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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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G-7 (706) місцеві вибори (1000) ЦВК (1132)

Посли країн G7 побачили "демократію в дії" на місцевих виборах в Україні, - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли країн G7 побачили

Посли країн "Групи семи" привітали Україну з проведенням виборів, назвавши їх "демократією в дії".

Відповідну заяву оприлюднило посольство США в Україні у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Також про це пише пресслужба Центрвиборчкому.

Уточнюється, що представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні, серед яких посли країн "Групи семи", а також представники міжнародних організацій високо оцінили роль і зусилля ЦВК в організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлені порушення не вплинули на хід голосування, - глава ЦВК Діденко

"Перебуваючи сьогодні на окремих виборчих дільницях, посли країн Великої сімки та представниками міжнародних організацій пересвідчилися в якісній організації голосування дільничними виборчими комісіями. Також вони звернули увагу на ефективне здійснення на дільницях протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби COVID-19", - зауважили в ЦВК.

Своєю чергою голова Комісії поінформував іноземних партнерів про проблемні питання, які вирішувала ЦВК під час підготовки до місцевих виборів, хід сьогоднішнього голосування та взаємодію з представниками Національної поліції щодо недопущення порушень виборчого законодавства.

Окремо Діденко зупинився на організації навчання членів дільничних та територіальних виборчих комісій, просвіти виборців, що стало актуальним у розрізі прийняття в Україні Виборчого кодексу. Зазначені заходи стали можливими завдяки спільним проєктам з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Офісом Ради Європи в Україні, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прой#бано місцеві вибори. СН була зроблена ставка на х#йлованів, - "слуга народу" Дубінський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Демократия это когда деморализованное большинство не является на выборы по причине тотальной власти олигархическо-воровского капитала над информационным полем и электоральной системой. Как не похвалить такой концлагерь, саркастически называя его демократией в действии.
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26.10.2020 03:57
+3
то ли дело в кацапстане...!? квинтэссенция демократии ! Вы это хотели сказать ?
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26.10.2020 09:20
+2
Вы считаете что пчелы (депутаты, которые принимают данные законы) против меда? Для того сейчас это и делается, чтобы за загородные котеджи в 3 этажа платить меньше чем за хрущевку в городе.
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26.10.2020 02:43
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В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья.
Платить налог будут те, чей дом или квартира стоят выше пороговой суммы. "Мы должны определить эту сумму и она будет соответствовать потребностям и маленьких городов. Цифра есть, но я пока не хочу ее озвучивать и пугать людей", - сказал Гетманцев.
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26.10.2020 01:46 Відповісти
В большинстве штатов есть налог на недвижимость - от 0.5% до 2% от оценочной стоимости. Там где больше плотность населения, больше школ и дорог там больше. Подальше от города процент снижается. Думаю что примерно такой будет и процент в Украине. Владелец квартиры/дома за $100k заплатит $1k/год.
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26.10.2020 02:03 Відповісти
С украинскими реалиями я бы на такой маленький процент не рассчитывал. Сколько вот примеру процент в Штатах по кредиту, ну или там на иппотеку? А сколько в Украине? Да и оценивать как квартиру то будут? По какой стоимости? Если по рыночной то с нашими зарплатами 1000к зеленых в год это далеко не 1000к зелеными в Америке.
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26.10.2020 02:09 Відповісти
Я об этом уже давно писал , что справедливо бы было , у кого одна квартира до 100 квадратов например брать налог символический , а у кого уже 2 квартиры брать больше налог , за 3 ещё больше и так далее, что бы одни не скупали квартиры , а другие не были без квартир . Одна квартира , это человек где живет и налог должен быть минимальный , а за другие квартиры плати большой налог , что бы было не выгодно скуплять квартиры . Вот например , есть такой казел Дубинский слуга народа , имеет 7 квартир , вот пусть за одну платить минимальный налог , а за 6 такой , что бы было ему не выгодно их иметь . Разве это бы было не справедливо ?
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26.10.2020 02:36 Відповісти
Вполне справедливо за жильё где человек реально живет платить меньший налог, но это собьёт цены на недвижимость делая её менее привлелекательной и лоббисты не допустят.
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26.10.2020 02:41 Відповісти
Вы считаете что пчелы (депутаты, которые принимают данные законы) против меда? Для того сейчас это и делается, чтобы за загородные котеджи в 3 этажа платить меньше чем за хрущевку в городе.
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26.10.2020 02:43 Відповісти
Пока что это не более чем хотелки налоговой. Закона покуда нет.
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26.10.2020 02:06 Відповісти
Всего лишь пока нет.
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26.10.2020 02:14 Відповісти
И тем не менее.
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26.10.2020 02:31 Відповісти
Охлосу льстит считать себя демосом. Это используют иудоглобализаторы для своей фарисейской демократуры.
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26.10.2020 03:45 Відповісти
Демократия это когда деморализованное большинство не является на выборы по причине тотальной власти олигархическо-воровского капитала над информационным полем и электоральной системой. Как не похвалить такой концлагерь, саркастически называя его демократией в действии.
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26.10.2020 03:57 Відповісти
Наверное, это лучшее описание Украины, как и любой постсовковой страны, которое доводилось читать.
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26.10.2020 06:16 Відповісти
то ли дело в кацапстане...!? квинтэссенция демократии ! Вы это хотели сказать ?
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26.10.2020 09:20 Відповісти
Ну звичайно - "демократія" аж зашкалює............ Послы стран G7 увидели "демократию в действии" на местных выборах в Украине, - посольство США - Цензор.НЕТ 2247
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26.10.2020 06:14 Відповісти
Посли групи семи - ідіоти . Голосування має проводитись тільки і виключно чарез смартфон . Бо якщо на вибори , боячись пандемії , не приходить дві третини виборців , то навіть якщо ніхто нічого не мутить , всі ідеально чесні , то все одно вибори не відображають реального стану справ . Досить волочити мішки з макулатурою до Києва з усієї України . Не в середньовіччі живем . Є додаток "Дія" , є інтернет . Навіщо розносити заразу , стоячи в довжелезних чергах , як барани ?
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26.10.2020 08:01 Відповісти
Списки избирателей должны быть в интернете - чтобы каждый мог видеть где его голос.
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26.10.2020 08:09 Відповісти
Було б ще краще, коли виборець фінансував свій вибір.
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26.10.2020 08:50 Відповісти
 
 