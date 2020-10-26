В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україну до кінця поточного тижня поставлять 14 тис. флаконів лікзасобу "Ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"На попередньому тижні МОЗ дозволив ввезення незареєстрованого лікзасобу "Ремдесивір", закупленого ДП "Медичні закупівлі України" для лікування коронавірусної хвороби. Він входить до національного протоколу лікування. В Україну повинні поставити першу партію препарату - близько 14 тис. флаконів, поставки будуть до кінця тижня. Загальна процедура передбачала закупівлю 28,2 тис. одиниць цих ліків, що буде направлено на лікування 4,7 тис. пацієнтів із середнім і тяжким перебігом хвороби", - сказав він.
"Ці ліки використовується в багатьох країнах - США, Японії, Австралії, країнах ЄС, входять до протоколів лікування. 22 жовтня головний регуляторний орган Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повноцінно затвердив ремдесивір як перший вид терапії для лікування COVID-19, його затвердили на основі аналізу і детального вивчення результатів рандомізованих досліджень", - додав заступник міністра.
2 травня ремдесивір офіційно схвалили в США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені прийшли до висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний в перші дні активної реплікації вірусу; тобто, з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не слід рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. 23 жовтня "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Медведчук спутніком ширяється,Трамп ремдесивір п'є. Дохріна неадекватів розвелося.
ВООЗ: ремдесивір майже не знижує смертність від COVID-19
"Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні."
Просто бізнес...
Передайте по возможности лично в руки ....
как показали промежуточные испытания программы "Солидарность" под эгидой ВОЗ, лекарства ремдесивир и интерферон, на которые возглагались определенные надежды, не показали хоть какого-то заметного снижения смертности от COVID-19 или сокращения времени, проводимого в больницах пациентами с диагнозом "коронавирус".
Единственным препаратом, на данный момент доказавшим определенную эффективность в борьбе с COVID-19, остается, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, дексаметазон.
"...Первое такое исследование на 1062 пациентах, проведенное Национальными институтами здоровья США (NIH), показало, что ремдесивир у тяжелых пациентов снижает медианное время выздоровления с 15 до 10 дней. Он также показал тенденцию к снижению смертности с 11,6 до 8%. Стало ясно, что этот препарат хоть и не панацея, но может быть полезен для лечения госпитализированных пациентов (для амбулаторного лечения его не рассматривали, так как препарат инъекционный).
На основании этих результатов ремдесивир еще 1 мая получил в США временное разрешение для тяжелых больных. Затем одобрение на схожих условиях ремдесивир получил и в Европейском союзе, и в некоторых других странах. В августе временное разрешение было расширено до всех госпитализированных пациентов независимо от тяжести заболевания.
Финальные результаты этого исследования были опубликованы совсем недавно, 8 октября, и там было показано снижение смертности с 11,9 до 6,7% на 15-й день и с 15,2 до 11,4% на 29-й день."
https://meduza.io/feature/2020/10/22/vse-preparaty-protiv-kovida-provalilis-v-klinicheskom-issledovanii-pod-egidoy-voz-dazhe-remdesivir-o-chem-eto-govorit-i-na-chto-teper-nadeyatsya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80
1. Монополист или единственная в США, которая занимается жанным вопросом??????
2. Приостановлено полностью в стране ли на уровне решений соответствующих органов в США??????
3. Что за дилетантизм делать на основании одного частного события обобщающие выводы????
Обратите внимание на дату:
13.10.20 00:56 Больницы через неделю получат препарат ремдесивир, используемый для лечения коронавируса, - Степанов
https://censor.net/ru/news/3224488/bolnitsy_cherez_nedelyu_poluchat_preparat_remdesivir_ispolzuemyyi_dlya_lecheniya_koronavirusa_stepanov
как они сами пишут. Это кто ж будет принимать в досимптомные дни препарат по 300 баксов?