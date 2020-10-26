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За добу від COVID-19 померли 73 особи, 1029 - одужали, виявлено 5426 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу від COVID-19 померли 73 особи, 1029 - одужали, виявлено 5426 нових випадків

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 736 осіб з COVID-19, одужали - 1029.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5426 осіб. Госпіталізовано 736 осіб. Зафіксовано 73 летальні випадки. Одужали 1029 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 348 924 особи. Загалом одужали 142 537, а летальних випадків 6464", - розповів Степанов.

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За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (478), Одеській області (348), Житомирській області (345), Львівській області (335) та Чернівецькій області (323).

Автор: Наталя Джума
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Все выбары прошли - можно делать локдаун За сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 1 029 - выздоровели, выявлены 5 426 новых случаев - Цензор.НЕТ 532 Или будет еще второй тур 5 вопросов от презедента зебила, шо переспросить может кто передумал за канабис За сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 1 029 - выздоровели, выявлены 5 426 новых случаев - Цензор.НЕТ 9406
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26.10.2020 08:52 Відповісти
Будет пять затяжек от припи*дента, а потом пять вопросов. За добу від COVID-19 померли 73 особи, 1029 - одужали, виявлено 5426 нових випадків - Цензор.НЕТ 5749
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26.10.2020 09:57 Відповісти
какие из 5ти вопросов выходят во второй тур? За добу від COVID-19 померли 73 особи, 1029 - одужали, виявлено 5426 нових випадків - Цензор.НЕТ 4475
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26.10.2020 10:01 Відповісти
 
 