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ВР (11728) вибори (6158) Ляшко (976) Гунько Анатолій (29)

Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Довибори в Раду по 208 округу:

Кандидат на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №208 (Чернігівська обл.) Анатолій Гунько ("Слуга народу") заявив , що згідно з проведеним його штабом підрахунком голосів він переміг на виборах 25 жовтня. Його суперник Олег Ляшко ("Радикальна партія Олега Ляшка") вимагає розслідувати "масштабний підкуп" виборців.

"За паралельним підрахунком голосів, який проводився моїм штабом, я здобув впевнену перемогу у виборчих перегонах на 208-му окрузі, з різницею 1442 голоси. Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів здійснював показовий виступ щодо його обрання", - написав Гунько в соцмережі Facebook в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Але залишається відкритим питання щодо головного спонсора і витрат фінансових коштів на кампанію після остаточного фіаско", - додав він.

У свою чергу лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка" Олег Ляшко заявив, що не визнає результат "цих куплених виборів".

Також читайте: Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА

"Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади. За даними ЦВК, аномально висока явка у 50% на цьому окрузі у 1,5 рази (!) перевищила середню явку по країні. Це доказ, що в окрузі спрацювала масштабна сітка підкупу виборців. Всі соціологічні опитування напередодні виборів (Рейтинг, Социс) давали переконливу перемогу мені, але підкуп виборців кардинально спотворив результати цих виборів. У кожному селі округу люди знають і повідомляли про масову скупку голосів, організовану кандидатом від влади Анатолієм Гуньком. Фінансував цю корупційну мережу проросійський олігарх Віктор Поліщук. … У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата. Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масшабного підкупу виборців 208 округу", - написав Ляшко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Станом на 10:25 ЦВК опрацювала 24,62% ​​дільничних протоколів:

Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 33,37% голосів;

Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 32,38% голосів;

Людмила Давиденко, самовисування - 26,96% голосів;

Анатолій Гунько (самовисування) - 2,98%;

Ігор Гунько (самовисування) - 1,39%.

Довибори в Раду по 208 округу: слуга народу Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців 01
Довибори в Раду по 208 округу: слуга народу Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців 02
Довибори в Раду по 208 округу: слуга народу Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Не поддерживаю и не поддерживал никогда слуг. Но все же, Вас не настораживает, то что по округу шло три Гунько? Налицо грязная игра Ляшко, который поставил технических кандидатов, и они таки оторвали у "слуги" 4% голосов.
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26.10.2020 10:43
+7
Без депутатского мандата, видать, ляжко перестало везти в казино.

Иди работать, Ляжко, это тебе не вилами махать или на порносайтах голубятни в раде зависать.
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26.10.2020 10:38
+7
*Ахметкіне бабло ф-ф-фтопку ! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 3391
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26.10.2020 10:40
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Жаба гадюкинг продолжается Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 2498
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26.10.2020 10:32 Відповісти
Зелёные не брезгуют подкупом и фальсификациями на выборах.
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26.10.2020 10:34 Відповісти
Не поддерживаю и не поддерживал никогда слуг. Но все же, Вас не настораживает, то что по округу шло три Гунько? Налицо грязная игра Ляшко, который поставил технических кандидатов, и они таки оторвали у "слуги" 4% голосов.
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26.10.2020 10:43 Відповісти
а вас, не настораживает заявление дубинского Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 320
...имея всю полноту власти в виде своих прокуроров, своих этих, своих тех, своих пятых-десятых, и самое главное - свое монобольшинство, безусловно нужно было показывать результат лучше Источник: https://censor.net/ru/n3227000
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26.10.2020 12:00 Відповісти
Ну да, сук... такие и Гуньков аж 3 штуки туда приперли, дабы самым себе подосрать. Кароче вали все на зеленых, да же то, чем они никогда не занимались. Гы.
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26.10.2020 10:44 Відповісти
Ты бы тут не ,,гыкал,,,ватноголовый,а ТО ЖЕ правописание подучил!
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26.10.2020 11:29 Відповісти
перед кремлевскими ху йлотролями не пресмыкаюсь. ПНХ.
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26.10.2020 12:55 Відповісти
Опять Ляшко хочет в лотерею выигрывать.
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26.10.2020 10:35 Відповісти
два говна выясняют кто из них жидкое, а кто твердое
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26.10.2020 10:38 Відповісти
Нынешняя зРада скучная какая-то, там явно не хватает реальных клоунов типа Ляшка. )))
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26.10.2020 11:02 Відповісти
Это точно.
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26.10.2020 11:10 Відповісти
Ты хотело сказать с ахметкой? С бабой с косой он уже давно завязал.
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26.10.2020 11:03 Відповісти
Как этот гунько не набрал 146% согласно подсчётам ЕГО ШТАБА.
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26.10.2020 10:36 Відповісти
Так это если сложить всех трех. Гы.
Типа подкуп заметили, а то, что Ляшко подкинул туда еще двух Гуньковых, то это не подло да?
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26.10.2020 10:46 Відповісти
а использовать 100% админресурс, даже по словам урода дубинского и т.д. єто виграть честно?, да ишак Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 1734
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26.10.2020 11:55 Відповісти
как показывает статистика адекватное большинство наблюдало этот цирк со стороны
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26.10.2020 10:37 Відповісти
ляшко, тебя предупреждали не связываться с юлькой? ну вот... она "черная вдова". любой союз с ней приводит к краху.
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26.10.2020 10:38 Відповісти
Над "вротабрав" вчергове поглумились.
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26.10.2020 10:38 Відповісти
Без депутатского мандата, видать, ляжко перестало везти в казино.

Иди работать, Ляжко, это тебе не вилами махать или на порносайтах голубятни в раде зависать.
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26.10.2020 10:38 Відповісти
видно, в інтернаті привчили до шику
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26.10.2020 11:45 Відповісти
Дійсно, зараз на порносайтах можна завісати лише слугам наріда. Доречі, такої секасностурбованноі ВР ще ніколи не було. Складається враження, що у раду пройшли самі олігофрени, у яких лібідо значно підвищене, ніж у здорових людей. Ляжко навпаки давав нам надію скоріше потрапити у Європу, завдякі своїй сексуальній орієнтації. Мати рафінованого гея у владі - це тільки плюс. А ти свою гомофобію краще не афішуй, бо геїв у нас багато, вони ж можуть і образитись.
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26.10.2020 14:28 Відповісти
шо то там этих гунько как гуталину у Матроскина.. ))))
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26.10.2020 10:39 Відповісти
а Вила Скотиняці в Сраку слабо засунути Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 7807 - нема Хліба- даешь Зрелища...
Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 4567
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26.10.2020 10:39 Відповісти
два говна выясняют кто из них жидкое, а кто твердое
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26.10.2020 10:39 Відповісти
Бачили?
Ні? Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 2702
Подивіться обов'язково!!! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 1842

Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 5916
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26.10.2020 10:40 Відповісти
*Ахметкіне бабло ф-ф-фтопку ! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 3391
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26.10.2020 10:40 Відповісти
100%
Мені "сподобалося" як Шустер натякнув на цей кліп у своїй передачі, щоб його подивилися як мога більше людей.
Так тонко натякнув, що аж смішно стало ще до просмотру.
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26.10.2020 10:46 Відповісти
Цей ..краще .. Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 3126
..Вор в законе и Ляшко - Прописка в хате. Прикол про Ляшко Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 1893
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26.10.2020 10:53 Відповісти
Ахмєтов став продюсером! Скотиняка така! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 6802
Не відступай!
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26.10.2020 10:43 Відповісти
И эта мразь еще что-то вякает про честные выборы, да там из 5 кандидатов у 3 фамилия Гунько.
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26.10.2020 10:44 Відповісти
Олег ЛОХшко.
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26.10.2020 10:46 Відповісти
Ляшко забыл старую поговорку " с глаз долой из сердца вон". Исчез из кульбитов в Раде по ТВ и рейтинги провалились. Обидно, досадно, Розита не поймет, партни тоже..., да и коровы. Но такое бывает. А как говорится "после драки кулаками не машут". Хотя можно предложить как в древности " божий суд" поединок между кандидатами, но конечно не рыцарский ( где Ляшко и где рыцари), а вот боксерский вполне бы сгодился. Ляшко ведь известный " драчун, задира и кулакомохатель" Ну в общем посмеялись бы хоть.
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26.10.2020 10:51 Відповісти
Зараз в Раді ..головний *драчун * то Ківа ! Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 5846
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26.10.2020 10:55 Відповісти
" Свято место пусто не бывает" А кто брательника Добкина заменил...
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26.10.2020 10:57 Відповісти
там дрОчун. не путай
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26.10.2020 13:10 Відповісти
давай олєжка, нагни раком зелену сволоту Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 5
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26.10.2020 10:54 Відповісти
Та не. Оляжка сам раком любит нагибаться. Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 756
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26.10.2020 10:58 Відповісти
то побачимо хто кого Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 212
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26.10.2020 13:05 Відповісти
Бабло у скотыняки заканчивается, а красиво жить не запретишь да и детки требуют шикарной жизни.
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26.10.2020 11:43 Відповісти
Ну там ще 2 паралельних Гунька вкрали у головного Гунька мінімум 500 голосів на текучий момент
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26.10.2020 11:47 Відповісти
))
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26.10.2020 12:13 Відповісти
А було б найкраще: Спалились на підкупі чи підтасовці- Вся партія автоматично по всій Україні знімається з виборів і обкладається штрафом до держбюджету у 5 млн Гривен. Без права участі у виборах найближчих 10-15 років. Члени партії до виборів в подальшому не допускаються
А то як вибори то щоразу -спливають варіанти підтасовок
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26.10.2020 12:17 Відповісти
удача покинула лотерейника-пустомельника, доведеться чекати наступного розіграшу.
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26.10.2020 12:32 Відповісти
А я болела за Ляшко, хоть и не живу в его округе.
Но такого бузетёра сейчас в Раде не хватает, его перфомансы с коровами и поеданием земли на трибуне никто не превзойдёт, всё был бы какой-то оживляж в этом унылом сборище под куполом.
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26.10.2020 12:44 Відповісти
радиКАЛ мысленно уже депутатсвовал в Раде, а тут такой облом.
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26.10.2020 13:09 Відповісти
два фальсификатора сцепились друг-другу в глотки и зубами выгрызают "победу"... "думая в этот момент про народ и країну.."
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26.10.2020 14:16 Відповісти
пусть "честный" Ляшко пояснит с чего еще два Гунько в бюллетене появилось)))
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26.10.2020 14:30 Відповісти
 
 