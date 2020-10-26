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Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що "Голос" стає фракцією в Київраді

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що

За такої низької явки кожна сотня-друга голосів може мати значення.

Про це кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула повідомив журналістам під час брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Команда Притули".

"Ми розуміємо, що сьогодні у нас буде дуже неспокійна ніч. Тому що за умов такої низької явки, кожна сотня-друга голосів буде мати значення. Зараз наш штаб і наші депутати на низькому старті для того, щоб виїжджати на дільниці, якщо там будуть зафіксовані якісь порушення", - розповів політик.

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" Сергій Притула в першому турі виборів на посаду міського голови Києва набирає 8,3% голосів і має високі шанси потрапити в другий тур разом із чинним міським головою Віталієм Кличком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прой#бано місцеві вибори. СН була зроблена ставка на х#йлованів, - "слуга народу" Дубінський

Разом із тим, Сергій Притула зазначив, що попередні результати партії "Голос" на виборах у Києві вже є перемогою.

"Ми маємо дуже хороші показники по соцопитуваннях. І я можу вже констатувати, що "Голос" стає фракцією у Київраді", - повідомив політик.

Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що Голос стає фракцією в Київраді 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50%

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Завдання Пінчука Притула виконав, відтягнув голоси у Кличка, щоб той не переміг вже у першому турі. Ну це ще як сказати.

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 1033
Питання в тому на чию користь відтягував? Клоуни зі шкури лізли, щоб верещалка пройшла у другий тур. Натомість цей корисний ідіот допоміг ригу Попову. Пригадуєте чого 1 грудня 2013 студентів на Майдані беркутня побила? Бо цей ригоанал йолку вирішив ставити, а студенти своїм протестом за євроінтеграцію йому заважали.
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26.10.2020 01:08
+24
Самый главный итог выборов в Киеве:

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 3011
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26.10.2020 00:56
+17
Ну Попов не только елку ставил, но и помогал щимить Майдан насколько тогда позволяли его полномочия.
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26.10.2020 01:13
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Самый главный итог выборов в Киеве:

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 3011
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26.10.2020 00:56 Відповісти
Исход рыгов тоже с Киева начался.
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26.10.2020 01:01 Відповісти
пи.си. Подтвердились прогнозы, что партия слуг и сам Зе - это проект-прокладка для прихода во власть пророссийских сил. И не занимайтесь самообманом, утверждая что народ это выбрал. Основной расклад сил был согласован еще летом ! Дальше - досрочные выборы в ВР..
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26.10.2020 01:05 Відповісти
В Черкассах 100% кандидат в мэры от "Голоса" выходит во второй тур.
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26.10.2020 01:02 Відповісти
там и останется
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26.10.2020 06:56 Відповісти
Про Сороса обычно вспоминают или кацапы, или наши местные подкацапники, поскольку у них своего ничего нет, а поют по кремлевским методичкам. Как кто завопил про "соросят", так сразу поклонник либо Шария, либо Мертвечука.
PS Но вообще конечно Сорос - могучий мужик. В свои 90 с лишним лет до сих пор до смерти пугает совков.
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26.10.2020 03:40 Відповісти
Завдання Пінчука Притула виконав, відтягнув голоси у Кличка, щоб той не переміг вже у першому турі. Ну це ще як сказати.

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 1033
Питання в тому на чию користь відтягував? Клоуни зі шкури лізли, щоб верещалка пройшла у другий тур. Натомість цей корисний ідіот допоміг ригу Попову. Пригадуєте чого 1 грудня 2013 студентів на Майдані беркутня побила? Бо цей ригоанал йолку вирішив ставити, а студенти своїм протестом за євроінтеграцію йому заважали.
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26.10.2020 01:08 Відповісти
Ну Попов не только елку ставил, но и помогал щимить Майдан насколько тогда позволяли его полномочия.
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26.10.2020 01:13 Відповісти
Я шото не очень вижу второй тур между 50,2% у Кличка и 9% у Попова.
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26.10.2020 01:14 Відповісти
Наскільки повідомляли, екзит-пол Удару дає більше 50% Кличку. Було б добре.
Але за результатами інших - то менше 50%.
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26.10.2020 01:18 Відповісти
То екзитпол на замовлення партії Удар. А інші екзитполи дають трохи менше.

Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8% https://censor.net/ru/news/3226950/ekzitpol_reyitinga_po_vyboram_mera_kieva_klichko_478_popov_86_pritula_83_vereschuk_8
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26.10.2020 01:19 Відповісти
Ну посмотрим конечно. Но мне очень сомнительно, шоб с таким разрывом у Попова шото получилось.
Скорее его Притула сместит.
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26.10.2020 01:23 Відповісти
У Попова не вийде перемогти Кличка у другому турі. Питання стояло не дати Кличкові перемогти у першому, щоб торгуватись з ним за підтримку у другому турі.
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26.10.2020 01:41 Відповісти
А она ему нужна, эта поддержка, при таком разрыве?
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26.10.2020 03:42 Відповісти
Це нам здається, що не потрібна, але ж ми не знаємо, що там за кулісами політичних ігор. А якщо ці політичні сили ідуть до мера міста в опозицію, а я не виключаю, що і партія "Батьківщина" буде в опозиції, бо там апетити аж зашкалюють, то разом вони складають 30%, а це погодьтесь достатньо щоб вставляти палиці в колеса Кличку.
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26.10.2020 11:18 Відповісти
Каким боком "Батькивщина" к личному мерскому рейтингу Кличка? Это во-первых. А во-вторых "Батькивщина" всегда в оппозиции ко всем, даже сама к себе бывала в оппозиции, но это не мешает ей исправно голосовать "как нужно", если её должным образом простимулировать деньгами, должностями и прочими ништяками.
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26.10.2020 19:35 Відповісти
А конкретно докази є про Пінчука?
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26.10.2020 01:39 Відповісти
Какие интересные люди вместе так испугались застуканные

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 7319
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26.10.2020 01:51 Відповісти
кто это?
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26.10.2020 09:05 Відповісти
Сява в кепочці , щоб не впізнали 😄
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26.10.2020 10:38 Відповісти
На тебе без доказов про Пинчука. Ты ведь ел полтора года назад про зелю без связи с каломойшей?))
Так вот, притула был в непроходной части голоса в ВР на выборах в ВР?
Не прошел, но стал активно развивать партию на местах?
Скажи где?)))
Нихрена в политике не делал
Текущие выборы: притула легко мог зайти в киевраду, но он туда и не балатируется. Пройдет - работать придется или как сявка тикать.
В мэры притула и близко непроходной. Но шел.
Т.е. тупо отсос голосов. Т.е. что? И зачем?
Думай голова, шапку куплю.
Козел притула
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26.10.2020 01:51 Відповісти
Почитай биографию притулы.
Своё детство вспомни.
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26.10.2020 02:06 Відповісти
притула вирішив, що клована ************ мало, ще клован має бути і мером м. Києва
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26.10.2020 10:13 Відповісти
Вакарчук і партія "Голос" - це проект Пінчука. Притула на телеканалі Пінчука "СТБ" веде своє "Вар'яти шоу" і є членом партії "Голос". Від "Голосу" він ішов на мера Києва. Я не знаю чи є він у списках депутатів до міськради від партії. Але кажуть, що у списках його не має і що він не збирався ставати мером, він лише виконував функцію відтягування голосів у Кличка.
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26.10.2020 01:52 Відповісти
доказать сможешь твои слова? "Вакарчук і партія "Голос" - це проект Пінчука"
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26.10.2020 08:47 Відповісти
А это кто-то в избирательном штабе Зели Кто бы это был?

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 5543
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26.10.2020 01:53 Відповісти
Запитайте у сРавка Вакарчука. Він цього й не приховував ніколи. Чи Вам в Канаді це невідоме? Чи Ви хочете, щоб "вакарчук" показав Вам оплачені "пінчуком" рахунки, за які він "навчався" в США перед виборами 2019?
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26.10.2020 09:09 Відповісти
Немає, але судячи з того що кажуть то Пінчук великий патріот виявляється.
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26.10.2020 09:41 Відповісти
у одних злодіїв хоббі футбол, у інших політичні партії
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26.10.2020 10:15 Відповісти
За что заплачено.
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26.10.2020 01:47 Відповісти
Пінчук з шоуменами ******** справи вести, знає, шо вони, як і повії, легко купуються та продаються. Вони ж всі поза політикою, поки грошей не дали.
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26.10.2020 01:52 Відповісти
По результатах екзитполів у Київраді вимальовується така коаліція: Удар+ЄС+Голос+Єдність, разом 53,3%. Батьківщина навряд чи піде в коаліцію, бо Жулька ставить питання або я, або Порошенко. Думаю, що Голос все ж приєднається до коаліції, але яка там домовленість у Пінчука з Вкакарчуком побачимо найближчими днями.

Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева:

"УДАР" - 21,3%, "ЕС" - 18%, "Слуга народа" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Еднисть" - 6,8%, "ОПЗЖ" - 6,7%, "Батькивщина" - 6,6%. https://censor.net/ru/n3226951
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26.10.2020 01:35 Відповісти
Проценты изменятся когда перераспределят оставшиеся от непроходных.
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26.10.2020 01:56 Відповісти
Так Порох с ЕС для Голоса -- политические враги. И Рудык, и Притула об этом открыто заявляли

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 2941
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26.10.2020 02:02 Відповісти
Може й такий варіант бути: Удар+Слуга+Голос+Єдність+Батьківщина, разом 51,4%. Але не знаю чи Кличко піде на коаліцію без ЄС. Європейська солідарність підтримала Кличка і не висувала свого кандидата, щоб не забирати у нього голоси. Коаліція Удару з опзж відпадає. Голос не надійний і я не знаю чи захоче Кличко їх брати через те, що Притула відтягував голоси.
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26.10.2020 02:21 Відповісти
голос може об'днатись із тЮлькою, більш їм нічого не світить
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26.10.2020 10:17 Відповісти
"с ограниченным интеллектом" та ладно?! Как шоумен, он много более приличный и коммуникабельный, чем зеленое потерпевшее недоразумение! Имхо.

А то что в политику не нужно было лезть - это да!
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26.10.2020 07:47 Відповісти
Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 1922 Фрикцией...
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26.10.2020 08:31 Відповісти
Голос это обоср..нная партия, которой уже ничего не светит - мрази.
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26.10.2020 11:43 Відповісти
 
 