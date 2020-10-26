Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року

Договір ООН про заборону ядерної зброї (ДЗЯО) ратифікував Гондурас. Він став останньою, 50-ю країною, що ратифікувала угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомила Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї (ICAN). Таким чином, 22 січня 2021 року документ набуде чинності. П'ять ядерних держав - США, Росія, КНР, Велика Британія і Франція - договір не підписували.

ДЗЯО - це міжнародна угода, що забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування і використання ядерної зброї. Документ було ухвалено в 2017 році в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку і був відкритий для підписання. Для набуття Договором чинності була необхідна його ратифікація 50-ма країнами. Угода набуває чинності через 90 днів після її ратифікації 50-ю країною.

"Гондурас щойно ратифікував Договір, ставши 50-ю державою. Це поклало початок набуттю договором чинності й увійшло в історію! <...> Дякую всім урядам, організаціям та активістам у всьому світі, завдяки яким це сталося", - йдеться в повідомленні організації ICAN, мета якої - сприяння затвердженню і виконанню договору.

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"50 країн, які ратифікували цей договір, демонструють справжнє лідерство у встановленні нової міжнародної норми, згідно з якою ядерна зброя є не тільки аморальною, а й незаконною", - заявила виконавча директорка ICAN Беатріс Фін, пише Радіо "Свобода".

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер, у свою чергу, назвав це "перемогою людства".

За останній тиждень Договір ратифікували 10 країн. У підсумку до 24 жовтня 2020 року угоду ратифікували Антигуа і Барбуда, Австрія, Бангладеш, Беліз, Болівія, Ботсвана, Вануату, Венесуела, В'єтнам, Домініка, Гамбія, Гаяна, Ватикан, Ірландія, Казахстан, Кірібаті, Коста Ріка, Куба, Лесото, Малайзія, Мальдіви, Мальта, Мексика, Намібія, Науру, Нова Зеландія, Нікарагуа, Нігерія, Острови Кука, Палау, Палестина, Панама, Парагвай, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Уругвай, Фіджі, Еквадор, Південна Африка і Ямайка.