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ВПС (169) літак (1983) ЗСУ (5696) Дроздов Сергій (10)

Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов вважає, що потрібно утриматися від коментарів, які можуть вплинути на роботу комісій, які розслідують авіакатастрофу АН- 26. Однак, він говорить, що парк авіаційної техніки потребує оновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дроздов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами генерала-полковника, воїни захищають повітряні кордони України на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року.

"Найстаріші літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація - Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака", - пояснив Дроздов.

Командувач Повітряних сил вважає, що ремонт і модернізацію радянської техніки можна проводити вічно.

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"Відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака. Рано чи пізно, ймовірно років через 10, зіткнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", - додав Дроздов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
ДА ХВАТИТ ПОСТИТЬ УЖЕ КАЦАПСКИЕ СТРАШИЛКИ
У раши кишка тонка против НАТО и США. Так что хремль падет за 2 часа той войны 😀😀😀
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26.10.2020 09:42
+6
Лет через 10 самолёты, как средство ведения боевых действий, будут применять только папуасы и пигмеи.
Развивать нужно космические силы и беспилотную авиацию.
Самое время - почесать потылыцю и задуматься.
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26.10.2020 09:13
+6
І обов'язково "Зірку Смерті" треба побудувати.
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26.10.2020 09:17
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У моего спонсоров нет.
У твоего - весь каганат.
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27.10.2020 07:57 Відповісти
всё верно. только наоборот. у твоего каганат.
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27.10.2020 08:36 Відповісти
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