На акціях у Білорусі 25 жовтня затримано щонайменше 290 осіб, - правозахисники
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На 25 жовтня по всій країні були анонсовані акції протесту під загальною назвою "Народний ультиматум".
Правозахисний центр "Весна" зібрав інформацію про 290 затриманих цього дня по всій Білорусі, пише Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, білоруська опозиція заявляє про більш ніж 100 тис. учасників протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську. Під час розгону акції силовики стріляли гумовими кулями в людей і застосовували світлошумові гранати.
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Поддерживаемая Польшей и прибалтами "революция" заставила Бацьку бухнутся в ноги московскому царю. Теперь при любом раскладе Москва в выигрыше: либо останется полностью преданный ей Бацька, который сжег все мосты на Запад, либо будут новые выборы, на которых победит пророссийский кандидат, т. к. и бизнес там ориентирован на российский рынок и большинство населения имеет пророссийские позиции. Это примерно, как если б сегодня в ОРДЛО произошла революция против Пушилина. Одинхер, после этого они бы выбрали очередного московского ставленника.
а вы и дальше продолжайте клепать посты о поддержке "братьев-белорусов".