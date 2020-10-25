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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фактично

Партія "Слуга народу" має намір продовжувати реалізовувати свій вектор на об'єднання України і хоче запропонувати всім місцевим радам не займатися політикою, а займатися вирішенням конкретних проблем життя громадян на місцях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава партії, перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24".

"Слуга народу" зберігає вектор на об'єднання країни. Тому що найбільш вагомі результати у нас в центрі країни. Це центральні області. Також у нас не менше представництво і на півдні, і є представництво на сході. Фактично" Слуга народу "буде представлена ​​у всій країні, найбільшою кількістю депутатів", - сказав він.

Корнієнко вважає, що в подальшому завдання - зробити так, щоб Україна не ділилася, а об'єднувалася навколо ідей розвитку, руху вперед.

"Ми хочемо закликати всіх менше займатися політикою в місцевих радах. Ми хочемо це запропонувати, як такий виклик на наступні п'ять років для всіх місцевих рад. Менше займатися звільненням якихось прем'єр-міністрів, як у нас деякі обласні ради люблять робити, або висловлювати ставлення до інших країн, а більше займатися тим, що очікують люди від місцевих рад, рішенням місцевої проблематики  насамперед", - вказав він.

Також читайте: Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано
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Топ коментарі
+49
Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4319
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25.10.2020 23:17
+40
Клоун
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25.10.2020 23:11
+32
а знаете чего оно скавчит? он просится чтобы их в коалицию взяли в местных советах. потому как без коалиции зеленые будут сосямбу танцевать
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25.10.2020 23:13
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Не за это время, не надо врать. Сопоставлять нужно сопоставимые величины. Даже на твоей картинке рейтинг Порошенко отображён за 13 месяцев, а Зеленского за 10 месяцев. Разница в 30%! А это уже не хилая манипуляция.
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26.10.2020 00:19 Відповісти
главное что порядок цифр очевиден.
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26.10.2020 00:23 Відповісти
Не ври! Ничего с манипуляцией в 30% не может быть очевидно.
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26.10.2020 00:26 Відповісти
Если сравнивать с Порошенко, то тогда нужно смотреть рейтинг Зеленского на август 2020. А там он уже по данным "рейтинг" 30%. И тогда видно, что такого фейерического падения ни у кого, кроме клоуна, не было.
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26.10.2020 00:35 Відповісти
Сейчас рейтинг Зеленского 31,8%.
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26.10.2020 00:01 Відповісти
Это было месяц назад. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7468 И уже тогда было не 31, а 29.
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26.10.2020 00:01 Відповісти
нужно верить 5- каналу. за Владимира Зеленского отдали бы голоса 31,8%,
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26.10.2020 00:03 Відповісти
У тебя гугл поломался. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7007
Первые несколько десятков ссылок поиска "рейтинг Зеленского на сегодня выдают"
Рейтинг Зеленского упал ниже 30%.
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26.10.2020 00:06 Відповісти
Значит канал Порошенко ошибся., ты только что писал 23%?
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26.10.2020 00:08 Відповісти
В сентябре был 29. Сейчас 23.
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26.10.2020 00:09 Відповісти
почему не 15, бумага все стерпит.
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26.10.2020 00:11 Відповісти
Владимира Зеленского снова поддержали бы на президентских выборах только 22,2% потенциальных избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет РИА Новости. При этом, весной прошлого года его поддержали более 70% граждан.
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26.10.2020 00:13 Відповісти
пишет РИА Новости Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1520 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1520 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1520
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26.10.2020 00:15 Відповісти
И?

Ты не знаешь КМИС?
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26.10.2020 00:16 Відповісти
кто то на соседней ветке мне писал писал про врагов? У вас ус отклеелся. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2138 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2138
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26.10.2020 00:18 Відповісти
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2157

Прямая ссылка на сайт КМИС.
Первая колонка - наслаждайся.
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26.10.2020 00:26 Відповісти
Если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rejting-zelenskogo-obvalilsja-do-istoricheskogo-370020/
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26.10.2020 00:22 Відповісти
нужно верить 5- каналу. в СЕНТЯБРЕ за Владимира Зеленского отдали бы голоса 31,8%, Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8202 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8202
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26.10.2020 00:25 Відповісти
у вас порохоботов все методички из паРаши? Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2208
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26.10.2020 00:31 Відповісти
не варто взагалі ці рейтинги розглядати,до наступних виборів президента купа часу...
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26.10.2020 00:33 Відповісти
Не уверен, что ЗЕ до них дотянет.
Янукович не дотянул. А при нем дела шли не так хреново, как сейчас.
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26.10.2020 00:35 Відповісти
Если бы выборы Президента Украины проходили в середине сентября, среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом, за Владимира Зеленского отдали бы голоса 31,8%. За Петра Порошенко готовы проголосовать 18,9% (в апреле 2020 года - 14,9%).
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25.10.2020 23:50 Відповісти
у даному випадку "працює" антирейтинг..

а він у Бариги "зашкалює".....
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26.10.2020 00:31 Відповісти
Лахта-2 добре попрацювала. Цікаво, з корисними ідіотами розплатилася? Дудра, що скажеш?
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26.10.2020 06:49 Відповісти
Що це ви членоликого Зе баригою обзиваєте? Він просто блазень.
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26.10.2020 13:49 Відповісти
Чого це ви Баригу Пєтю "членоликим" називаєте..?
а ще блазнем?
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26.10.2020 16:59 Відповісти
Зелю звуть не Петя. Хоча може це форма його жіночого псевдоніму.
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27.10.2020 14:41 Відповісти
«Це чорт, який не має права називатись патріотом»

«Це чорт, який не має права називатись патріотом»: Палиця ображений звинуваченнями Порошенка у співпраці з Кремлем. Народний депутат і лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця відкидає звинувачення лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка в тому, ніби Палиця має прокремлівські зв'язки. Про це нардеп сказав під час ефіру програми "Право на владу". "Я довго терпів. Поки Порошенко не поїхав Івано-Франківською областю, районними центрами розповідати, що "Палиця представляє Кремль, що він представляє Росію, що він запроданець Росії", - обурився нардеп. "Це нечесна людина, це запроданець. Це той, хто торгував з Росією, який працював з Росією… І сьогодні він претендує бути патріотом? Сьогодні він сварить далі країну: хто говорить російською, українською, хто в яку церкву ходить. Це чорт, який не має права називатися патріотом", - заявив Палиця.
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27.10.2020 19:28 Відповісти
За майбах ще меншою мірою партія як Слуги наріда. Вигулькнули як гриби після дощу з купою грошей, вбухали в рекламні заходи і пролетіли як фанера над Парижем.
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28.10.2020 10:54 Відповісти
у Зеленського є перспективи !!!!

Ющенко просадив свій рейтинг до 5 відсотків... Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6107
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26.10.2020 00:30 Відповісти
За 1,5 года?
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26.10.2020 00:31 Відповісти
5% нормальних, це дійсно дуже мало...
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26.10.2020 00:42 Відповісти
Игорь, нам и одного клоуна много, а тут еще и Вы...
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25.10.2020 23:47 Відповісти
В среднем по палате температура нормальная, нахрена это количество, если они НИГДЕ не будут иметь большинства и повсюду придётся вступать в коалиции, причём с разнонаправленными политсилами, это разорвёт центральную власть и уничтожит вертикаль. Зеленский и Ко с позором уходят в прошлое.
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25.10.2020 23:28 Відповісти
Это как это нигде ?
Черкассы , Кривой рог и много других областей где у СН подавляющее большинство ...
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26.10.2020 00:32 Відповісти
Нигде нет более 50%.
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26.10.2020 00:58 Відповісти
Обосратушкі
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25.10.2020 23:29 Відповісти
Та ще й - жидєнькіє . Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8860 .
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25.10.2020 23:35 Відповісти
Чувак прісєл на жидкій стул. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8011
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26.10.2020 02:07 Відповісти
колись омельченко казав, що у виборах мера києва вони з кличком разом набрали більше голосів ніж черновецький....не здавався когут
і цей, як там його, як бачимо, тоже такий
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26.10.2020 09:45 Відповісти
зеленых все еще много ,но они уже НИЧЕГО не решают,кроме кросвордов.
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25.10.2020 23:31 Відповісти
Об"єднаються з ЗАЖОПОМ.
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25.10.2020 23:40 Відповісти
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 632
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25.10.2020 23:34 Відповісти
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2764. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1121 .
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25.10.2020 23:37 Відповісти
випий аспіринчику... ковід мабуть
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25.10.2020 23:34 Відповісти
Словесный понос паламатой сосны. Объединяться захотел, монокоалициал. Бывший.
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25.10.2020 23:37 Відповісти
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2693
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25.10.2020 23:38 Відповісти
СН - Сосны Нисмагли.
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25.10.2020 23:38 Відповісти
Смешно))
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25.10.2020 23:39 Відповісти
Чому у них у всіх такий вигляд, що за дітей страшно?...
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25.10.2020 23:40 Відповісти
они везде практически одинаково, 10-20%
Достаточно взвешенный результат.
Не то что лидерство опзж на юге и востоке, или ЕС - на западе.
так что по общему количеству, наверное, он прав.
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25.10.2020 23:40 Відповісти
Вот только на западе в СН лезут те, кого не взяли в ЕС, а в ОПЗЖ идти неперспективно, а на юге и востоке - с точностью до наоборот. Партия без какой-либо идеологии, где одновременно уживаются "проукраинские" и "сепары", но преимущественно туда идут просто "прибарахлиться".
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25.10.2020 23:47 Відповісти
так вот именно - они ВЕЗДЕ ТРЕТЬИ (грубо говоря).
Везде есть - но нигде не могут единолично протянуть свои решения.

УЖЕ НЕ МОГУТ. Были б выборы в прошлом году - смогли б, тогда готовы были голосовать за любого бомжа, напялившего зеленую майку.

Теперь им надо вступать в коалиции и договариваться.
Но...
Год назад это была растущая сила.
А теперь - сдувающаяся.
Много найдется желающих договариваться с лузерами, которые явно идут на дно?
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26.10.2020 00:07 Відповісти
согласен
Но набирающий обороты шарий с опзж - хз, что выбрать из 2 зол
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26.10.2020 00:18 Відповісти
Курнул смолы от корабельной сосны что-ли ?
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25.10.2020 23:41 Відповісти
В большинстве рад слуги московского народа не прошли барьер
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26.10.2020 01:00 Відповісти
Так вы ж не партия, а либертарианцы. Для Украины - это как лесбияНЫ плюс обезьяны. Фигня на палочке, короче.
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26.10.2020 01:09 Відповісти
сн..НА ПА-РАШУ !!!!
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26.10.2020 03:09 Відповісти
"Ах моська, знать она сильна, коль лает на слона!" По этому принципу пришли к власти, но сила оказалась исключительно в брехне. Теперь имейте, что имеете. Одно печально: уж очень много мосек, еще больше тех, кто им верит. Слонов совсем мало.
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26.10.2020 06:32 Відповісти
При явке на выборы 37% "достижение" партий еще нужно делить на три. Если эти достижения еще и есть
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26.10.2020 10:10 Відповісти
Не радійте пане Корнієнко. Бо якраз після цього "Слуга Бені" розвіється назавжди по інших патріях - як роса на Сонці.
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26.10.2020 10:23 Відповісти
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