Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців

Кандидат на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №208 (Чернігівська обл.) Анатолій Гунько ("Слуга народу") заявив , що згідно з проведеним його штабом підрахунком голосів він переміг на виборах 25 жовтня. Його суперник Олег Ляшко ("Радикальна партія Олега Ляшка") вимагає розслідувати "масштабний підкуп" виборців.

"За паралельним підрахунком голосів, який проводився моїм штабом, я здобув впевнену перемогу у виборчих перегонах на 208-му окрузі, з різницею 1442 голоси. Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів здійснював показовий виступ щодо його обрання", - написав Гунько в соцмережі Facebook в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Але залишається відкритим питання щодо головного спонсора і витрат фінансових коштів на кампанію після остаточного фіаско", - додав він.

У свою чергу лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка" Олег Ляшко заявив, що не визнає результат "цих куплених виборів".

Також читайте: Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА

"Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади. За даними ЦВК, аномально висока явка у 50% на цьому окрузі у 1,5 рази (!) перевищила середню явку по країні. Це доказ, що в окрузі спрацювала масштабна сітка підкупу виборців. Всі соціологічні опитування напередодні виборів (Рейтинг, Социс) давали переконливу перемогу мені, але підкуп виборців кардинально спотворив результати цих виборів. У кожному селі округу люди знають і повідомляли про масову скупку голосів, організовану кандидатом від влади Анатолієм Гуньком. Фінансував цю корупційну мережу проросійський олігарх Віктор Поліщук. … У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата. Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масшабного підкупу виборців 208 округу", - написав Ляшко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Станом на 10:25 ЦВК опрацювала 24,62% ​​дільничних протоколів:

Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 33,37% голосів;

Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 32,38% голосів;

Людмила Давиденко, самовисування - 26,96% голосів;

Анатолій Гунько (самовисування) - 2,98%;

Ігор Гунько (самовисування) - 1,39%.





