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Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року

Договір ООН про заборону ядерної зброї (ДЗЯО) ратифікував Гондурас. Він став останньою, 50-ю країною, що ратифікувала угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомила Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї (ICAN). Таким чином, 22 січня 2021 року документ набуде чинності. П'ять ядерних держав - США, Росія, КНР, Велика Британія і Франція - договір не підписували.

ДЗЯО - це міжнародна угода, що забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування і використання ядерної зброї. Документ було ухвалено в 2017 році в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку і був відкритий для підписання. Для набуття Договором чинності була необхідна його ратифікація 50-ма країнами. Угода набуває чинності через 90 днів після її ратифікації 50-ю країною.

"Гондурас щойно ратифікував Договір, ставши 50-ю державою. Це поклало початок набуттю договором чинності й увійшло в історію! <...> Дякую всім урядам, організаціям та активістам у всьому світі, завдяки яким це сталося", - йдеться в повідомленні організації ICAN, мета якої - сприяння затвердженню і виконанню договору.

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"50 країн, які ратифікували цей договір, демонструють справжнє лідерство у встановленні нової міжнародної норми, згідно з якою ядерна зброя є не тільки аморальною, а й незаконною", - заявила виконавча директорка ICAN Беатріс Фін, пише Радіо "Свобода".

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер, у свою чергу, назвав це "перемогою людства".

За останній тиждень Договір ратифікували 10 країн. У підсумку до 24 жовтня 2020 року угоду ратифікували Антигуа і Барбуда, Австрія, Бангладеш, Беліз, Болівія, Ботсвана, Вануату, Венесуела, В'єтнам, Домініка, Гамбія, Гаяна, Ватикан, Ірландія, Казахстан, Кірібаті, Коста Ріка, Куба, Лесото, Малайзія, Мальдіви, Мальта, Мексика, Намібія, Науру, Нова Зеландія, Нікарагуа, Нігерія, Острови Кука, Палау, Палестина, Панама, Парагвай, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Уругвай, Фіджі, Еквадор, Південна Африка і Ямайка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Пусть они ещё все вместе Будапештский меморандум подпишут....
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26.10.2020 07:33
+10
Филькина грамота.
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26.10.2020 07:23
+7
Украина была третьим государством по количеству ЯО и подписалась на псевдомеморандум, и в последствии лишилась Крыма и части Донбасса и Луганщины.
А нынешним владельцам ЯО просто насрать на Гондурасы и остальных..............
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26.10.2020 07:43
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Филькина грамота.
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26.10.2020 07:23 Відповісти
Понятное дело что Филькина грамота, во если бы они подписали "Будапештский мИмо-рандум"...
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26.10.2020 09:40 Відповісти
Зачем это островам Кука,Лесото и Палау? Они вряд ли знают что такое Будапешт.
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26.10.2020 09:46 Відповісти
Население, там точно навряд-ли слышало про Будапешт, а вот дипломаты, которые подписывались - точно в курсе!
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26.10.2020 10:18 Відповісти
Анекдот какой-то ... а что будет с яо у раши, сша и далее по списку?
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26.10.2020 07:26 Відповісти
Пять ядерных держав - США, Россия, КНР, Великобритания и Франция - договор не подписывали.
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26.10.2020 07:31 Відповісти
Так и я том же. Смысл этих договоров для мира, если эти страны ничего не собираются менять?
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26.10.2020 07:41 Відповісти
А если им Украина предоставит "Будапештские гарантиии"?.. Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року - Цензор.НЕТ 9378
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26.10.2020 09:41 Відповісти
И разработает собственное яо ? )) можно
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26.10.2020 10:35 Відповісти
Пусть они ещё все вместе Будапештский меморандум подпишут....
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26.10.2020 07:33 Відповісти
Ще один ми точно не переживемо.
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26.10.2020 07:36 Відповісти
Чим би дитя не тішилося...
А Гондурас- це показово.)))
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26.10.2020 07:35 Відповісти
филькина грамота , немой пообещал не говорить..
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26.10.2020 07:39 Відповісти
Аби його глухий не почув.)))
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26.10.2020 07:43 Відповісти
Украина была третьим государством по количеству ЯО и подписалась на псевдомеморандум, и в последствии лишилась Крыма и части Донбасса и Луганщины.
А нынешним владельцам ЯО просто насрать на Гондурасы и остальных..............
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26.10.2020 07:43 Відповісти
И что за дебилизм!? Как много дураков и идиотов в этом мире (и их не как "не запретишь" при всем желании) и это, пожалуй, его главная проблема!
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26.10.2020 07:44 Відповісти
Как говорит один мой знакомый -мир на дураках держится.
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26.10.2020 07:47 Відповісти
Такое впечатление что ядерные государства организовали.
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26.10.2020 07:46 Відповісти
У Гондураса теж є ядрьона бімба. Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года - Цензор.НЕТ 2393
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26.10.2020 07:57 Відповісти
Не у Гондураса а у каждого гондурасца😀
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26.10.2020 08:09 Відповісти
Ягнята против львов. Интересный союз! А, главное - методы борьбы из разряда "садо-мазо".
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26.10.2020 08:35 Відповісти
Пять ядерных держав - США, Россия, КНР, Великобритания и Франция - договор не подписывали.

это всё, что нужно знать о этом "документе")
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26.10.2020 09:10 Відповісти
странно....а что все эти страны простите нищедралы микроскопичные имеют оружие ядерное...какое отношение они имеют к этому всему? прочитал весь список стран...что от них зависит? или там важное количество подписантов...? список конечно авторитетнейший... Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года - Цензор.НЕТ 1994 Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года - Цензор.НЕТ 2098
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26.10.2020 09:11 Відповісти
Роися ни за что не откажется. Без ЯО она становится пустым местом.
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26.10.2020 09:17 Відповісти
Нужно срочно увеличить финансирование ООН. Величайшее дело сотворили. Сарказм.
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26.10.2020 09:23 Відповісти
На щастя, України у списку немає
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26.10.2020 09:40 Відповісти
Якы потенційно ядерні держави підписали договір. Все, тепер я спокійний - Ватикан не вчинить ядерну атаку на Антігуа та навіть на Барбуду, а Лесото не ***** по островах Кука. Тепер всі борошна холодної війни закінчаться і на планеті запанує світ!
Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року - Цензор.НЕТ 4789
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26.10.2020 09:56 Відповісти
Индейцы ратифицировали договор ,запрещающий огнестрельное оружие 🙄🤭🙄😭🤔🤦😁😅😂😂😂😂😂
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26.10.2020 10:46 Відповісти
Ратифікував третій світ тобто, країни які, або є під зовнішним упралівнням, або постколоніальні, і серед них Україна, з тупорилою владою, яка здала зброю за отриманний ярлик на пограбуування країни. А якщо стане питання у країн, які мають ЯЗ (і сповідують теорію Білла Гейтса про перенеселення планети) - а давайте знищим країни, які (на їх думку) не повинні існувати, і чим тоді вони захистяться? Чомусь Пакистан, Ізраїль ,Індія зуміли і без коштовної НАН створити ЯЗ, а Україна шльопає зварочні інвертори ім. Патона? Країна кукукнутих і бездарних еліт.
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26.10.2020 11:41 Відповісти
Если уж Ватикан подписал это соглашение, то теперь за мир во всём мире я абсолютно спокоен. Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року - Цензор.НЕТ 3952
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26.10.2020 12:10 Відповісти
а шо кндр?
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26.10.2020 12:26 Відповісти
 
 