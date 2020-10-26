У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Минулої ночі закінчився термін ультиматуму, оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі. Його вимоги - Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні повинні бути звільнені - не були виконані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання ТUT.by.
Вчора, в останній день "народного ультиматуму", на вулиці міст вийшли тисячі протестувальників, в Мінську зібралося не менше 100 тисяч осіб. Не обійшлося без жорстких затримань і застосування спецзасобів - світлошумових гранат і гумових куль. А 26 жовтня почалося з протестів робітників на найбільших білоруських підприємствах.
У деяких частинах Мінська з самого ранку вишиковуються ланцюги солідарності і перекриття доріг. Така ситуація на вулицях Маяковського, Міхалово і Грушівка. Беруть участь лікарі і звичайні громадяни.
О 7:30 люди заблокували рух на МКАД:
На Мінському тракторному заводі робітники йдуть колоною по цехах, збирають людей на страйк. Адміністрація розпорядилася закривати цехи перед колоною.
На заводі "Гродно Азот" цехи "Аміак 3" і "Карбамід 4" не прийняли зміну. Люди приходять на підтримку решти біля нової прохідної, але на території заводу.
На Мінському електротехнічному заводі станом на 9.40 ранку основні цехи та відділи зупинили роботу, люди просто спілкуються один з одним.
На заводі "Білкомунмаш" на страйк вийшли інженери. Також є інформація, що багато співробітників взяли сьогодні вихідний за свій рахунок.
У головному корпусі БДУ в Мінську почався сидячий страйк. У ньому вже беруть участь близько 100 осіб.
Студенти БДМУ теж зібралися у своєму університеті:
У Мінську на станції метро "Спортивна" автомобілі рухаються зі швидкістю пішоходів і створюють великий затор:
Будь ласка, зачекайте...
Опять оппозиционерам придется кричать: "Путенпамаги!"
Танки с ихтамнетами на заводах работать не будут.
Белорусы молодцы!
Добьются своего
Белсат же демонстрирует видосы, на которых весь народ в майках и температура воздуха около 30 градусов.
А до чого тут перекриття доріг?!