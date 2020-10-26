Українська вакцина проти коронавірусу може бути готова десь через рік, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Приблизно через рік українська вакцина проти коронавірусу може бути готова, необхідно пройти три фази клінічних досліджень.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МОЗ, необхідно "пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат у вакцини став вакциною", а саме три фази клінічних досліджень.
"Зараз підбирається в Україні відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування наші збудуться, і дійсно обраний виробник і обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже через приблизно рік ми можемо отримати оригінальну українську вакцину проти COVID-19", - пояснив Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19. Президент назвав вакцину "унікальною".
За словами Фаворова, випробування української вакцини на людях можуть почати через 3 місяці, готовий препарат - отримати через рік.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини.
Загалом у світі зараз розробляється близько 180 вакцин проти коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
В асфальт закатали на дороге!
Это такая лотерея, называется - найди бабки в асфальте!
Место закопки случайное, надо найти..
(претензии совсем не к Вам.....а к нелоху и его нелохушной шобле)
Нужно двигаться в направлении идеального лекарства, мне кажется.
Все таки склоняюсь к версии, что сами вирусы ног не имеют и просто так без помощи 'первых изобретателей вакцины' из лаборатории ухани на рынок ухани не перебежали. Это так, к слову о 'естественности' летучего спида
Друкуєш в гуглі "DiaPrep System Ink" - перше ж посилання на офiцiйний сайт "хвiрми". Сайт на двох мовах - англицка та кацапська.
Йдем далi, у тому ж гуглi вбиваємо "Михйло Фаворов публiкації" - 90% на кацапськiй та й на кацапських ресурсах.
Дивимось тi публiкації - нiякого вiдношення до вiрусології не мають. Тай й загалом до медицини
Якi ще вам тре посилання на джерела? Особисте признання Мiшi про те що воно кацапський агент? То не дочекаєтесь допоки такi ж самi сидять на банковiй.
Вакцина от обычного гриппа и то каждый год разная. В данном конкретном случае пообещать легче, чем решить этот труднорешаемый всем мировым сообществом вопрос.
Зеля зебилам пел иное, накануне выборов!
Степанов, не справился? Венедиктову вместо тебя!!!
а) патриотов (ну которые готовы поддержать развитие нашей медицины не словом а тело... то есть делом)
б) проваксеров
Данная "вакцина" - распил бюджета и ничто больше.
Боги, как же достали:
а) лжепатриоты. Которые на словах вроде бы и патриоты... но патриоты почему-то не своей страны. А той, которая им может предоставить ... ну скажем сумочку.
"Купуй українське" - все что нам нужно для того чтобы в Украине действительно настала Европа. Да только... патриотов у нас на деле нету. Патриоты какого-нить Боша есть... а патриотов Украины - фиг да нифига.
Так и тут.
б) лжеваксеры. Когда подвергаешь сомнению их доводы по безопасности вакцин, соблюдению условий хранения и транспортировки (ну вы же знаете как у нас в Украине все... на самом деле, да?)... так сразу: "Это безопасно, все соблюдается, разработка на уровне мировых стандартов"...
А как только все вышесказанное предлагется им подтвердить на деле (а у этой вакцины, уверен, будут ВСЕ необходимые документы по безопасности, как и у любой иной прививки, скажем АКДС)... то сразу вспомниают в какой стране живут.
Эх.
Герхард... в общем мне интересно: а если вдруг завтра предложат... ну скажем британскую? Что тогда? Пойдете?
https://censor.net/ru/news/3227051/stepanov_o_kritike_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_covid19_izbavtes_etogo_kompleksa_natsionalnoyi_nepolnotsennosti
...
залучає для цього якогось перебіжчика з Гамалії..
жодного сенсу у тому, крім пиляння грошей, немає