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За добу коронавірус виявили у 189 дітей та 182 медики, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу коронавірус виявили у 189 дітей та 182 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 5426 осіб, з них 188 дітей і 182 медичні працівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 5426 осіб, з них 188 дітей і 182 медичні працівники. Було госпіталізовано 736 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 73 летальних випадки. При цьому одужали 1029 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, в цілому за весь час пандемії в Україні захворіли 348 924 особи, з них 20 545 дітей, а також 21 531 медпрацівник.

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Автор: Анастасія Потіха
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Швидкого одужання малечі та лікарям.
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26.10.2020 09:33 Відповісти
Степанов- рептилия
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26.10.2020 09:40 Відповісти
Населення захворіло 1 на 100, медики 1 на 40
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26.10.2020 10:31 Відповісти
 
 