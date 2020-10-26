Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко

У Міністерстві внутрішніх справ України не бачать загрози сепаратизму після оприлюднення перших підсумків місцевих виборів екзитполами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"По-перше, я хочу сказати, що вибори відбулися. Вибори визнаються громадськими організаціями, міжнародними спостерігачами такими, які відбулися безпечно. Структури МВС і Нацполіції діяли чітко, професійно й ефективно. Якщо врахувати, що у нас 29 тис. виборчих дільниць, якщо врахувати, що за такої явки взяли участь приблизно 10 млн виборців, то кількість правопорушень (4729 заяв і повідомлень про правопорушення. - Ред.) абсолютно невелика", - зазначив Геращенко.

За його словами, ніхто з мерів міст не заявляв про те, що поліція порушувала закон або була на боці когось з опонентів, "що означає, що поліція була індиферентна".

"Я також хочу сказати, що лякали суспільство сепаратизмом - що минуть вибори, і будуть якісь сепаратистські витівки на Південному Сході. Ви бачите, результати екзитполів показують, що або переобираються вже добре відомі мери, або ті, хто з'являються, в другому турі не будуть становити жодних сепаратистських загроз для нашої країни", - сказав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко

Коментуючи можливу загрозу федералізації країни, він зазначив, що сильна центральна влада і правоохоронні органи завжди будуть стояти на сторожі єдності України.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працювали до 20:00.

Нинішні місцеві вибори минули за пропорційною системою з відкритими списками. На території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях голосування не проводилося.

Явка на виборах в Україні станом на 22:00 25 жовтня становила майже 37%.