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В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів

В Україну до кінця поточного тижня поставлять 14 тис. флаконів лікзасобу "Ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"На попередньому тижні МОЗ дозволив ввезення незареєстрованого лікзасобу "Ремдесивір", закупленого ДП "Медичні закупівлі України" для лікування коронавірусної хвороби. Він входить до національного протоколу лікування. В Україну повинні поставити першу партію препарату - близько 14 тис. флаконів, поставки будуть до кінця тижня. Загальна процедура передбачала закупівлю 28,2 тис. одиниць цих ліків, що буде направлено на лікування 4,7 тис. пацієнтів із середнім і тяжким перебігом хвороби", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19

"Ці ліки використовується в багатьох країнах - США, Японії, Австралії, країнах ЄС, входять до протоколів лікування. 22 жовтня головний регуляторний орган Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повноцінно затвердив ремдесивір як перший вид терапії для лікування COVID-19, його затвердили на основі аналізу і детального вивчення результатів рандомізованих досліджень", - додав заступник міністра.

2 травня ремдесивір офіційно схвалили в США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені прийшли до висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний в перші дні активної реплікації вірусу; тобто, з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не слід рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. 23 жовтня "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19.

Також читайте: Найближчим часом в Україну поставлять експериментальний японський препарат фавіпіравір, що допомагає в боротьбі з коронавірусом, - посол Кураі

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Для ЗЕленых долбодятлов из Миннздрава..
Передайте по возможности лично в руки ....

как показали промежуточные испытания программы "Солидарность" под эгидой ВОЗ, лекарства ремдесивир и интерферон, на которые возглагались определенные надежды, не показали хоть какого-то заметного снижения смертности от COVID-19 или сокращения времени, проводимого в больницах пациентами с диагнозом "коронавирус".

Единственным препаратом, на данный момент доказавшим определенную эффективность в борьбе с COVID-19, остается, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, дексаметазон.
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26.10.2020 10:05
+3
по чем продавать будете, а минздрав? аж 14 тыс штук это ж окуеть можно скока много! это вы для офиса президента и для слуг из рады прикупили??? хоть бы уже втихаря сделали всеравно лично министр для богатых буратин (типа зельца или юльки с порохом) распределять будет - по 1-2 флакона в одни руки. а нам украинцам пересичным? а вам йух в руки, работать надо!
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26.10.2020 10:22
+2
Деньги некуда девать? Малоэффективный дорогущий препарат с кучей побочных эффектов. принимать его надо /с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни./
как они сами пишут. Это кто ж будет принимать в досимптомные дни препарат по 300 баксов?
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26.10.2020 11:06
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Ой! А что это такое? Вся такая прогрессивная и в тренде с CNN, NYT и пр. светочами фейковой прессы еще недавно клеймила и поливала Трампа, высказывавщегося в пользу этого препарата??? И?
В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2990 В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2990 В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2990
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26.10.2020 10:05 Відповісти
Та таке...
Медведчук спутніком ширяється,Трамп ремдесивір п'є. Дохріна неадекватів розвелося.
ВООЗ: ремдесивір майже не знижує смертність від COVID-19

"Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні."

Просто бізнес...
В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3486
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26.10.2020 11:12 Відповісти
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19 в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья для участников испытания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform ). Именно этот препарат собирается закупать Министерство здравоохранения у ООО «Lohmann Animal Health Ukraine».
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26.10.2020 12:17 Відповісти
Для ЗЕленых долбодятлов из Миннздрава..
Передайте по возможности лично в руки ....

как показали промежуточные испытания программы "Солидарность" под эгидой ВОЗ, лекарства ремдесивир и интерферон, на которые возглагались определенные надежды, не показали хоть какого-то заметного снижения смертности от COVID-19 или сокращения времени, проводимого в больницах пациентами с диагнозом "коронавирус".

Единственным препаратом, на данный момент доказавшим определенную эффективность в борьбе с COVID-19, остается, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, дексаметазон.
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26.10.2020 10:05 Відповісти
ВОЗ лобирует, в первую очередь, китайское! ((((

"...Первое такое исследование на 1062 пациентах, проведенное Национальными институтами здоровья США (NIH), показало, что ремдесивир у тяжелых пациентов снижает медианное время выздоровления с 15 до 10 дней. Он также показал тенденцию к снижению смертности с 11,6 до 8%. Стало ясно, что этот препарат хоть и не панацея, но может быть полезен для лечения госпитализированных пациентов (для амбулаторного лечения его не рассматривали, так как препарат инъекционный).
На основании этих результатов ремдесивир еще 1 мая получил в США временное разрешение для тяжелых больных. Затем одобрение на схожих условиях ремдесивир получил и в Европейском союзе, и в некоторых других странах. В августе временное разрешение было расширено до всех госпитализированных пациентов независимо от тяжести заболевания.
Финальные результаты этого исследования были опубликованы совсем недавно, 8 октября, и там было показано снижение смертности с 11,9 до 6,7% на 15-й день и с 15,2 до 11,4% на 29-й день."
https://meduza.io/feature/2020/10/22/vse-preparaty-protiv-kovida-provalilis-v-klinicheskom-issledovanii-pod-egidoy-voz-dazhe-remdesivir-o-chem-eto-govorit-i-na-chto-teper-nadeyatsya
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26.10.2020 10:15 Відповісти
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19 в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья для участников испытания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform ). Именно этот препарат собирается закупать Министерство здравоохранения у ООО «Lohmann Animal Health Ukraine».
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26.10.2020 12:19 Відповісти
Тем не менее ремдесивир, несмотря на довольно слабые доказательства, стоящие за ним и дороговизну, в настоящее время является частью стандартных пакетов лечения в большинстве стран, и считается единственным противовирусным препаратом, показавшим свою эффективность против COVID-19. Более того он первым среди всех препаратов получил полное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование для лечения людей старше 12 лет и весом не менее 40 килограммов, которым требуется госпитализация из-за коронавирусной инфекции
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80
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26.10.2020 12:40 Відповісти
сказано же - Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19 в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья для участников испытания.
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26.10.2020 13:38 Відповісти
компания Eli Lilly and Company
1. Монополист или единственная в США, которая занимается жанным вопросом??????
2. Приостановлено полностью в стране ли на уровне решений соответствующих органов в США??????
3. Что за дилетантизм делать на основании одного частного события обобщающие выводы????
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26.10.2020 13:44 Відповісти
Интересно, это только я увидел в этом же тексте "ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезниИсточник: https://censor.net/ru/n3227045"? То есть для тяжелых стадий болезни он непригоден, только на начальном этапе. Поэтому делаю вывод - умение читать не зависит от того - зеленый ты, или ты сине-желто-красный долбодятл. Предвидя вопрос - а это когда, начальный этап? Отвечаю - в начале. В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7294
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26.10.2020 12:27 Відповісти
по чем продавать будете, а минздрав? аж 14 тыс штук это ж окуеть можно скока много! это вы для офиса президента и для слуг из рады прикупили??? хоть бы уже втихаря сделали всеравно лично министр для богатых буратин (типа зельца или юльки с порохом) распределять будет - по 1-2 флакона в одни руки. а нам украинцам пересичным? а вам йух в руки, работать надо!
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26.10.2020 10:22 Відповісти
Где-то я такое уже слышал.
Обратите внимание на дату:
13.10.20 00:56 Больницы через неделю получат препарат ремдесивир, используемый для лечения коронавируса, - Степанов

https://censor.net/ru/news/3224488/bolnitsy_cherez_nedelyu_poluchat_preparat_remdesivir_ispolzuemyyi_dlya_lecheniya_koronavirusa_stepanov
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26.10.2020 10:59 Відповісти
Деньги некуда девать? Малоэффективный дорогущий препарат с кучей побочных эффектов. принимать его надо /с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни./
как они сами пишут. Это кто ж будет принимать в досимптомные дни препарат по 300 баксов?
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26.10.2020 11:06 Відповісти
И к тому же одному больному нужно 5 флаконов
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26.10.2020 11:18 Відповісти
14000 - крупная партия !!!Слги народа уже распределили квоты между собой?
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26.10.2020 11:35 Відповісти
И сколько из 14 тыс. флаконов попадет к обычным людям (не депутатам,не чиновникам) и по какой цене?Если те твари маски одноразовые продавали по 100 грн.,то с "ремдесевиром" нужно будет сразу все имущество переписать на чиновников и почки сразу обе продать.
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26.10.2020 12:26 Відповісти
А дексаметазон у нас уже разучились производить?
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26.10.2020 14:28 Відповісти
 
 