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Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов

Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити американські винищувачі. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

За його словами, для створення тільки прототипу власного бойового літака необхідно щонайменше 10 років і 10 мільярдів доларів.

"Створити бойовий літак – багатофункціональний винищувач, Україні навряд чи вдасться у найближчій перспективі. Для цього у нас нема, по-перше, відповідної наукової бази, немає потужностей виробництва, досвіду. Україна може випускати лише військово-транспортні літаки", - сказав Дроздов.

У зв'язку з цим у Збройних силах планують закуповувати авіаційну техніку за кордоном у країн-партнерів. Зокрема, планується закупівля техніки у США.

"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би усі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні Сили хотіли б мати і найсучаснішу техніку, як от американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках", - зазначив генерал-полковник.

При цьому він додав, що Польщі, попри те, що вона вже тривалий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов

"До речі, поляки пішли саме таким шляхом, коли в них на озброєнні поряд із МіГ-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би і для нас найбільш прийнятний: отримати ескадрилью винищувачів та поставити її на озброєння в одній з бригад тактичної авіації Повітряних сил", - сказав командувач Повітряних сил.

За його словами, проблем з перенавчанням льотного складу не має виникнути, однак є нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням.

Нагадаємо, у травні Повітряні сили ЗСУ представили план розвитку до 2035 року. У ньому наголошувалося на необхідності додаткового фінансування з боку уряду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
С срувесны статья?
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26.10.2020 08:58
+8
а что, Зеленский планирует быть у власти до 2035 года?!.. я чего-то не знаю???!!!
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26.10.2020 08:54
+8
Якщо у тебе американський ІР, то не треба тут посилатися на кацапські сайти)) Aren't you able to find these news on CNN.com or CBS.com?

І так, утримання військових США за кордоном відбувається за рахунок бюджету США... Американці навіть платять певні суми за оренду землі під бази...
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26.10.2020 09:00
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Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 4871 Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 4871 Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 4871 Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 496
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26.10.2020 09:20 Відповісти
Вот Зеля добьётся доллара по 40 грн, экономика сразу заколосится - вот и накупим американских самолётов!
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26.10.2020 09:27 Відповісти
Подводный флот в Украине (именно флот) Гайдук обещал к 2020-му. Этот генерал аккуратнее, только к 2035-му, когда уже на пенсию пойдет.
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26.10.2020 09:33 Відповісти
Тобі обіцяв Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 288 .? Ну тоді чекай , до кінця року ще є час . !!
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26.10.2020 09:39 Відповісти
А нафіга нам ПЛ? В Чорній калюжі вони як п"яте колесо до воза.
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26.10.2020 09:42 Відповісти
Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 2990 Хвала Творцу - перший адекватний допис...
Дозвольте продовжу: якщо в нас "оборонна" "військова доктрина" та "спеціфічне" місцеросташування, невже не прийшов час переходити на новітні технології озброєння - підводно/надводні/повітряні/наземні бойові беспілотники, супутники - спостерігачі/коректувальники?
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26.10.2020 10:18 Відповісти
Коли командуючі таке лепечуть, то вже біда. А ще би гіперлупи збудували, космічні війська створили з ракетоносіями з бойовоми лазерами та гіперзвуковими гарматами, висадившись на місяць чи марс, а звідти би москалів пуджили. Чи хоч розуміє цей генерал, що бюджет настільки дірявий, що немає за що мізерні пенсії виплачувати, половина працездатного населення на заробітках, поступлення по ЄСВ ...., по митниці у великому мінусі. Україна на один винищувач F-35 (100-120 млн. доларів) не назбирає, а щоб переоснащити ВВС, навіть за 10-15 років??? Краще б мовчав, може б і за розумного зійшов.
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26.10.2020 10:11 Відповісти
Нагадує притчу про Ходжу Насреддіна.
Хтось та й здохне.
Або ішак, або падишах.
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26.10.2020 10:15 Відповісти
Ну да, ну да... Мы поняли. А до 2135 года закупим стратегические бомбардировщики. На кого эта лапша рассчитана?
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26.10.2020 10:19 Відповісти
уже нам Апачі хтось обіцяв Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 2571
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26.10.2020 10:36 Відповісти
а еще в далеком 2035 каждому пересичному украинцу дадут по японской резиновой бабе/мужику и настанет всеобщее благополучие. дроздов, шо ты лепишь? ни тебя ни зельца в 35 году не только при владе не будет а дай Бог шо б живы-здоровы были..... блин сплошные зелёные фантасты собрались! ты знаешь сколько этот самолет стоит, общего бюджета страны врядли хватит!
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26.10.2020 11:16 Відповісти
Командувач Повітряних сил мабудь занадто багато прийняв. Такими темпами ми не те що на эскадрилью не зберемо грошей а навіть на один F-35.
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26.10.2020 11:31 Відповісти
Эпоху бедности победили и самолёты свои клепать сможем - жить стало лучше, стало веселей...
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26.10.2020 12:24 Відповісти
Советская техника,она же российская,является хламом.Закупки техники у стран НАТО неизбежны.
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26.10.2020 12:34 Відповісти
Когда доведут до ума беспилотные истребители то современная авиация утратит какой либо смысл.
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26.10.2020 14:26 Відповісти
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