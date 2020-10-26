УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15615 відвідувачів онлайн
Новини Події Місцеві вибори-2020
16 613 36
Луцьк (363) місцеві вибори (1000)

Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку

Новини Цензор.НЕТ Події

Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку

У Луцьку на виборчій дільниці № 071044 спостерігач від політичної партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після того, як почався підрахунок голосів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини", про це повідомили очевидці.

Інцидент стався на дільниці, яка розташовувалася в будівлі факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, приблизно о 22:30.

За словами очевидців, чоловік залишив дільницю, вистрибнувши у вікно. На щастя, дільниця розташовувалася на першому поверсі будівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидата в депутати на Харківщині не внесли до бюлетеня, - Нацполіція

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 4084
показати весь коментар
26.10.2020 10:16
+9
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 2978
показати весь коментар
26.10.2020 10:14
+6
всё понятно - ни силы, ни чести...(((
показати весь коментар
26.10.2020 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 7040 С горя что ли??
показати весь коментар
26.10.2020 10:06 Відповісти
выбросили
показати весь коментар
26.10.2020 10:07 Відповісти
може викинули,як непотріб
показати весь коментар
26.10.2020 10:08 Відповісти
Отвлекал внимание от вброса?
показати весь коментар
26.10.2020 10:43 Відповісти
Иногда дефенестрация - правильное дело.
показати весь коментар
26.10.2020 10:07 Відповісти
всё понятно - ни силы, ни чести...(((
показати весь коментар
26.10.2020 10:08 Відповісти
ни ума
показати весь коментар
26.10.2020 10:48 Відповісти
ну нельзя же так близко к сердцу принимать проигрыш на выборах Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 3759
показати весь коментар
26.10.2020 10:08 Відповісти
за водкой побёг. скучно ночью без водки бюллетни считать.
показати весь коментар
26.10.2020 10:09 Відповісти
Оригинальный вы человек.

Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 2631
показати весь коментар
26.10.2020 10:09 Відповісти
выбросили , мешал "правильно считать "
показати весь коментар
26.10.2020 10:09 Відповісти
Говорят ковид вызывает иногда "желание выпрыгнуть из окна" - наверное заразный.
показати весь коментар
26.10.2020 10:11 Відповісти
Кто заразный? Сам лично переболел КОВИДом. Подобные дурные мысли к счастью не посещали. Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 8670
показати весь коментар
26.10.2020 10:23 Відповісти
"Шутка юмора" однако ...
показати весь коментар
26.10.2020 10:29 Відповісти
"наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно" - Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 8242
"К счастью, участок находится на первом этаже здания" - Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 2897
показати весь коментар
26.10.2020 10:13 Відповісти
И смех и грех.
показати весь коментар
26.10.2020 10:13 Відповісти
на момент подсчета голосов участок закрівается(на вход и выход)... наблюдатель решил, что цирка из него достаточно, пора ужинать и спать... окно закрыть не додумались он и выпрыгнул...и пошел домой.
показати весь коментар
26.10.2020 10:14 Відповісти
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 2978
показати весь коментар
26.10.2020 10:14 Відповісти
Может перепутал дверь с окном 😄
показати весь коментар
26.10.2020 10:15 Відповісти
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 4084
показати весь коментар
26.10.2020 10:16 Відповісти
ой ***** не могу держите меня двоее Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 1504 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 1504 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811
показати весь коментар
26.10.2020 10:32 Відповісти
член не працює... це його проблема, якщо ще й голова не працює... то вже наша проблема.
показати весь коментар
26.10.2020 14:29 Відповісти
Шок контент. 18+.Срочно в топ!))
показати весь коментар
26.10.2020 10:16 Відповісти
От названий большинства партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
показати весь коментар
26.10.2020 10:21 Відповісти
Мабуть посцять захтів (с)
показати весь коментар
26.10.2020 10:25 Відповісти
Умеют интриговать заголовками. Другой сходит в сортир,а напишут-изошел на гавно.
показати весь коментар
26.10.2020 10:26 Відповісти
"Сила и честь"? Силой обесчестили и он так отреагировал?
показати весь коментар
26.10.2020 10:31 Відповісти
Совпадение? Не думаю!
показати весь коментар
26.10.2020 10:32 Відповісти
..у каждого свой хайп Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5211
показати весь коментар
26.10.2020 10:34 Відповісти
Журналистика высшего уровня с таким названием статьи и реальностью ...
показати весь коментар
26.10.2020 10:36 Відповісти
а сам он чего говорит?бо я так понимаю,это мнение избирательной комиссии Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 6151
показати весь коментар
26.10.2020 10:37 Відповісти
Насколько я помню, домик ранее назывался "Політичної освіти". Знаходиться біля ТСОУ та колишньго штабу дивізії ВПС (по відстані однаково до метра).
Крайне хреновое место. Кстати еще один корпус педагогического сделали в бывшем облкомпартии.
Полет был коротким, но результативным. Идиот. Че прыгать то, все равно не посадят.
показати весь коментар
26.10.2020 10:38 Відповісти
Походу у наблюдателя от политической партии "Сила и честь" нет ни чести, ни силы. Нет что бы с верхнего этажа. Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5314
показати весь коментар
26.10.2020 11:39 Відповісти
за ногами сбегал.
показати весь коментар
26.10.2020 11:56 Відповісти
Мабуть сортир був на іншому поверсі. Було якось на моїй пам'яті, коли підрахунок ще не закінчився, а бажаючих піти до вітру зібралося чоловік п'ять. Поліцай був деякий час невблаганний але потім і йому придавило на клапан. Тож, під його наглядом всі через запасний вихід пішли за клуб до вітру.
показати весь коментар
26.10.2020 12:22 Відповісти
 
 