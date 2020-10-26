На Закарпатті кандидатка на виборах брала участь у підрахунку голосів, - "ОПОРА"

Також у приміщенні ДВК були присутні сторонні особи.

У Закарпатській області спостерігачі Громадянської мережі "ОПОРА" зафіксували порушення під час підрахунку голосів - до процесу підключилася кандидатка в сільські голови. Про це повідомляється на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

"На виборчій дільниці №210520, що в селі Красна Тячівського району, під час підрахунку голосів разом із членами дільничної виборчої комісії спостерігач ОПОРИ помітив чинну голову села, кандидатку на цю посаду Марію Носі", - йдеться в повідомленні.

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Жінка, ймовірно, долучилася до процесу підрахунку голосів. Також у підрахунку виборчих документів зафіксовано чоловіка, який був присутній на засіданні як журналіст. Кандидатка припинила підрахунок голосів після зауваження спостерігача, а чоловік-журналіст - продовжив.

"Крім цього, на виборчій дільниці №210092 у селі Неветленфолу Берегівського району, за інформацією спостерігача ОПОРИ, під час вечірнього засідання підрахунку голосів протягом пів години були присутні сторонні люди, які представилися лікарем та сторожем, і не пояснили спостерігачу мету свого візиту. За інформацією ОПОРИ, ці люди просто сиділи у приміщенні дільниці та не втручалися в роботу ДВК. Члени ДВК також не реагували на їхню присутність", - розповіли в Громадянській мережі.