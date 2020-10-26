УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15522 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 188 0
карантин (16095) МОЗ (3879) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні зайнято 63,4% ліжок для пацієнтів з COVID-19: найбільше в Луганській, Полтавській та Одеській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні зайнято 63,4% ліжок для пацієнтів з COVID-19: найбільше в Луганській, Полтавській та Одеській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 26 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у всіх областях, крім Херсонської. Найбільша завантаженість ліжок у Луганській (76,9%), Полтавській (76,3%), Одеській (75,9%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) областях і Києві (72,4 %).

Всього по Україні завантаження ліжок становить 63,4%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях.

Також читайте: В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

В Україні зайнято 63,4% ліжок для пацієнтів з COVID-19: найбільше в Луганській, Полтавській та Одеській областях, - МОЗ 01
В Україні зайнято 63,4% ліжок для пацієнтів з COVID-19: найбільше в Луганській, Полтавській та Одеській областях, - МОЗ 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 