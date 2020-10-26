УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14898 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин Місцеві вибори-2020
458 3
карантин (16095) Луганщина (4412) місцеві вибори (1000) ОПОРА (216) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

На Луганщині хворим на COVID-19 виборцям відмовили в голосуванні: не вистачило засобів захисту для членів виборчкомів, - "ОПОРА"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Луганщині хворим на COVID-19 виборцям відмовили в голосуванні: не вистачило засобів захисту для членів виборчкомів, -

У Луганській області зафіксовано випадки відмови хворим на COVID-19 виборцям у голосуванні на місцевих виборах, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

"Спостерігачам "ОПОРИ" надійшла інформація від жителя міста Сватове Луганської області, хворого на коронавірусну інфекцію, про те, що виборча комісія відмовила йому у включенні до списку виборців, що голосують за місцем перебування", - йдеться в повідомленні "ОПОРИ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, члени виборчої дільниці №440564 на своєму засіданні відмовили громадянину у включенні до списку осі, які голосують за місцем перебування. Причиною назвали брак засобів індивідуального захисту для членів комісії, які мають відвідувати таких хворих.

Також читайте: Україна піднялася на 23-тє місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 43 млн заражених і 1,1 млн жертв

Крім того, ще один подібний випадок зафіксовано спостерігачем у Старобільську. Міська ТВК відмовила виборцю з коронавірусом "у зв'язку з фінансовою неспроможністю забезпечити ДВК засобами індивідуального захисту (костюмами, захисними окулярами та іншими засобами індивідуального захисту)". Серед інших причин відмови зазначено постанову Кабміну про запровадження жорсткого карантину, який продовжено до 31 грудня 2020 року, у зв'язку з чим встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних осіб та додаткові обов'язки, які покладаються на них. Також зазначається, що із заявою не отримано "повний комплект документів для голосування за місцем реєстрації, згідно із законодавством України в межах виборчого процесу і запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19".

"ОПОРА" вважає таку практику відмови виборцям у наданні можливості проголосувати за місцем перебування неправильною і такою, що свідчить про порушення права виборця на участь у виборах", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в асфальт закатать или бетоном залить?
Большое же строительство))
показати весь коментар
26.10.2020 08:41 Відповісти
Слухайте. Яке нахрен голосування коли хворієш КОВІДом?! Хіба людям до якогось там голосування. Жити, мля не хочеться коли хворієш на цю заразу. Сам перехворів, знаю.
показати весь коментар
26.10.2020 08:45 Відповісти
Вот тут я с "Опорой" в корне не согласна! Почему члены избирательной комиссии должны рисковать своим ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ и идти к короновирусному избирателю НЕЗАЩИЩЕННЫМ??? Если с одной стороны это нарушение прав избирателя, то с другой стороны это принудительное подвержение риску заражения члена избиркома. А вдруг он заразится и умрет??? Ответит кто-то за это? И расценят это как покушение на жизнь и здоровье?
показати весь коментар
26.10.2020 08:45 Відповісти
 
 