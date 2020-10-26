Військові літаки РФ з початку війни не залітали в повітряний простір України, за винятком Криму, - командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов

За даними командування ПС ЗСУ, з початку 2014 року в небі Криму зафіксовано 225 000 випадків порушення держкордону України.

З початку війни на Донбасі військові літаки Росії в повітряний простір України не залітали, крім території тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного і Азовського морів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, передає Цензор.НЕТ.

"Таких випадків у повітряному просторі України зафіксовано не було, крім Криму, звичайно. З початку 2014 року в небі Криму зафіксовано 225 000 випадків порушення державного кордону України", - зазначив Дроздов.

За його словами, "інформація, яку відображає один з вебсерверів, наприклад, Flightradar, не є офіційною і може містити похибку".

"Військові літаки РФ в повітряний простір України не залітали, крім півострова Крим і акваторії Чорного та Азовського морів", - уточнив Дроздов.

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