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На акціях у Білорусі 25 жовтня затримано щонайменше 290 осіб, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На акціях у Білорусі 25 жовтня затримано щонайменше 290 осіб, - правозахисники

На 25 жовтня по всій країні були анонсовані акції протесту під загальною назвою "Народний ультиматум".

Правозахисний центр "Весна" зібрав інформацію про 290 затриманих цього дня по всій Білорусі, пише Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, білоруська опозиція заявляє про більш ніж 100 тис. учасників протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську. Під час розгону акції силовики стріляли гумовими кулями в людей і застосовували світлошумові гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка

Автор: Наталя Джума
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На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6603 На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9064
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26.10.2020 05:47 Відповісти
Було колись прислів"я, з "расистським" душком - "Нам, татарам, что водка, что пулемёт - лишь-бы с ног валило..." (інший варіант - "Нам, татарам, всё равно - что **.ть подтаскивать, что "**..ных" оттаскивать..."). У Білорусі саме це і є... Росія розігрує "безпрограшний" варіант - "зіштовхнула лобами" диктатора, що узурпував владу і "маріонеткову опозицію", нею ж керовану... Влаштувала "півнячий бій", а сама спостерігає збоку, очікуючи, хто переможе... При будь-якому "розкладі" виграє саме Росія... Людей жаль... Голови ж будуть розбивать не Лукашенку з Тіхановською...
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26.10.2020 07:00 Відповісти
А чего их жалеть? Если не понимают, что ими просто крутят-вертят, то, может, через звездюлины дойдет?
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26.10.2020 09:06 Відповісти
Ох, і не кажи... Чи багато наші розуміли, до 2014-го? Та й зараз вистачає ідіотів, шо після шести років війни хочуть знов з кацапами "брататься"... А білоруси так з "совка", до цих пір, і не вилізли... Як жили у "заповіднику", під назвою "СРСР", так і живуть...
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26.10.2020 09:28 Відповісти
На самом деле Бацька не просто так заявлял в июле о попытках РФ раскачать ситуацию. Эти попытки действительно были, потому что в ответ на желание РФ поглотить Белоруссию, Лукашенко смотрел на Запад и всячески сопротивлялся поглощению.
Поддерживаемая Польшей и прибалтами "революция" заставила Бацьку бухнутся в ноги московскому царю. Теперь при любом раскладе Москва в выигрыше: либо останется полностью преданный ей Бацька, который сжег все мосты на Запад, либо будут новые выборы, на которых победит пророссийский кандидат, т. к. и бизнес там ориентирован на российский рынок и большинство населения имеет пророссийские позиции. Это примерно, как если б сегодня в ОРДЛО произошла революция против Пушилина. Одинхер, после этого они бы выбрали очередного московского ставленника.
а вы и дальше продолжайте клепать посты о поддержке "братьев-белорусов".
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26.10.2020 09:18 Відповісти
Лукашенко робив вигляд, що поєднає Білорусь з Росією і вступить з нею в союз, користувався дешевим російським газом і іншими "братерськими" поступками Росії. А тим часом уникав того "союзу" під різними приводами, і будував свою розвинуту країну, в якій створив білоруському народу налагоджене і комфортне життя. І коли у Москві побачили, що Лукашенко вже точно повернув вектор на Захід, вони спровокували революцію, яку, на жаль, підтримав і Захід...
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26.10.2020 09:41 Відповісти
 
 