У день виборів зафіксовано 4 375 заяв та повідомлень про порушення, - Нацполіція

Станом на 21:00 25 жовтня поліція зафіксувала 4 375 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу, близько третини порушень - незаконна агітація.

Про це йшлося під час брифінгу за участю першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та голови Національної поліції Ігоря Клименка, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ярового, після закриття дільниць особовий склад підрозділів МВС продовжує несення служби в посиленому режимі і контролює ситуацію для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів та вивезення бюлетенів до територіальних виборчих комісій.

"З процесом голосування ми в цілому справилися. Попереду не менш важливий етап – підрахунок голосів та доставлення бюлетенів до ЦВК. Хочу наголосити, що з усіх заяв та повідомлень, які ми отримали сьогодні, найбільше порушень – це агітація в день виборів, практично третина. Також 234 порушення таємниці голосування, 191 – підкуп виборців та незаконне знищення виборчої документації – 159", – зазначив Ігор Клименко.

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Загалом місцеві вибори в державі відбулися спокійно, зазначили представники МВС.