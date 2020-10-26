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Новини За кордоном Революція в Білорусі
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Білорусь (5966) страйк (120) Лукашенко (2308) ультиматум (22)

У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Минулої ночі закінчився термін ультиматуму, оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі. Його вимоги - Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені - не були виконані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання ТUT.by.

Вчора, в останній день "народного ультиматуму", на вулиці міст вийшли тисячі протестувальників, в Мінську зібралося не менше 100 тисяч осіб. Не обійшлося без жорстких затримань і застосування спецзасобів - світлошумових гранат і гумових куль. А 26 жовтня почалося з протестів робітників на найбільших білоруських підприємствах.

У деяких частинах Мінська з самого ранку вишиковуються ланцюги солідарності і перекриття доріг. Така ситуація на вулицях Маяковського, Міхалово і Грушівка. Беруть участь лікарі і звичайні громадяни.

У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг 01
У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг 02

О 7:30 люди заблокували рух на МКАД:

На Мінському тракторному заводі робітники йдуть колоною по цехах, збирають людей на страйк. Адміністрація розпорядилася закривати цехи перед колоною.

У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг 03

На заводі "Гродно Азот" цехи "Аміак 3" і "Карбамід 4" не прийняли зміну. Люди приходять на підтримку решти біля нової прохідної, але на території заводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська оголосила силовикам Білорусі дедлайн для переходу на бік народу: Це ваш шанс. Режим знає, що вмирає

У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг 04

У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг 05

На Мінському електротехнічному заводі станом на 9.40 ранку основні цехи та відділи зупинили роботу, люди просто спілкуються один з одним.

У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг 06

На заводі "Білкомунмаш" на страйк вийшли інженери. Також є інформація, що багато співробітників взяли сьогодні вихідний за свій рахунок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акціях у Білорусі 25 жовтня затримано щонайменше 290 осіб, - правозахисники

У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг 07
Фото: TUT.by

У головному корпусі БДУ в Мінську почався сидячий страйк. У ньому вже беруть участь близько 100 осіб.

Студенти БДМУ теж зібралися у своєму університеті:

У Мінську на станції метро "Спортивна" автомобілі рухаються зі швидкістю пішоходів і створюють великий затор:

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 6224Живе Беларусь !
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26.10.2020 10:39
+15
Это также профилактика для Москвы.
Танки с ихтамнетами на заводах работать не будут.

Белорусы молодцы!
Добьются своего
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26.10.2020 10:34
+13
Луку на палю!
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26.10.2020 10:22
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Луку на палю!
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26.10.2020 10:22 Відповісти
яка там паля, через місяць максимум два лукашеску зажене всіх білорусів у стійло а потім буде вирішувати як покинути крісло президента і розташуватися за кріслом.
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26.10.2020 12:27 Відповісти
Ну дай Бог.
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26.10.2020 10:26 Відповісти
Ти так і про Майдан казав)
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26.10.2020 10:32 Відповісти
"мы не майданутые!" (с)
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26.10.2020 13:19 Відповісти
В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи - Цензор.НЕТ 5131 В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи - Цензор.НЕТ 2212
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26.10.2020 10:32 Відповісти
Так мало хочет в таежный союз?
Опять оппозиционерам придется кричать: "Путенпамаги!"
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26.10.2020 10:35 Відповісти
Это также профилактика для Москвы.
Танки с ихтамнетами на заводах работать не будут.

Белорусы молодцы!
Добьются своего
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26.10.2020 10:34 Відповісти
Налагоджене і комфортне життя поміняють на гівно, бо хочуть "перамен". Все добро у них "рухнє, рухне" і покотиться згари.
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27.10.2020 19:09 Відповісти
Ага. А з лукою будуть жити щасливо, цілуючи йому разом зі своїми дітьми головку та мріючи поєднатися у совку з фюрером руцкага мира. Такі, як ти, Ксюша, міряють якість життя товщиною ковбаси в пельці і члена в дупі. "Налагоджене і комфортне"? В Північній Кореї також. Що ти робиш в Україні? Вали туди звідси і не смерди ватою в Україні, провокаторша.
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27.10.2020 19:43 Відповісти
Мазо-шоу продовжується.
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26.10.2020 10:36 Відповісти
ага, щас им выпишут...
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26.10.2020 13:19 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 6224Живе Беларусь !
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26.10.2020 10:39 Відповісти
И тут Лукашенко выходит, и говорит : Ну ладно, уговорили, я ухожу ...
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26.10.2020 10:41 Відповісти
ага, догонит и еще раз скажет
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26.10.2020 13:20 Відповісти
Я устал, я рукожоп.
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26.10.2020 10:44 Відповісти
Ну с Богом!
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26.10.2020 10:45 Відповісти
"50 оттенков красно-зеленого" или "Как беларусы полгода боролись с диктатором путем масштабных забастовок из 50 человек на весь завод".
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26.10.2020 10:49 Відповісти
«Свобода - это роскошь, которую не каждый может себе позволить».© Отто фон Бисмарк
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26.10.2020 10:50 Відповісти
Хорошо, что фотографии сегодняшние и каждый может сделать выводы и масштабах акции.
Белсат же демонстрирует видосы, на которых весь народ в майках и температура воздуха около 30 градусов.
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26.10.2020 10:52 Відповісти
Доки не знайдкться чесний генерал, що пристрелить вурдалака , нічого не буде.
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26.10.2020 10:54 Відповісти
Забастовка це не вихід на роботу.
А до чого тут перекриття доріг?!
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26.10.2020 10:59 Відповісти
Чтоб другие не выходили.
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26.10.2020 11:18 Відповісти
А от за це вже влада має право "натерти" їх "*********** палочками".
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26.10.2020 12:55 Відповісти
Из вредности.
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26.10.2020 11:34 Відповісти
Щоб був хаос, безробіття, ніяких пенсій і соц. допомог. Повні вокзали бомжів, а вулиці бандитів.
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27.10.2020 19:13 Відповісти
Жыве Беларусь! Вечна жыве! Спасибо, соседи-беларусы, что вы есть! Не бойтесь! Так учил нас Папа Римский Иоанн Павел Второй. Скоро , очень скоро Беларусь возвратится исконным корням своим-беларуской мове и католическому(греко-католическому ) церковному обряду. А мы тут, в Украине, должны быть вечно благоларны беларусам и азербайджанцам, что отвлекли силы Мордора-Рашы и парализовали 5 колонну от Украины. Кавказ спасает Украину уже второй раз. Первый-это Чеченские войны и второй-вот, прямо сейчас....
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26.10.2020 11:03 Відповісти
Такий ПРОТЕСТ вже не зупинити!! Вперед брати білоруси!! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 1759
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26.10.2020 11:12 Відповісти
Тамбовские волки тебе братья!
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26.10.2020 11:34 Відповісти
Уже сидят, а не бастуют.
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26.10.2020 11:20 Відповісти
Как бы лука их танками не давит, потому что ждут выборов друга пуйла. Хотя посмотрим
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26.10.2020 11:25 Відповісти
Бєлиє ходокі все ходять та ходять. У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 4979
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26.10.2020 11:27 Відповісти
К обеду ЭТО закончится! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 265
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26.10.2020 11:33 Відповісти
Пощастило продавцям кольорових кульок і квітів. Сьогодні на Прямому опозиціонер з Білорусі бідкався, що на забастовку вийшли лише в Мінську. Інші великі міста проігнорували. Але сказав, що на імідж Тихановської це ажніяк не вплине.
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26.10.2020 12:10 Відповісти
А який у неї імідж? Дура-дурепа нічого не розуміє і не знає, окрім горшків та пелюшок. Щойно навчилася проголошувати лозунги. Ця заведе, як сусанін в болото.
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27.10.2020 19:21 Відповісти
лукашеску на пределе, еще чуток и сорвет крышу напрочь и раздастся приказ открывать огонь на поражение. тут все упрется в лояльность мусоров, будут они убивать своих земляков или пошлют лукашеску к ***** подальше?
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26.10.2020 13:14 Відповісти
Скоріше за все всіма протестами керує РФ ! Путін давно хотів скинути Лукашенко , але потрібен був повід , зараз він знайдений! Раділа б за білорусів , якби "опозиція" там не була настільки проросійською і не керувалась з тієї ж країни. А так особливої різниці не бачу...
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26.10.2020 15:54 Відповісти
Якщо Лукашенко лишиться дієздатним, то нехай поступить так, як Ердоган і наведе лад у країні, інакше це неадекватне стадо само себе, і країну знищить.
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27.10.2020 19:26 Відповісти
 
 