Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Міністерстві внутрішніх справ України не бачать загрози сепаратизму після оприлюднення перших підсумків місцевих виборів екзитполами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"По-перше, я хочу сказати, що вибори відбулися. Вибори визнаються громадськими організаціями, міжнародними спостерігачами такими, які відбулися безпечно. Структури МВС і Нацполіції діяли чітко, професійно й ефективно. Якщо врахувати, що у нас 29 тис. виборчих дільниць, якщо врахувати, що за такої явки взяли участь приблизно 10 млн виборців, то кількість правопорушень (4729 заяв і повідомлень про правопорушення. - Ред.) абсолютно невелика", - зазначив Геращенко.
За його словами, ніхто з мерів міст не заявляв про те, що поліція порушувала закон або була на боці когось з опонентів, "що означає, що поліція була індиферентна".
"Я також хочу сказати, що лякали суспільство сепаратизмом - що минуть вибори, і будуть якісь сепаратистські витівки на Південному Сході. Ви бачите, результати екзитполів показують, що або переобираються вже добре відомі мери, або ті, хто з'являються, в другому турі не будуть становити жодних сепаратистських загроз для нашої країни", - сказав Геращенко.
Коментуючи можливу загрозу федералізації країни, він зазначив, що сильна центральна влада і правоохоронні органи завжди будуть стояти на сторожі єдності України.
Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працювали до 20:00.
Нинішні місцеві вибори минули за пропорційною системою з відкритими списками. На території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях голосування не проводилося.
Явка на виборах в Україні станом на 22:00 25 жовтня становила майже 37%.
Будь ласка, зачекайте...
пан сліпий чи наївний?
не допустять вони, понаобирали лайно зеленське тепер відбілюєте як тільки можете.
Вона слипа и глуха вид грошей...
В Минске был майдан. Стадо шло ногами по кругу, совершало ритуальное ношение флагов и получало по ягодицам от омона дилдами. ПЕРВОЕ ГЛУПО, ВТОРОЕ НЕТ. Почему - понятно. Не умеешь думать головой - думай ягодицами. ПОБЕДИЛ ОМОН, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ДИЛДЫ.
І про вибори- не твоє собаче діло, за кого і як люди голосують, то їх право.
Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/
Шарий (!) получил больше 6% голосов в Мариуполе?
Мариуполь мало обстрелял одинннароТ?
А склько надо обстрелов, чтобы отказались от Шария?
Источник: https://censor.net/ru/n3227012
То есть вот эти вот результаты выборов в Мариуполе - это нрмальная такая, жизненая позиция?
"Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/
То есть ватное гуано, получившее 45,6 + 31, 4 + 6, 2 = 83,2% - это не угроза сепаратизма, о, нет. Почти 83% совков - это норма жизни, верно?
Шарий, млять, Шарий, взял больше голосов, ЕС.
Мариуполь мало обстреливал одиннароТ?
Мало было убитых?
А сколько нужно, чтобы не голосовали за Шария?
А что тогда явяется "угрозой сепаратизма"? Моторола, Гиви и Стрелков на российском танке в Мариуполе?
Тут 90% за них топят.
Молниеносная гроза сепаратистов, летящий на крыльях ночи ужас путчистов, безжалостный демон, карающий мятежников, - самый упитанный пупс МВД и вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко вмиг настигнет любого злодея и беспощадно лицо обглодает.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
Но мне хочется задать последним вопрос: а чего вы ждали от юго-востока, когда подходили к ним с позиции "наша точка зрения - единственно правильная, а, если вы ее не разделяете, то вы - ублюдки"? Или для вас секрет, что юго-восток не разделяет ценности запада? Ни политические, ни исторические, ни религиозные? И тут вопрос: а ЧТО вы сделали, чтоб как-то изменить ситуацию, наладить диалог, перевести его в конструктив, наконец? НИХЕРА. Просто зажали рот оппоненту. Но тут есть нюанс: вы не сможете зайти с оппонентом в кабинку для голосования. И выборы вы не хотите фальсифицировать. Диллема...
ЗЕ-результат є родичем нулю.
Хоч ЗЕ придбав лиш кпини, не книші,
Дозволить він садити коноплю,
Курне - і стане легко на душі!