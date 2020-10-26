За добу коронавірус виявили у 189 дітей та 182 медики, - Степанов
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За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 5426 осіб, з них 188 дітей і 182 медичні працівники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"За минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 5426 осіб, з них 188 дітей і 182 медичні працівники. Було госпіталізовано 736 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 73 летальних випадки. При цьому одужали 1029 пацієнтів", - сказав Степанов.
За його словами, в цілому за весь час пандемії в Україні захворіли 348 924 особи, з них 20 545 дітей, а також 21 531 медпрацівник.
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Чайка Київ
показати весь коментар26.10.2020 09:33 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Zotov
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Лора Мелок
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