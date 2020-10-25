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Новини Політика України Опитування Зеленського
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Гагарін (10) діти (4401) опитування (1403)

Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: "Якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цією компанією"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Координатор

Соціологічна компанія, що проводила опитування, пояснила участь неповнолітніх тим, що деякі інтерв'юери залишали коробки і листи для проведення опитування на своїх дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це координатор всеукраїнського проєкту "5 запитань від президента" Артем Гагарін сказав на брифінгу в неділю в Києві.

"Підбором інтерв'юерів займалася соціологічна компанія. Пояснення було таке, що так, були деякі випадки, коли батьки залишали на своїх дітей, а діти проводили це опитування. Але ми не залишаємо це непоміченим, і якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цієї компанією. Але це буду робити не я", - сказав він.

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Топ коментарі
+19
Так эта компания уже самораспустилась. Ага. Вчера ищо.
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25.10.2020 23:28
+13
все делается как-то по зэбильному
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25.10.2020 23:28
+9
А як саме сценарист ;Квартал-95; почав проводити соцопитування? Це не кумівство випадково?
Чи просто шапіто?
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25.10.2020 23:30
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Так эта компания уже самораспустилась. Ага. Вчера ищо.
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25.10.2020 23:28 Відповісти
Эта компания называется "ОПУ и Бубочка". Только она уйдет в глухой отказ.
"Не имел, не состоял.
Не был, не был, не был, не был ...
Даже рядом не стоял."
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25.10.2020 23:35 Відповісти
Эта компания называется "5 опсеров от президента ежедневно"
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26.10.2020 00:23 Відповісти
все делается как-то по зэбильному
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25.10.2020 23:28 Відповісти
Каков глава, так и делается.
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25.10.2020 23:36 Відповісти
Опаньки!!! Вовка на координатора - координатор на соцкомпанию, а соцкомпания за усю мразь зеленую в ответе ! Неожиданно? ))
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25.10.2020 23:29 Відповісти
но название компании - тайна )))
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25.10.2020 23:43 Відповісти
А як саме сценарист ;Квартал-95; почав проводити соцопитування? Це не кумівство випадково?
Чи просто шапіто?
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25.10.2020 23:30 Відповісти
набірали батьків.А ті доручили цю гру дітям.
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26.10.2020 07:26 Відповісти
я ни знал, мама клянусь. бабки взял а там шо чиго не знайу..
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25.10.2020 23:30 Відповісти
зе-мафия! не забывайте это
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25.10.2020 23:31 Відповісти
Это те которые типа не кумовья)))
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25.10.2020 23:32 Відповісти
Все,что нужно знать о команде Величайшего ***********-"Обосрать говно невозможно!"
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25.10.2020 23:33 Відповісти
Молодая, динамично развивающаяся компания возьмет в аренду степлер - примерно так начиналось сотрудничество.
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25.10.2020 23:34 Відповісти
Хохмачи провели опрос. Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией" - Цензор.НЕТ 7374 Шото пошло не так.

Походу оказалось, что ********* о политика - это разные вещи.
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25.10.2020 23:34 Відповісти
Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией" - Цензор.НЕТ 1296
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25.10.2020 23:35 Відповісти
чётко, зашибись, зелохи ваще ребята
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25.10.2020 23:40 Відповісти
педо-опрос президента
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25.10.2020 23:35 Відповісти
Цей гагарін воно ж йбнуте,яке він може зорганізувати опитання?
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25.10.2020 23:36 Відповісти
Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией"

Люди среднего ума смеются над идиотами, а умные зарабатывают на них деньги.
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25.10.2020 23:36 Відповісти
ЗєНЄлох свідомо дискредитує і опускає виборчу процедуру в Україні до рівня голосування на пеньках в Х...лостані. Ті, хто свідомо взяли участь в цьому опитуванні, є співучасниками злочину.
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25.10.2020 23:38 Відповісти
Зеленую п-ду увидишь,еще не так закукарекаешь🤣
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25.10.2020 23:41 Відповісти
Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией" - Цензор.НЕТ 998
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25.10.2020 23:42 Відповісти
ужас какой, где вас таких берут?
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26.10.2020 00:03 Відповісти
А що нам скаже Валєнтіна? Тєрєшкова?......
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25.10.2020 23:55 Відповісти
Она бы сказала: "Без каннабиса хрена с два тот Гагарин полетел бы!" Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: "Якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цією компанією" - Цензор.НЕТ 8255
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26.10.2020 00:36 Відповісти
так ім'я "компанії" не називає...
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26.10.2020 00:09 Відповісти
Это большая государствення тайна! Ну, что-то вроде зимней поездки в Оман. Только через несколько месяцев прояснилось, что это была поездка за финиками и оплатила её какая-то женщина.
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26.10.2020 07:08 Відповісти
Хм, кто то оставил детям, а кто то собакам. Брагар видел 🤡
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26.10.2020 05:06 Відповісти
не було ніякої компанії, людей набирали партійні осередки зе-зе-зе
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26.10.2020 06:27 Відповісти
Компания "Рога и копыта". "Обеспечим любые ответы на любые вопросы! Недорого."
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26.10.2020 07:11 Відповісти
 
 