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Значних порушень під час "опитування Зеленського" не зафіксовано, - глава Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

Значних порушень під час
Фото: vybory.rbc.ua

Поліція не зафіксувала значних порушень під час опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу в неділю повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, пише Цензор.НЕТ.

"Ми прогнозували, що буде багато правопорушень, тому що були заяви громадських організацій та окремих минулих і нинішніх політиків, але можу сказати, що це не виправдалося. Ми звернулися до громадян, я думаю, що поліцію почули", - сказав він.

За словами Клименка, ініційоване президентом опитування громадян, а також дослідження екзитполів на виході з виборчих дільниць "минунули в цілому по державі практично нормально".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць. ФОТО

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
саме опитування це вже порушення Конституції !
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26.10.2020 01:18
+16
Так вот по версии полиции
Порушень під час порушення Конституції та Виборчого кодексу України не зафіксовано.

Т.е. все нарушения законов Украины Зеленским прошли спокойно.
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26.10.2020 01:21
+10
А бревна то мы и не заметили..пздц
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26.10.2020 01:16
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А бревна то мы и не заметили..пздц
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26.10.2020 01:16 Відповісти
Типа: Значительных нарушений, при ограблении банка не выявлено - причин открывать уголовное дело нет!
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26.10.2020 10:17 Відповісти
саме опитування це вже порушення Конституції !
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26.10.2020 01:18 Відповісти
Так вот по версии полиции
Порушень під час порушення Конституції та Виборчого кодексу України не зафіксовано.

Т.е. все нарушения законов Украины Зеленским прошли спокойно.
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26.10.2020 01:21 Відповісти
Именна!Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 3238
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26.10.2020 01:23 Відповісти
Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 877
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26.10.2020 01:19 Відповісти
хм.. я не знаю есть ли в ленте кто-то с психиатров чтобы мог прокомментировать это высер !? Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6277
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26.10.2020 01:24 Відповісти
Тут потрібна думка філософа:

Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5967
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26.10.2020 04:10 Відповісти
А что там можно было порушить? Или не порушить?
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26.10.2020 01:31 Відповісти
Это цирк . Все кто был против опроса - проигнорировали волонтёров. А кто был за опрос - ответили волонтёрам . Теперь зелёные начали свою манипуляцию : типа ВСЕ одобрили предложения ЗЕ. То есть из 37 процентов пришедших на выборы 5 процентов ответили на опрос - и теперь в понятии зелёных - ЭТО ВСЕ ЗА 😀😀😀
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26.10.2020 01:35 Відповісти
Цікаво, чи порахують і такі відповіді. "Некоторые украинцы, принявшие участие в опросе, своеобразно заполнили место ответа. "Пошел на х@, наркоман!"".

Цензор не пропускає цю статтю, але якщо наберете у гуглі "Опрос Зеленского: в Киеве голосуют по несколько раз, участвуют дети и иностранцы", то там ще й фотографії цих відповідей побачите.
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26.10.2020 02:08 Відповісти
Это несомненный лидер среди ответов!
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26.10.2020 07:51 Відповісти
Нацполіція просто Конституцію не читала, тому і не знає, що головний закон був порушений. Але Янелоху можна, він же все понарошку робить, просто він так звик.
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26.10.2020 02:52 Відповісти
З фб (комент на сторінці блазня):
Обіцяв країну в смартфоні, а зробив в картонній коробці й сміттєвих пакетах. Лузер. Нікчема (с)

Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9289
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26.10.2020 06:08 Відповісти
Я не здивуюсь,що наші "самые справедливые суды в мире",сформулюють цю справу,як "демократичне випередження конституції.
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26.10.2020 06:26 Відповісти
Да, подумаешь - гарант Конституции сам же ее и нарушил, это ж такие мелочи...
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26.10.2020 07:51 Відповісти
зеля -все.Мочим рыгов)
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26.10.2020 08:10 Відповісти
 
 