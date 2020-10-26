В Україні зайнято 63,4% ліжок для пацієнтів з COVID-19: найбільше в Луганській, Полтавській та Одеській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 26 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у всіх областях, крім Херсонської. Найбільша завантаженість ліжок у Луганській (76,9%), Полтавській (76,3%), Одеській (75,9%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) областях і Києві (72,4 %).

Всього по Україні завантаження ліжок становить 63,4%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях.

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Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.



