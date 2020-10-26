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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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МВС (2877) місцеві вибори (1000) сепаратизм (754) явка (69) Геращенко Антон (925)

Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко

У Міністерстві внутрішніх справ України не бачать загрози сепаратизму після оприлюднення перших підсумків місцевих виборів екзитполами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"По-перше, я хочу сказати, що вибори відбулися. Вибори визнаються громадськими організаціями, міжнародними спостерігачами такими, які відбулися безпечно. Структури МВС і Нацполіції діяли чітко, професійно й ефективно. Якщо врахувати, що у нас 29 тис. виборчих дільниць, якщо врахувати, що за такої явки взяли участь приблизно 10 млн виборців, то кількість правопорушень (4729 заяв і повідомлень про правопорушення. - Ред.) абсолютно невелика", - зазначив Геращенко.

За його словами, ніхто з мерів міст не заявляв про те, що поліція порушувала закон або була на боці когось з опонентів, "що означає, що поліція була індиферентна".

"Я також хочу сказати, що лякали суспільство сепаратизмом - що минуть вибори, і будуть якісь сепаратистські витівки на Південному Сході. Ви бачите, результати екзитполів показують, що або переобираються вже добре відомі мери, або ті, хто з'являються, в другому турі не будуть становити жодних сепаратистських загроз для нашої країни", - сказав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко

Коментуючи можливу загрозу федералізації країни, він зазначив, що сильна центральна влада і правоохоронні органи завжди будуть стояти на сторожі єдності України.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працювали до 20:00.

Нинішні місцеві вибори минули за пропорційною системою з відкритими списками. На території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях голосування не проводилося.

Явка на виборах в Україні станом на 22:00 25 жовтня становила майже 37%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
В Кривий Ріг вілка і опзж пролізли в перші ряди. Сеператизму немає?!
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26.10.2020 06:45
+18
Антонина его просто не баче!)
Вона слипа и глуха вид грошей...
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26.10.2020 06:47
+16
Мариуполь ОПЖ- ШАРИЙ!!
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26.10.2020 07:07
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Ні сепаратизму, ні капітуляції, ні загрози реваншизму нема. Бо українці у своїй пкркважній більшості цього не допустять. Як би не лякали нас цим окремі політсили- не допустять!
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26.10.2020 06:43 Відповісти
опзж майже всюди на перших місцях, у величезну кількість рад заходить шарій.
пан сліпий чи наївний?
не допустять вони, понаобирали лайно зеленське тепер відбілюєте як тільки можете.
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26.10.2020 08:49 Відповісти
І відсинюється. Бо коли в зелене добавити жовтого, то вийде синіє. Що ми і маємо наразі.
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26.10.2020 14:03 Відповісти
ОйФСЬО... майже усюди майже на першому...)))
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26.10.2020 16:08 Відповісти
В Кривий Ріг вілка і опзж пролізли в перші ряди. Сеператизму немає?!
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26.10.2020 06:45 Відповісти
Антонина его просто не баче!)
Вона слипа и глуха вид грошей...
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26.10.2020 06:47 Відповісти
Мариуполь ОПЖ- ШАРИЙ!!
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26.10.2020 07:07 Відповісти
А ватный вадик вас устраивает?
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26.10.2020 10:28 Відповісти
А він мав на увазі антиросійський ;сепаратизм;. Не здивуюся якщо у Тохи кацапський аусвайс приниканий.
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26.10.2020 07:11 Відповісти
І в Слов*янську це також "яскраво виразилося" - Штепа проходить в другий тур. Незабаром буде чекати поздоровлення від Кернеса і Труханова.Гангрена не лікується терапією.
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26.10.2020 09:56 Відповісти
А хто в КР був в перших рядах до цього? Невже стабільна проукраїнська більшість була?
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26.10.2020 10:05 Відповісти
В Киеве были выборы. Стадо шло к урнам, совершало ритуальное опускание бумажки руками за уродов и отвечали на 5 вопросов клоуна. ОБА ДЕЙСТВИЯ БЕССМЫСЛЕННЫ. Ну какой смысл в Кличко? Никакого. Но те, кто шли против него были еще хуже. Потому что Попов без партии проффесора и его научных сотрудников не работает.
В Минске был майдан. Стадо шло ногами по кругу, совершало ритуальное ношение флагов и получало по ягодицам от омона дилдами. ПЕРВОЕ ГЛУПО, ВТОРОЕ НЕТ. Почему - понятно. Не умеешь думать головой - думай ягодицами. ПОБЕДИЛ ОМОН, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ДИЛДЫ.
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26.10.2020 06:48 Відповісти
белорусы от рождения мазохисты
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26.10.2020 06:54 Відповісти
"В Минске был Майдан"- ти про що взагалі, "розумнику"?
І про вибори- не твоє собаче діло, за кого і як люди голосують, то їх право.
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26.10.2020 06:54 Відповісти
Спокійно, Крещатик. Розумію що перегляд ;Слуґі народа; добре підпалює мізки, але колись відновишся.
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26.10.2020 07:13 Відповісти
Ти здавався розумнішим.
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26.10.2020 07:14 Відповісти
Та ні. То просто ти раніше був розумнішим. Я ж тобі казав- перегляд ;Сватов; подібний до лоботомії.
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26.10.2020 07:16 Відповісти
Твої фантазії про те, що я переглядаю, і кажуть про стан твоїх мозкових функцій.
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26.10.2020 07:19 Відповісти
Та не соромся.
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26.10.2020 07:23 Відповісти
З якого дива? Ти дурниці верзеш- а я маю соромитися?)))
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26.10.2020 07:24 Відповісти
Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней.
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26.10.2020 06:53 Відповісти
Це було б чудово.
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26.10.2020 06:55 Відповісти
Без сумніву, - для Кличка. Та і більшість киян не проти.
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26.10.2020 10:00 Відповісти
Первые итоги меееестных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет,Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3566 ОПЗЖ на втором месте на юго востоке Украины, этот день ОПХЖ приближали как могли! Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2728
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26.10.2020 06:57 Відповісти
Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2967
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26.10.2020 09:02 Відповісти
Итоги - хуже некуда!
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26.10.2020 07:01 Відповісти
Дивлячись для кого.
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26.10.2020 07:03 Відповісти
Ну для кацапни конечно хорошие выборы были,Петушарий и сатанинская нечесть в лице ОПЗЖ вылезла в лидеры (привет ватным тварям с юго-востока!),а вот для украинцев выборы были весьма печальные.Могу только порадоваться за Львов и западную Украину в целом,везде бы так голосовали.
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26.10.2020 10:06 Відповісти
Останні хороші вибори для них були, коли Овоча обрали.
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26.10.2020 16:00 Відповісти
В каком манямирке живёт собачонок авакяна я хз...
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26.10.2020 07:01 Відповісти
Разом з послами G7 живе, на одній планеті. А ти в якому?
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26.10.2020 07:05 Відповісти
Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3879....
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26.10.2020 07:13 Відповісти
А ти й досі картинками розмовляєш. Вони для молодшого шкільного віку призначені- не знав?
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26.10.2020 07:23 Відповісти
А ти досі ...Профурсеткою ПРацюєш !? Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4071
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26.10.2020 08:37 Відповісти
А я досі вас писком тицяю в пороблене- комусь же треба...
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26.10.2020 16:01 Відповісти
Паслы тоже сепаратизма не видят, чудо?
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26.10.2020 07:15 Відповісти
Моє чудо тобі в рота не влізе, хамло.
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26.10.2020 07:22 Відповісти
Стандартная фраза извращенцев с миниагрегатом)))
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26.10.2020 12:12 Відповісти
раньше ЦВК печатало результаты онлайн , а щас выдает 403 Forbidden, и тут зеленые нагадили
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26.10.2020 07:21 Відповісти
Герыч,что ты несешь? Все мэры крупных городов Юго-Востока - сепары.
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26.10.2020 07:22 Відповісти
так они и были мерами
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26.10.2020 07:25 Відповісти
Вони самі сіли в мерські крісла, чи їх таки обрав нарід?
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26.10.2020 07:44 Відповісти
"андр Антипович на брифинге
Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/

Шарий (!) получил больше 6% голосов в Мариуполе?
Мариуполь мало обстрелял одинннароТ?
А склько надо обстрелов, чтобы отказались от Шария?
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26.10.2020 08:22 Відповісти
Юго-Восток-кремлёвский нарратив.
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26.10.2020 10:33 Відповісти
Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7255
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26.10.2020 07:41 Відповісти
Антоша бредит, все меры юговостока прокацапские мрази. Облсоветы и горсоветы принадлежат мацкве. Это полный ЗВИЗДЕЦ. Руки опускаются, хочется просто уехать куда подальше.
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26.10.2020 08:17 Відповісти
""Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом - что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке"
Источник: https://censor.net/ru/n3227012

То есть вот эти вот результаты выборов в Мариуполе - это нрмальная такая, жизненая позиция?
"Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/

То есть ватное гуано, получившее 45,6 + 31, 4 + 6, 2 = 83,2% - это не угроза сепаратизма, о, нет. Почти 83% совков - это норма жизни, верно?
Шарий, млять, Шарий, взял больше голосов, ЕС.
Мариуполь мало обстреливал одиннароТ?

Мало было убитых?
А сколько нужно, чтобы не голосовали за Шария?
А что тогда явяется "угрозой сепаратизма"? Моторола, Гиви и Стрелков на российском танке в Мариуполе?
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26.10.2020 08:19 Відповісти
* больше голосов, ЧЕМ ЕС
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26.10.2020 08:20 Відповісти
тоже не понял, почему ПЕС опять пролетел.
Тут 90% за них топят.
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26.10.2020 08:46 Відповісти
Да какие уж там сепаратистские угрозы?
Молниеносная гроза сепаратистов, летящий на крыльях ночи ужас путчистов, безжалостный демон, карающий мятежников, - самый упитанный пупс МВД и вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко вмиг настигнет любого злодея и беспощадно лицо обглодает.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
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26.10.2020 08:28 Відповісти
да-да, весь юг и восток Украины, одни сепары.
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26.10.2020 08:54 Відповісти
Антошка ау очнись Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2888 а жопоблок и шариевцы это что не угроза сепаратизма ? да и среди слуг полно всяких мудаков
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26.10.2020 08:54 Відповісти
Харків, Одеса ... одні сепаратисти, а вони цього чомусь не бачать. А окрім цих ордафілів є просто патологічні не освітчені дурні, яких досить одного при владі щоб розвалити країну, і про це попереджав ще Наполеон. Ці вибори це покращення якості суспільства, як казав філософ Арістотель про термін "політика" тобто розумна організація управління супільством в паолісі , а вже тут в Україні це рівень вибору, як не потонути в лайні розваленої каналізації і сидіти там без світла. Соросята, патологічні казнокради, тупі радники, зовнішенє управління відбір з кваліфікованих кадрів тупих креатур від зацікавлених центрів впливу все це і призвело до катастрофічного падіння якості влади.
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26.10.2020 08:59 Відповісти
Ну, тут смотреть нужно с двух сторон - смотря что имеет ввиду Геращенко под сепаратизмом. Если то, что ни одна из партий-лидеров не декларирует в своих политпрограммах изменение территориальных границ Украины - то тут он прав на все 100. Если же смотреть на результаты под углом националистов, для которых "сепаратисты" все, кто не разделяет их взгляды - то ситуация другая.
Но мне хочется задать последним вопрос: а чего вы ждали от юго-востока, когда подходили к ним с позиции "наша точка зрения - единственно правильная, а, если вы ее не разделяете, то вы - ублюдки"? Или для вас секрет, что юго-восток не разделяет ценности запада? Ни политические, ни исторические, ни религиозные? И тут вопрос: а ЧТО вы сделали, чтоб как-то изменить ситуацию, наладить диалог, перевести его в конструктив, наконец? НИХЕРА. Просто зажали рот оппоненту. Но тут есть нюанс: вы не сможете зайти с оппонентом в кабинку для голосования. И выборы вы не хотите фальсифицировать. Диллема...
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26.10.2020 09:00 Відповісти
А это потому, что вы действительно - УБЛЮДКИ !
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26.10.2020 10:25 Відповісти
Ну и какой выход ты видишь из ситуации?)
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28.10.2020 06:40 Відповісти
Результати виборів

ЗЕ-результат є родичем нулю.
Хоч ЗЕ придбав лиш кпини, не книші,
Дозволить він садити коноплю,
Курне - і стане легко на душі!
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26.10.2020 09:12 Відповісти
Віктор Терещенко 10c941a7 ну, во-первых можем ,работающие за границей люди ,дотируют Украину на 12 миллиардов ,$, Поэтому можно поступить просто , в зависимости от того ,за кого голосовал родственник ,он получает деньги или нет, . Например фотофиксация на телефон за кого проголосовал , и если меня не устраивает кондидат финансирование прерывается 😡😡😡
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26.10.2020 09:30 Відповісти
Пане Геращенко, иногда лучше промолчать, чем нести околесицу. Меры исполняют функции управляющего городом.Главный акцент: 1. на законодательную власть, ту самую, которая будет принимать законы по которым будет жить город, район, область. 2. исполнительная власть, которая должна будет исполнять принятые законы.Не вам ли это не знать этого?Достаточно глянуть на экзитполы по выборам в горсоветы Мариуполя, Николаева, Одессы ( все портовые города и морские ворота Украины, сомнений нет, что подобная картина будет и в Бердянске), Харьков, Днепр и можно понять , что ваши утверждения лишь жалкая попытка прикрыть очевидные вещи.
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26.10.2020 10:06 Відповісти
Зрадник і брехун... Страна расколота как в 2013, перед майданом и войной... зелина команда, за полтора года, вернула всё на 7 лет назад... и также как тогда, президент перестаёт контролировать ситуацию...
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26.10.2020 12:42 Відповісти
 
 