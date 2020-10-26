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карантин (16095) ЦГЗ (261) Ігор Кузін (304) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні, але це не пов'язано безпосередньо з місцевими виборами, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні, але це не пов'язано безпосередньо з місцевими виборами, - ЦГЗ

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності на коронавірус. Однак це не пов'язано з проведенням місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

Кузін вважає, що під час виборів на виборчих дільницях виконувалися всі рекомендації МОЗ.

"Вибори - це, звичайно ризикована операція. Велика кількість людей, які контактують між собою, але всі норми, всі рекомендації МОЗ строго виконувалися. Тому, я не думаю, що спалах буде пов'язаний з виборами", - пояснив в.о. глави ЦГЗ.

У той же час, за словами Кузіна, спостерігається тенденція до збільшення випадків захворювання на COVID-19.

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"Будемо очікувати прогнозованого зростання, але це не пов'язано безпосередньо з виборчим процесом. У нас завтра буде дискусія з приводу прогнозування і повинні отримати вже національні розрахунки від Академії наук - в кінці сьогоднішньої доби або завтра", - додав Кузін.

"У нас кілька груп прогнозування: одна в Київській школі економіки, інша в НАН, є інститут математики та прогнозування, є кілька ініціативних груп вчених. І ця інформація стікається, як в Центр громадського здоров'я, так і в МОЗ і, як правило, при аналізі декількох джерел інформації, ми будемо обговорювати ризики", - підсумував в.о. глави ЦГЗ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Смешно.. Массовые заходы влияют.. А массовые выборы нет. Ну и кто в это поверит.
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26.10.2020 10:45
+3
уже смешно...а с чем же это связано?
совпадение????? не думаю ))))
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26.10.2020 10:41
+2
Связано с тем, что так надо, нужен рост заболеваемости и все и сознание быдла к этому готовят.
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26.10.2020 10:50
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уже смешно...а с чем же это связано?
совпадение????? не думаю ))))
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26.10.2020 10:41 Відповісти
Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусом. Однако это не связано с проведением местных выборов.(но было связано с посещениями народом храмов,некоторых концертов, свадеб и т.д) Ожидается рост заболеваемости COVID-19 в Украине, но это не связано напрямую с местными выборами, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5216
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26.10.2020 10:45 Відповісти
Смешно.. Массовые заходы влияют.. А массовые выборы нет. Ну и кто в это поверит.
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26.10.2020 10:45 Відповісти
А с чем связано? С переходом на зимнее время?
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26.10.2020 10:47 Відповісти
Связано с тем, что так надо, нужен рост заболеваемости и все и сознание быдла к этому готовят.
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26.10.2020 10:50 Відповісти
Щось сталося, Таня?
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26.10.2020 10:55 Відповісти
Баранам надо лечиться от Кори головоного мозга
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26.10.2020 10:51 Відповісти
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26.10.2020 11:00 Відповісти
не связано напрямую с местными выборами но накривую связано
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26.10.2020 11:03 Відповісти
Все они верно говорят. Ковид - респираторрное заболевание.
Осень, а еще весна - традиционные периоды обострения респираторки.
А если учесть... карантинные меры и их влияние на иммунитет... то ожидаемо.
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26.10.2020 11:25 Відповісти
У Вас там, в Красноярске весь город через неделю в больнице будет от респираторки!
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26.10.2020 11:47 Відповісти
Меня больше Киев интересует, потому как я в этом городе живу.
Что там в РФ мне, в отличие от Вас, неинтересно.
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26.10.2020 11:56 Відповісти
 
 