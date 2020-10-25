Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: "Якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цією компанією"

Соціологічна компанія, що проводила опитування, пояснила участь неповнолітніх тим, що деякі інтерв'юери залишали коробки і листи для проведення опитування на своїх дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це координатор всеукраїнського проєкту "5 запитань від президента" Артем Гагарін сказав на брифінгу в неділю в Києві.

"Підбором інтерв'юерів займалася соціологічна компанія. Пояснення було таке, що так, були деякі випадки, коли батьки залишали на своїх дітей, а діти проводили це опитування. Але ми не залишаємо це непоміченим, і якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цієї компанією. Але це буду робити не я", - сказав він.

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