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Новини Політика України Парламентські вибори-2019
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Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів -

На проміжних виборах до Верховної Ради у 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і з незначним відривом випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, станом на 8:07 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

ЦВК опрацювала 16,58% дільничних протоколів:

  • Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,82% голосів;
  • Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 33,37% голосів;
  • Людмила Давиденко, самовисування - 23,33% голосів;
  • Анатолій Гунько (самовисування) - 3,09%;
  • Ігор Гунько (самовисування) - 1,45%.

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Решта кандидатів набрали значно меншу кількість голосів.

Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.

Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - слуга народу Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
а по лицу не видно? интеллектуал, философ, бандит и просто хороший человек. на прошлых выборах шел под мохнатым бедром крылом юлии владимировны, не повезло, не фартануло. теперь бесценный бриллиант в коллекции слуг народа. не беспокойтесь, вредных законов он не придумает. впрочем, полезных тоже. мандат ему нужен не для того, чтоб время в раде терять.
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26.10.2020 08:22
+7
Ляшко в ауте
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26.10.2020 08:15
+6
Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 7136 Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 5627
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26.10.2020 08:33
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Ляшко в ауте
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26.10.2020 08:15 Відповісти
Вот что значит разбираться в сортах говна...
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26.10.2020 08:15 Відповісти
Такі, справа більшовиків рулить досі. "Не важливо, як проголосували. Важливо, як порахували" (с)
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26.10.2020 08:16 Відповісти
Шо то за сборище Гуньков?)))
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26.10.2020 08:19 Відповісти
а по лицу не видно? интеллектуал, философ, бандит и просто хороший человек. на прошлых выборах шел под мохнатым бедром крылом юлии владимировны, не повезло, не фартануло. теперь бесценный бриллиант в коллекции слуг народа. не беспокойтесь, вредных законов он не придумает. впрочем, полезных тоже. мандат ему нужен не для того, чтоб время в раде терять.
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26.10.2020 08:22 Відповісти
Я про количество Гунько в списке)))
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26.10.2020 09:27 Відповісти
с ляшка поржали.
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26.10.2020 08:19 Відповісти
Чегровий глум над радиКальною скотинякою.
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26.10.2020 08:22 Відповісти
Считаю , что среди слуг ( как и положено слугам 😀) сплошные НЕДОУЧКИ
Но вот Гунько в своём интервью Гордону сказал ВАЖНУЮ МОМЕНТ

«Знаете, по дороге я часто заезжаю на небольшие хутора, в села, где живет 50-100 человек. Обычно на них никто не обращает внимания. У этих людей свои проблемы, отличные от тех, которые в больших поселках и райцентрах. Там вообще ничего нет: ни амбулаторий, ни интернета, к ним не ходит общественный транспорт, туда нет дорог как таковых. Даже хлеб, не то что газеты, привозят в лучшем случае раз в неделю. Я смотрю на это и ужасаюсь, насколько село в Украине "просело". Я сам рос в маленьком населенном пункте, но такого кошмара никогда у нас не было. И к этой ситуации очень важно привлечь внимание»
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26.10.2020 08:23 Відповісти
1. Я так понимаю , 208 - это бывший округ Ляшко ?

Конечно и в других округах такое творится . Интресно КАК Ляшко голосовал по закону про евробляхи

2. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ ЕВРОБЛЯХ
И Петя и ЗЕ виноваты перед гражданами , т к когда люди нашли выход из положения с передвижением по бизнесу и делам, эти два президента создали и создают 1,5 млн владельцам евроблях большие проблемы , а вот Дерьмо Васадзе ( автор закона про евробляхи) никто не трогает ЗА ВЫПУСК АВТО СТРАНЫ АГРЕССОРА И РАБОТУ НА ПРИБЫЛЬ ЭТОМУ АГРЕССОРУ
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26.10.2020 08:30 Відповісти
А може це громадяни самі створили собі проблеми, коли порушували законодавство? Так само, як і оті, що в ОРДіЛО
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26.10.2020 08:53 Відповісти
И чем же, блин, ОНИ ПОРУШУВАЛИ? Тем , что хотят ЖИТЬ КАК ЕВРОПЕЙЦЫ , а не КАК КРЕПОСТНЫЕ украинских олигархов?

И Вы такой же раб и глубокий совок . И потому в Украине болото из-за таких как Вы
А законодавство надо менять ПОД ГРАЖДАН УКРАИНЫ, а не под олигархов . И депутатов прошлого созыва правильно выгнали и этого созыва тоже надо выгнать , если они не приведут в порядок законы про евробляхи
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26.10.2020 09:00 Відповісти
Оце ще дезертири з-за паркану мене не повчали...
Порушували правила розтаможки. І порушували свідомо. Бо "демократія - це, перш за все, виконання законів, що ухвалені у демократичний спосіб". Не подобається Закон - докладай зусиль до його зміни/відміни. Але допоки він діє - виконуй.
Та хитрозробленим це не відомо. Для них головне - власна кишеня.
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26.10.2020 12:00 Відповісти
А ті ,що завозили бляхи не порушили закон? Хватить прикидатися телятками!!!
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26.10.2020 11:08 Відповісти
І великі та близькі також! Села просто вимирають. Ще з 10 років і сіл в Україні, як таких, можливо вже не буде. Так, хуторки, на яких будуть доживати віку старі і немічні. Молодь вся в містах і по-закордонах.
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26.10.2020 08:44 Відповісти
Потому что за границей - все для человека, а в Украине - все для Васадзе
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26.10.2020 08:46 Відповісти
В Австрии , когда едешь по Альпам ( а там сплошные Альпы ) , видишь много хуторов в горах - фермеры живут хуторами. Там есть дороги , и есть бизнес - выращивают фруктовые сады, тыквы, зерновые , пасут скот ( жирных симпатичных коров)
Все фермеры ездят на своих авто ( И НЕ ВСЕГДА ИЗ САЛОНА)
В Украине закон про евробляхи просто нанёс удар по активному населению. Небогатые украинцы могли иметь дешевые нестарые качественные авто из ЕС , но ЗАКОНОМ ПРО ЕВРОБЛЯХИ одна и та же машина для украинца стоит на 3-4 тыс евро дороже чем для румына. И для кого оказывается защитили в Украине рынок авто от европейских машин ? Для Васадзе - чтобы он делал отверточную сборку кацапских дерьмовых авто на ЗАЗ, вот И вся правда о Пете и ЗЕ
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26.10.2020 08:45 Відповісти
ЗАПРЕТИТЬ - это типичный совок
Вы были в Австрии ? Австрия - сельская страна . Большая часть населения живет в горах , и занимается фермерством. Я часто бываю в горах Австрии - от меня Австрия в 10 минутах на авто. Потому Ваш коммент не соответствует действительности
В Австрии прекрасные молочные и мясные продукты местного производства - это по Вашему владельцы гостиниц выращивают и производят ? НЕЕТЬ. Это простые австрийские фермеры . Открою Вам секрет - австрийцы практически не живут в Вене - там приезжие. Австрийцы живут в сёлах ( Дорф) и хуторах.
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26.10.2020 09:06 Відповісти
«вот этот ваш металлолом, который вы хотите нам втридорога втюхивать, в Германии и др странах запрещен к эксплуатации«
У Вас все в порядке с адекватным восприятием текста? Перечитайте ещё раз мои комменты
ГДЕ Я ПИСАЛА ПРО ВТЮХАТЬ В ТРИ ДОРОГА ???? Вы явно троль Васадзе
И что-то я не видела в Германии шо запрещёны авто 2010 года . Хоть бред не пишите 😀😀😀
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26.10.2020 09:48 Відповісти
Вы , простите , НО ВЫ ИЛИ ДУРА ИЛИ ТРОЛЬ АХМЕТОВА
Ваш бред просто смешон 😀😀😀
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26.10.2020 11:00 Відповісти
Сначала запретите ездить на 40-50 летних жигулях москвичах и запорожцах.
Потом сделайте законы для граждан КАК В ЕС - кредит на авто от 3-6 процентов ГОДОВЫХ.

а потом уже ЗАПРЕЩАЙТЕ ЧТО-ТО
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26.10.2020 09:15 Відповісти
Связался Ляшко с лахудрой, потерял неповторимость.
Отправился в один ряд со слугой урода.
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26.10.2020 08:23 Відповісти
с ахметкой он связан...
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26.10.2020 09:53 Відповісти
Скотиняки ! ! !
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26.10.2020 08:23 Відповісти
Ocen populiarnaja u vas familija Gunko,daze 3 takije iz 5 lidirucix Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 3304
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26.10.2020 08:28 Відповісти
"Тепер залишилось тільки в управбуди" - Ляшко Валерійович.
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26.10.2020 08:29 Відповісти
Среди клоунов конкуренция ожесточилась до крайностей. Где на них учат? Какой там конкурс?
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26.10.2020 08:31 Відповісти
Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 7136 Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 5627
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26.10.2020 08:33 Відповісти
а гуньков аж трое....
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26.10.2020 08:43 Відповісти
Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 2965
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26.10.2020 08:51 Відповісти
Не чіпайте скотиняку зелені підари! В раді має бути один клоун. і це ляшко
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26.10.2020 09:00 Відповісти
а заднеприводный ляшко еще двух гунько в выборы ввел- что бы голосы у соперника отнять-
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26.10.2020 09:02 Відповісти
Игра была ровна. Играли два гвна
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26.10.2020 09:19 Відповісти
Усіх скотиняк на вила.
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26.10.2020 09:32 Відповісти
так а другий тур ? Чи ото і фсё?
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26.10.2020 09:45 Відповісти
Як же так? Ляшко вже об,явив себе депутатом. агітуючи об,їздив всі села, прйшов пішки всі вулиці, каждій бабці й дедці пообіцяв щасливе майбутнє, забашляв на клонів.... а тут така засада... якийсь Гунько пообіцяв більше?
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26.10.2020 09:58 Відповісти
Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 2113
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26.10.2020 10:30 Відповісти
Ще один корисний Адійот. Відкусив 10% у Кличка та алібаєцца.
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26.10.2020 11:13 Відповісти
Як так? Рада без Ляшка, це як перша шлюбна ніч без нареченої! Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 7925
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26.10.2020 11:12 Відповісти
Уже Ляшко впереде !
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26.10.2020 11:13 Відповісти
балансирует между двух величин - вперде или впереде.... Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 6040
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26.10.2020 14:33 Відповісти
Я не сторонник Ляшка , скорее ЮВТ , но справедливости ради в он-лайн вижу потверждение фальсификаций в пользу "слуг однорукого бандита" на 208 округе .
For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!
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26.10.2020 18:11 Відповісти
люди пишут, что после подсчета 70% Ляшко снова впереди... но официальных цифр пока нет, может и фейково пишут... а может и правда.
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26.10.2020 21:26 Відповісти
71% протоколов , Ляшко -32,6%, Гунька 32,1%
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26.10.2020 21:57 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=921pf7331=208.html
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26.10.2020 22:20 Відповісти
Безрадостной раде сильно не хватает настоящего тамады....Вилоносец непременно бы оживил их скучные рожи. Даешь ляжку на скамью ....парламентскую!
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26.10.2020 12:32 Відповісти
 
 