Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов
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Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити американські винищувачі. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.
За його словами, для створення тільки прототипу власного бойового літака необхідно щонайменше 10 років і 10 мільярдів доларів.
"Створити бойовий літак – багатофункціональний винищувач, Україні навряд чи вдасться у найближчій перспективі. Для цього у нас нема, по-перше, відповідної наукової бази, немає потужностей виробництва, досвіду. Україна може випускати лише військово-транспортні літаки", - сказав Дроздов.
У зв'язку з цим у Збройних силах планують закуповувати авіаційну техніку за кордоном у країн-партнерів. Зокрема, планується закупівля техніки у США.
"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би усі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні Сили хотіли б мати і найсучаснішу техніку, як от американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках", - зазначив генерал-полковник.
При цьому він додав, що Польщі, попри те, що вона вже тривалий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.
"До речі, поляки пішли саме таким шляхом, коли в них на озброєнні поряд із МіГ-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би і для нас найбільш прийнятний: отримати ескадрилью винищувачів та поставити її на озброєння в одній з бригад тактичної авіації Повітряних сил", - сказав командувач Повітряних сил.
За його словами, проблем з перенавчанням льотного складу не має виникнути, однак є нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням.
Нагадаємо, у травні Повітряні сили ЗСУ представили план розвитку до 2035 року. У ньому наголошувалося на необхідності додаткового фінансування з боку уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Дозвольте продовжу: якщо в нас "оборонна" "військова доктрина" та "спеціфічне" місцеросташування, невже не прийшов час переходити на новітні технології озброєння - підводно/надводні/повітряні/наземні бойові беспілотники, супутники - спостерігачі/коректувальники?
Хтось та й здохне.
Або ішак, або падишах.