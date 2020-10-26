Військові літаки РФ з початку війни не залітали в повітряний простір України, за винятком Криму, - командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За даними командування ПС ЗСУ, з початку 2014 року в небі Криму зафіксовано 225 000 випадків порушення держкордону України.
З початку війни на Донбасі військові літаки Росії в повітряний простір України не залітали, крім території тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного і Азовського морів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, передає Цензор.НЕТ.
"Таких випадків у повітряному просторі України зафіксовано не було, крім Криму, звичайно. З початку 2014 року в небі Криму зафіксовано 225 000 випадків порушення державного кордону України", - зазначив Дроздов.
За його словами, "інформація, яку відображає один з вебсерверів, наприклад, Flightradar, не є офіційною і може містити похибку".
"Військові літаки РФ в повітряний простір України не залітали, крім півострова Крим і акваторії Чорного та Азовського морів", - уточнив Дроздов.
Будь ласка, зачекайте...
-Дідусю, а вони залітали через кордон на літаках?
-Та залітали. І одразу стрілять!
-А ви як врятувались?
-А я не врятувався. Гаубицею мене з літака бахнули і кінець мені.
Или негласный договор или американцы пригрозили раше
Иначе Алеппо
А по самолётам не всё так просто, вояка.
Був час коли добивала, але чомусь не склалось.
Два хрестика - это я сам удалял, оттачивал ответ
Новость от 2014 года.
Два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Украины в Донецкой области.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, россияне продолжают активную воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации.
"Один беспилотник был зафиксирован над Мариуполем. Еще один - на административной границе с временно оккупированным Крымом", - рассказал Лысенко.
"Кроме того средства противовоздушной обороны Украины обнаружили два военных самолета ВС РФ, которые на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины на направлении Седово-Мелекино Донецкой области, совершили маневр вдоль украинской береговой линии и вернулись в Россию", - отметил спикер СНБО.
Зелёная власть в своём стиле...