Палиця має прокремлівські зв'язки. Про це нардеп сказав під час ефіру програми "Право на владу". "Я довго терпів. Поки Порошенко не поїхав Івано-Франківською областю, районними центрами розповідати, що "Палиця представляє Кремль, що він представляє Росію, що він запроданець Росії", - обурився нардеп. "Це нечесна людина, це запроданець. Це той, хто торгував з Росією, який працював з Росією… І сьогодні він претендує бути патріотом? Сьогодні він сварить далі країну: хто говорить російською, українською, хто в яку церкву ходить. Це чорт, який не має права називатися патріотом", - заявив Палиця.
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Черкассы , Кривой рог и много других областей где у СН подавляющее большинство ...
і цей, як там його, як бачимо, тоже такий
Достаточно взвешенный результат.
Не то что лидерство опзж на юге и востоке, или ЕС - на западе.
так что по общему количеству, наверное, он прав.
Везде есть - но нигде не могут единолично протянуть свои решения.
УЖЕ НЕ МОГУТ. Были б выборы в прошлом году - смогли б, тогда готовы были голосовать за любого бомжа, напялившего зеленую майку.
Теперь им надо вступать в коалиции и договариваться.
Но...
Год назад это была растущая сила.
А теперь - сдувающаяся.
Много найдется желающих договариваться с лузерами, которые явно идут на дно?
Но набирающий обороты шарий с опзж - хз, что выбрать из 2 зол