Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов
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Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов вважає, що потрібно утриматися від коментарів, які можуть вплинути на роботу комісій, які розслідують авіакатастрофу АН- 26. Однак, він говорить, що парк авіаційної техніки потребує оновлення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Дроздов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами генерала-полковника, воїни захищають повітряні кордони України на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року.
"Найстаріші літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація - Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака", - пояснив Дроздов.
Командувач Повітряних сил вважає, що ремонт і модернізацію радянської техніки можна проводити вічно.
"Відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака. Рано чи пізно, ймовірно років через 10, зіткнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", - додав Дроздов.
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