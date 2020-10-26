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Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про критику української вакцини проти COVID-19:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що критики української вакцини проти коронавірусу страждають комплексом національної меншовартості.

Про це Степанов сказав під час брифінгу 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Міністр звернувся до "скептиків", які минулого тижня критикували розробку української вакцини проти коронавірусу.

"Що можу сказати вам – позбувайтеся, будь ласка, цього комплексу національної меншовартості, що ми ні на що не здатні, що нічого не можемо зробити. Я вам інше скажу - коли в руках тримаєте телефон або інші "вакцини", які ви використовуєте в повсякденному житті, - знайте, що дуже часто це все зроблено українськими вченими. Які просто через таку політику, що ми ні на що не здатні та завдяки політиці повного ігнорування нашої науки, виїхали за кордон… А ми це потім купуємо, і дивуємося як класно вони це зробили", - розповів очільник МОЗ.

Степанов зазначив, що українським вченим просто потрібно створити відповідні умови і тоді країна зможе самостійно виробляти вакцину.

Також читайте: Українська вакцина проти коронавірусу може бути готова десь через рік, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А производить ее будут? Будут выделены средства и производственные мощности? Или снова повторится афера, как с украинскими тестами?
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26.10.2020 10:26
+6
Ну идиот...
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26.10.2020 10:26
+5
Да ее просто нет ,дебил)а с вашим наркоманом позорным только о национальной неполноценности говорить...
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26.10.2020 10:29
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А производить ее будут? Будут выделены средства и производственные мощности? Или снова повторится афера, как с украинскими тестами?
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26.10.2020 10:26 Відповісти
Ну идиот...
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26.10.2020 10:26 Відповісти
нет ляшка, степанов знову на шпальтах
шо там у степанова на выборах по одессе?...похоже, остается министром
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26.10.2020 10:31 Відповісти
Чому ? Людинка робить гроші.
"Степанов зазначив, що українським вченим просто потрібно створити відповідні умови і тоді країна зможе самостійно виробляти вакцину."Джерело: https://censor.net/ua/n3227051

Украина потратит на испытания вакцины от COVID-19 порядка 100-150 миллионов гривен, - Степанов
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26.10.2020 10:53 Відповісти
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
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26.10.2020 10:27 Відповісти
Ты бы это...Поосторожней. Когда избавятся от комплексов, вас банально начнут бить. И крепко. Нам только колиивщины и недоставало.
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26.10.2020 10:27 Відповісти
Каких еще проявлений прямой демократии вы боитесь? Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 8787 Махновщины, Петлюровщины, Мазепинщины, Майдана, Добробатов? Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 6328 И кому "нам" уточните Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 7302
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26.10.2020 11:04 Відповісти
Всем. Абсолютно. Ничего из перечисленного я не боюсь. Но вот все-же лучше всего этого избегать.
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26.10.2020 11:14 Відповісти
Интересно кто по образованию этот степанов? 😮
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26.10.2020 10:28 Відповісти
Яку національність він має на увазі?
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26.10.2020 10:28 Відповісти
Надо сначала избавиться от таких,как степанов,а тогда уже о комплексах думать.
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26.10.2020 10:28 Відповісти
Да ее просто нет ,дебил)а с вашим наркоманом позорным только о национальной неполноценности говорить...
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26.10.2020 10:29 Відповісти
Скільки коштів на науку закладає в бюджет зелена банда?
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26.10.2020 10:30 Відповісти
Проектом, небось, Крадуцкий рулит? Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 3323
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26.10.2020 10:31 Відповісти
Крадуцкий за 10 дней и 1 миллион гривен.
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26.10.2020 10:41 Відповісти
Степашка, выборы уже прошли и вы их проиграли треском, так что сказку про чудо-вакцину можешь 73 процентным уже не впаривать.
73 процентных больше нет, люди больше не верят в ваши сказки.
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26.10.2020 10:31 Відповісти
о- скільки в Україні е ще всякого "верующего"- тут тільки по ОПЖЗ вистачае, та інших -шаріїв ....- а вічна тема "розділяй і властвуй" ще себе не вичерпала.... Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 905
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26.10.2020 10:34 Відповісти
А чому ви всі- хто маке можливість, лікуетесь ТАМ... Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 1232 -от і ВІДПОВІДЬ....
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26.10.2020 10:32 Відповісти
...а не в лікарнях/поліклініках району, де ви зареєстровані у сімейного лікаря
Утім, вакцини ще нема, а блаЗЄнський назвав її найліпшою в галактиці. Тому й отримав критику
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26.10.2020 10:41 Відповісти
Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 9090
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26.10.2020 13:23 Відповісти
в какой еще стране мира с комплексом национальной полноценности , забирают деньги от больных на вирус ,для "большого зеленого строительства"? Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 5796
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26.10.2020 10:33 Відповісти
в яких- та в більшості країн світу - починаючи від КНДР....- і закінчуючи афро-азійськими континентами...- а пару десятків Країн Світу із основами "демократії"- це так, виключення.... Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 7522
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26.10.2020 10:37 Відповісти
Никакой неполноценности.
Все в курсе уровня нашей медицины и медицинской науки.
Нигде на бывшем совке нет такой ситуации, что бы 90% дипломов покупалось, а выпускники медицинских вузов элементарно боялись сдавать тесты проверки знаний, а преподаватели их в этом поддерживали.
В науке - аналогично.
Династии дармоедов - основной контингент научных учреждений.
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26.10.2020 10:38 Відповісти
Он хоть представляет порядок сумм, которые необходимо выделять на разработку собственной вакцины ? Евросоюз вкладывает 10 ярдов евро и то не уверенны когда будет вакцина, оксфордскую вакцину недавно забраковали. Лаборатории с мировым именем не могут создать вакцины, а тут на голом популизме из говна и палок...
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26.10.2020 10:39 Відповісти
Степанов, критикують не вакцину, а тих "рукожопих", що взялися керувать її розробкою... Тобто, "ЗЕдебілів"...
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26.10.2020 10:40 Відповісти
Степанов, сначала научись не брехать. Вакцины нет. Неизвестно будет ли. А у слуг урода как всегда один галимый пиар.
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26.10.2020 10:43 Відповісти
Вот главная проблема: "Никакой неполноценности.
Все в курсе уровня нашей медицины и медицинской науки.
Нигде на бывшем совке нет такой ситуации, что бы 90% дипломов покупалось, а выпускники медицинских вузов элементарно боялись сдавать тесты проверки знаний, а преподаватели их в этом поддерживали.
В науке - аналогично.
Династии дармоедов - основной контингент научных учреждений" - автор Юрий Ан.
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26.10.2020 10:46 Відповісти
как можно критиковать то, чего нет????
критикуют не саму вакцину, а брехню, пиар и возможную подмену ее на рашеский фуфломицин (ибо от этого шобла можно ожидать чего угодно... даже диверсии.. ради поднятия полшестого рейтинга, тем более мертвечук шепчет а ***** глазом вдохновляет))))
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26.10.2020 10:49 Відповісти
Опять ... прессуха в закрытом помещении без средств индивидуальной защиты и с несоблюдением социальной дистанции от еще одного "безмасочника" от чувака который "продавил" не законную Постанову по которой юридически не опытных граждан таки штрафуют.

Никогда такого не было и вот опять. (с).
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26.10.2020 10:51 Відповісти
причому тут комплекси? З того фінансування яке є, нічого нормального зробити не можна. Там навіть на реагенти і обладнання не вистачить грошей з тих що виділили. Єдине що в нас можуть зробити це таке як в рашці, привівку для скота, от таке я вірю що можуть забадяжити. А безпечну для людей ні. Я вірю що наші медики вчені можуть зробити вакцину, але не в нас, а десь в америках )))
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26.10.2020 10:53 Відповісти
Доклинические исследования украинского "кандидата в вакцины" от коронавирусной болезни COVID-19 продолжались шесть месяцев, ученые использовали в том числе лаборатории в США и Турции, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 26 октября.
"Начиная с апреля я был на постоянной связи с нашими учеными, они докладывали, что происходит. Ученые, молекулярные биологи провели плодотворную работу по отбору оптимального числа антидотов, антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить длительный иммунитет. Во время доклинических исследований, как и требуют все международные протоколы, они проводили лабораторные исследования, иммунизировали животных. Они получили очень стойкий результат выработки антител организмами животных. Более того, этот кандидат в вакцины показал нейтрализацию вируса на живых клетках человека", - рассказал министр.
Степанов отметил, что исследования проводили в том числе в лабораториях Турции и США.
"Это такая совместная разработка наших ученых-микробиологов Института микробиологии Национальной академии наук, американской компании... но мы говорим, что этот кандидат в вакцины именно украинский. Нам необходимо пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это может быть сделано. Если надежды наши осуществятся, будет выбран производитель и избранный путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", - сказал Степанов.
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26.10.2020 10:58 Відповісти
Російський стоматолог Фаворов буде розробляти українську вакцину?
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26.10.2020 11:02 Відповісти
еще нечего критиковать.
сделайте сначала, потом посмотрим.
сильно много разговоров вокруг пустого места
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26.10.2020 11:29 Відповісти
Якраз позбавлення від національної меншовартості і веде до відмови від кооперації з кацапами для розобки кацапської скотовакцини. Бо Степанов мовчить що, партнером України вцій справі виступають кацапи, які до вакцин чи вірусології не мають ніяких відношень.
ДиаПреп Систем Инк. (ДиаПреп) - это альянс организаций, который осуществляет научно-практическую, образовательную, консультативную и прочие виды деятельности в рамках программ, направленных на улучшение здоровья населения в странах Восточной Европы, Центральной Азии (ВЕЦА) и других. Одним словом- грантоїди, які розносять "руSSкий мир".
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26.10.2020 12:29 Відповісти
ЗІ:
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[email protected]
ДиаПреп Систем Инк., Центральная Азия
Курманжан Дастанбек кызы,
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[email protected]
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26.10.2020 12:31 Відповісти
До речі, той самий Курманжан Дастанбек кызы судився з Киргизькою республікою за газоконденсат. Цікавий такий партнер з вірусології у Степанова. А в 2013 за проходження семінару і написання роботи про проблеми електронних контрактів отримав невелику премію від компанії, яка його ж і захищала. Такий собі кеш-бек. Було у нього ще командне третє місце в місцевому університеті, за співрозмову.
Ахвігєнний експерд з вірусології.
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26.10.2020 12:49 Відповісти
Вот уж точно не зеленые слуги будут помогать избавляться от этого комплекса. Скорее всего наоборот - этот комплекс они усугубят.
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26.10.2020 13:43 Відповісти
Долой бездельника и бездаря Степанова!!!
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26.10.2020 14:53 Відповісти
 
 