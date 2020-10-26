Очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні, але це не пов'язано безпосередньо з місцевими виборами, - ЦГЗ

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності на коронавірус. Однак це не пов'язано з проведенням місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

Кузін вважає, що під час виборів на виборчих дільницях виконувалися всі рекомендації МОЗ.

"Вибори - це, звичайно ризикована операція. Велика кількість людей, які контактують між собою, але всі норми, всі рекомендації МОЗ строго виконувалися. Тому, я не думаю, що спалах буде пов'язаний з виборами", - пояснив в.о. глави ЦГЗ.

У той же час, за словами Кузіна, спостерігається тенденція до збільшення випадків захворювання на COVID-19.

Також читайте: Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості"

"Будемо очікувати прогнозованого зростання, але це не пов'язано безпосередньо з виборчим процесом. У нас завтра буде дискусія з приводу прогнозування і повинні отримати вже національні розрахунки від Академії наук - в кінці сьогоднішньої доби або завтра", - додав Кузін.

"У нас кілька груп прогнозування: одна в Київській школі економіки, інша в НАН, є інститут математики та прогнозування, є кілька ініціативних груп вчених. І ця інформація стікається, як в Центр громадського здоров'я, так і в МОЗ і, як правило, при аналізі декількох джерел інформації, ми будемо обговорювати ризики", - підсумував в.о. глави ЦГЗ.