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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Місцеві вибори-2020: отримані від спецдільниці на Донеччині бюлетені відправили на перерахунок, - "ОПОРА"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори-2020: отримані від спецдільниці на Донеччині бюлетені відправили на перерахунок, -

Костянтинівська міська виборча комісія ухвалила рішення про відправлення на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці №140969 у місті Костянтинівці, розміщеної на території комунального закладу "Центральна районна лікарня ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА".

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, на спецдільниці №140969 участь у голосуванні взяло 35 осіб. Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи. Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК, було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані. У зв’язку з цим Костянтинівська міська ТВК ухвалила рішення щодо перерахунку бюлетенів на зазначеній спецдільниці.

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Автор: Наталя Джума
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Вор в законе и Ляшко - Прописка в хате. Прикол про Ляшко - YouTube Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 9504

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26.10.2020 06:13 Відповісти
Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 23 Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6407
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26.10.2020 06:17 Відповісти
А кто еще и не ложился))) Только с участка...
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26.10.2020 06:22 Відповісти
..Тому теплого молочка і ..... в люлю ! Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6783
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26.10.2020 06:22 Відповісти
ПС )))..Щоразу працюю на виборах .(комісії. штаби )
А в цей раз вирішив побувати *стороннім спостерігачем * Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5522
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26.10.2020 06:26 Відповісти
Я тоже так собирался))) Но обратился кандидат, которой я не смог отказать)) Ну в итоге вышло, что обычный наблюдатель(да еще и не на своем участке) "зарезал" столько косяков опытных членов комиссии, что наверное новенькие столько бы не умудрились натворить))) То все виды неиспользованных протоколов хотели впереть в один пакет, то отрезные талоны до предметов, и опять же все кучей) И много чего по мелочи) Полдня, а то и день их будущих мучений точно им сократил)
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26.10.2020 06:43 Відповісти
Так той *кандидат * хош... не Штепа !? Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5428
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26.10.2020 06:56 Відповісти
Обижаете) Беспартийная, но очень хорошая девушка) Кандидат в мэры Геническа) А тот мэр Геническа которого все знают, оказался зажопником....
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26.10.2020 07:01 Відповісти
 
 