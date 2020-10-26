Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що "Голос" стає фракцією в Київраді

За такої низької явки кожна сотня-друга голосів може мати значення.

Про це кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула повідомив журналістам під час брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Команда Притули".

"Ми розуміємо, що сьогодні у нас буде дуже неспокійна ніч. Тому що за умов такої низької явки, кожна сотня-друга голосів буде мати значення. Зараз наш штаб і наші депутати на низькому старті для того, щоб виїжджати на дільниці, якщо там будуть зафіксовані якісь порушення", - розповів політик.

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" Сергій Притула в першому турі виборів на посаду міського голови Києва набирає 8,3% голосів і має високі шанси потрапити в другий тур разом із чинним міським головою Віталієм Кличком.

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Разом із тим, Сергій Притула зазначив, що попередні результати партії "Голос" на виборах у Києві вже є перемогою.

"Ми маємо дуже хороші показники по соцопитуваннях. І я можу вже констатувати, що "Голос" стає фракцією у Київраді", - повідомив політик.

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