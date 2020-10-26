Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби, 25 жовтня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей. Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши в районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

"Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

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"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.