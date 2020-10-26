Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку

У Луцьку на виборчій дільниці № 071044 спостерігач від політичної партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після того, як почався підрахунок голосів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини", про це повідомили очевидці.

Інцидент стався на дільниці, яка розташовувалася в будівлі факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, приблизно о 22:30.

За словами очевидців, чоловік залишив дільницю, вистрибнувши у вікно. На щастя, дільниця розташовувалася на першому поверсі будівлі.

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