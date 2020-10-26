Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що критики української вакцини проти коронавірусу страждають комплексом національної меншовартості.
Про це Степанов сказав під час брифінгу 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Міністр звернувся до "скептиків", які минулого тижня критикували розробку української вакцини проти коронавірусу.
"Що можу сказати вам – позбувайтеся, будь ласка, цього комплексу національної меншовартості, що ми ні на що не здатні, що нічого не можемо зробити. Я вам інше скажу - коли в руках тримаєте телефон або інші "вакцини", які ви використовуєте в повсякденному житті, - знайте, що дуже часто це все зроблено українськими вченими. Які просто через таку політику, що ми ні на що не здатні та завдяки політиці повного ігнорування нашої науки, виїхали за кордон… А ми це потім купуємо, і дивуємося як класно вони це зробили", - розповів очільник МОЗ.
Степанов зазначив, що українським вченим просто потрібно створити відповідні умови і тоді країна зможе самостійно виробляти вакцину.
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шо там у степанова на выборах по одессе?...похоже, остается министром
"Степанов зазначив, що українським вченим просто потрібно створити відповідні умови і тоді країна зможе самостійно виробляти вакцину."Джерело: https://censor.net/ua/n3227051
Украина потратит на испытания вакцины от COVID-19 порядка 100-150 миллионов гривен, - Степанов
73 процентных больше нет, люди больше не верят в ваши сказки.
Утім, вакцини ще нема, а блаЗЄнський назвав її найліпшою в галактиці. Тому й отримав критику
Все в курсе уровня нашей медицины и медицинской науки.
Нигде на бывшем совке нет такой ситуации, что бы 90% дипломов покупалось, а выпускники медицинских вузов элементарно боялись сдавать тесты проверки знаний, а преподаватели их в этом поддерживали.
В науке - аналогично.
Династии дармоедов - основной контингент научных учреждений.
Все в курсе уровня нашей медицины и медицинской науки.
Нигде на бывшем совке нет такой ситуации, что бы 90% дипломов покупалось, а выпускники медицинских вузов элементарно боялись сдавать тесты проверки знаний, а преподаватели их в этом поддерживали.
В науке - аналогично.
Династии дармоедов - основной контингент научных учреждений" - автор Юрий Ан.
критикуют не саму вакцину, а брехню, пиар и возможную подмену ее на рашеский фуфломицин (ибо от этого шобла можно ожидать чего угодно... даже диверсии.. ради поднятия полшестого рейтинга, тем более мертвечук шепчет а ***** глазом вдохновляет))))
Никогда такого не было и вот опять. (с).
"Начиная с апреля я был на постоянной связи с нашими учеными, они докладывали, что происходит. Ученые, молекулярные биологи провели плодотворную работу по отбору оптимального числа антидотов, антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить длительный иммунитет. Во время доклинических исследований, как и требуют все международные протоколы, они проводили лабораторные исследования, иммунизировали животных. Они получили очень стойкий результат выработки антител организмами животных. Более того, этот кандидат в вакцины показал нейтрализацию вируса на живых клетках человека", - рассказал министр.
Степанов отметил, что исследования проводили в том числе в лабораториях Турции и США.
"Это такая совместная разработка наших ученых-микробиологов Института микробиологии Национальной академии наук, американской компании... но мы говорим, что этот кандидат в вакцины именно украинский. Нам необходимо пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это может быть сделано. Если надежды наши осуществятся, будет выбран производитель и избранный путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", - сказал Степанов.
сделайте сначала, потом посмотрим.
сильно много разговоров вокруг пустого места
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