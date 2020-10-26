Українська вакцина проти коронавірусу може бути готова десь через рік, - Степанов

Приблизно через рік українська вакцина проти коронавірусу може бути готова, необхідно пройти три фази клінічних досліджень.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, необхідно "пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат у вакцини став вакциною", а саме три фази клінічних досліджень.

"Зараз підбирається в Україні відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування наші збудуться, і дійсно обраний виробник і обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже через приблизно рік ми можемо отримати оригінальну українську вакцину проти COVID-19", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19. Президент назвав вакцину "унікальною".

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За словами Фаворова, випробування української вакцини на людях можуть почати через 3 місяці, готовий препарат - отримати через рік.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини.

Загалом у світі зараз розробляється близько 180 вакцин проти коронавірусу.