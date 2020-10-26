Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА

На проміжних виборах до Верховної Ради у 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і з незначним відривом випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, станом на 8:07 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

ЦВК опрацювала 16,58% дільничних протоколів:

Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,82% голосів;

Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 33,37% голосів;

Людмила Давиденко, самовисування - 23,33% голосів;

Анатолій Гунько (самовисування) - 3,09%;

Ігор Гунько (самовисування) - 1,45%.

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Решта кандидатів набрали значно меншу кількість голосів.

Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.





