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Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку
Новини Цензор.НЕТ Події
У Луцьку на виборчій дільниці № 071044 спостерігач від політичної партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після того, як почався підрахунок голосів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини", про це повідомили очевидці.
Інцидент стався на дільниці, яка розташовувалася в будівлі факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, приблизно о 22:30.
За словами очевидців, чоловік залишив дільницю, вистрибнувши у вікно. На щастя, дільниця розташовувалася на першому поверсі будівлі.
Топ коментарі
+28 Павло ШОвте
показати весь коментар26.10.2020 10:16
+9 Павло ШОвте
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+6 Рома Маестро
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"К счастью, участок находится на первом этаже здания" -
Крайне хреновое место. Кстати еще один корпус педагогического сделали в бывшем облкомпартии.
Полет был коротким, но результативным. Идиот. Че прыгать то, все равно не посадят.