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У день виборів зафіксовано 4 375 заяв та повідомлень про порушення, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У день виборів зафіксовано 4 375 заяв та повідомлень про порушення, - Нацполіція

Станом на 21:00 25 жовтня поліція зафіксувала 4 375 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу, близько третини порушень - незаконна агітація.

Про це йшлося під час брифінгу за участю першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та голови Національної поліції Ігоря Клименка, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ярового, після закриття дільниць особовий склад підрозділів МВС продовжує несення служби в посиленому режимі і контролює ситуацію для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів та вивезення бюлетенів до територіальних виборчих комісій.

"З процесом голосування ми в цілому справилися. Попереду не менш важливий етап – підрахунок голосів та доставлення бюлетенів до ЦВК. Хочу наголосити, що з усіх заяв та повідомлень, які ми отримали сьогодні, найбільше порушень – це агітація в день виборів, практично третина. Також 234 порушення таємниці голосування, 191 – підкуп виборців та незаконне знищення виборчої документації – 159", – зазначив Ігор Клименко.

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Загалом  місцеві вибори в державі відбулися спокійно, зазначили представники МВС.
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Питання !!! Хтось, юр. компетентний, може пояснити, чому ми маємо годувати 450 депутатів ВР-дармоїдів ще ЧОТИРИ роки, якщо районів, з яких вони вибирались вже, апріорі, нема??? (с) В день выборов зафиксировано 4 375 заявлений и сообщений о нарушениях, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6422
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25.10.2020 23:28 Відповісти
Беня, ты? По 5к на депутата наскрести не можешь?
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25.10.2020 23:39 Відповісти
хм.. А не подскажете товарищ, как мне проехать в зоопарк !? - а как хотите так и едьте у нас свободная страна..У день виборів зафіксовано 4 375 заяв та повідомлень про порушення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6196
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25.10.2020 23:44 Відповісти
 
 