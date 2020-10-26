Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що "Голос" стає фракцією в Київраді
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За такої низької явки кожна сотня-друга голосів може мати значення.
Про це кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула повідомив журналістам під час брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Команда Притули".
"Ми розуміємо, що сьогодні у нас буде дуже неспокійна ніч. Тому що за умов такої низької явки, кожна сотня-друга голосів буде мати значення. Зараз наш штаб і наші депутати на низькому старті для того, щоб виїжджати на дільниці, якщо там будуть зафіксовані якісь порушення", - розповів політик.
За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" Сергій Притула в першому турі виборів на посаду міського голови Києва набирає 8,3% голосів і має високі шанси потрапити в другий тур разом із чинним міським головою Віталієм Кличком.
Разом із тим, Сергій Притула зазначив, що попередні результати партії "Голос" на виборах у Києві вже є перемогою.
"Ми маємо дуже хороші показники по соцопитуваннях. І я можу вже констатувати, що "Голос" стає фракцією у Київраді", - повідомив політик.
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PS Но вообще конечно Сорос - могучий мужик. В свои 90 с лишним лет до сих пор до смерти пугает совков.
Питання в тому на чию користь відтягував? Клоуни зі шкури лізли, щоб верещалка пройшла у другий тур. Натомість цей корисний ідіот допоміг ригу Попову. Пригадуєте чого 1 грудня 2013 студентів на Майдані беркутня побила? Бо цей ригоанал йолку вирішив ставити, а студенти своїм протестом за євроінтеграцію йому заважали.
Але за результатами інших - то менше 50%.
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8% https://censor.net/ru/news/3226950/ekzitpol_reyitinga_po_vyboram_mera_kieva_klichko_478_popov_86_pritula_83_vereschuk_8
Скорее его Притула сместит.
Так вот, притула был в непроходной части голоса в ВР на выборах в ВР?
Не прошел, но стал активно развивать партию на местах?
Скажи где?)))
Нихрена в политике не делал
Текущие выборы: притула легко мог зайти в киевраду, но он туда и не балатируется. Пройдет - работать придется или как сявка тикать.
В мэры притула и близко непроходной. Но шел.
Т.е. тупо отсос голосов. Т.е. что? И зачем?
Думай голова, шапку куплю.
Козел притула
Своё детство вспомни.
Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева:
"УДАР" - 21,3%, "ЕС" - 18%, "Слуга народа" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Еднисть" - 6,8%, "ОПЗЖ" - 6,7%, "Батькивщина" - 6,6%. https://censor.net/ru/n3226951
А то что в политику не нужно было лезть - это да!