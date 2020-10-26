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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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бюлетені (70) голосування (452) Кіровоградщина (438) Нацполіція (13918)

Після завершення голосування на ДВК у Кіровоградській області недорахувалися 10 бюлетенів, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після завершення голосування на ДВК у Кіровоградській області недорахувалися 10 бюлетенів, - поліція

У Кіровоградської області правоохоронці встановлюють обставини нестачі 10 виборчих бюлетенів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Кіровоградської області, встановлено, що після завершення голосування членами дільничної виборчої комісії проводився підрахунок бюлетенів у скриньках для голосування, а також наявних у членів комісії - невикористаних бланків.

"У результаті виявлено недостачу 10 бланків незаповнених бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

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Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) за ч.2 ст.158-1 Кримінального кодексу України.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини події з'ясовуються.

Автор: Наталя Джума
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10? Десять **** бюлетней недорахувались... Коли пачками пи..дять для каруселей. Десять вони не дорахувались, довбні.
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26.10.2020 07:18 Відповісти
Ти маєш на увазі 40 бюлетеней? Їх знайшли через кілька годин.
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26.10.2020 07:49 Відповісти
"После завершения голосования на УИК в Кировоградской области недосчитались 10 бюллетеней..."

Миші з'їли.
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26.10.2020 08:01 Відповісти
 
 