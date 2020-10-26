"Ви - ніхто. Ваша діяльність нас не турбує": журналістам на Донеччині заважали вільно спостерігати за підрахунком голосів. ФОТОрепортаж

На одній з дільниць Бахмута (Донецька область) журналістам не дозволили вільно спостерігати за підрахунком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне радіо".

Все почалося ще до підрахунку голосів. Коли бюлетені ще були в урнах, дехто з членів комісії вже взявся розписуватися в порожніх протоколах, тоді як ці документи заборонено підписувати до заповнення. Коли журналістка стала просити аби протокол поміняли, голова дільничної комісії директорка Бахмутської школи мистецтв Євгенія Гринь відповіла:

"Протокол тільки почали підписувати, я її (одну з членів комісії, – ред.) зупинила. А взагалі, дівчино, не заважайте. У вас немає такого права керувати нами. Фіксуйте, фотографуйте, ми й самі встигнемо наробити помилок".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88%

Видання зазначає, що педагог особисто переходила на подібні висловлювання не раз і вдавалася до відвертого приниження журналістки.

Після цього члени ДВК стали поводитися більш напружено. Так, нам не давали близько підійти до бюлетенів або сфотографувати їх, аргументуючи це "коронавірусною" дистанцією. Водночас розгледіти позначки у бюлетенях з великої відстані було неможливо, враховуючи ще й те, що присутні навмисне тісно обступили стіл. Дехто навіть підвищував голос, заявляючи, що стояння поза ними їх дратує.

Коли роздивитися щось вже не було ніякої змоги, журналістка попросила одну з жінок, яка стояла за столом, трохи відійти. Та розлютилася, а за нею стали сваритися й інші. Виникла наступна розмова:

"Журналістка: Мені нічого не видно за спинами.

Член комісії 1: Дотримуйтеся дистанції.

Журналістка: Дозвольте, тоді станьте так, щоб усім було видно на відстані.

Член комісії 2 (голосно): Встаньте на стілець і знімайте, а не ходіть поруч!

Журналістка: Якщо є дистанція, тоді дайте мені доступ.

Голова комісії: Секунду, ви - ніхто і прийшли сюди…

Журналістка: Я - ніхто?

Голова комісії: Так, у цьому випадку ви - не член комісії.

Журналістка: Але теж маю право дивитися.

Голова комісії: Маєте, але показувати вам нічого не потрібно. Ви можете знімати й робити що хочете, але не заважайте.

Журналістка: Це перешкоджання журналістській діяльності.

Голова комісії: Ваша діяльність нас абсолютно не турбує".

Втім, виняток для фото таки зробили — показали один із зіпсованих бюлетенів. Зробили це демонстративно.

Видання зазначає, фіксувати на камеру, як виборець проставляє відмітки в своєму бюлетені, не можна - це порушує таємницю голосування. Але коли бюлетень уже заповнений і лежить перед членами виборчкому, журналіст може його сфотографувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку

"Оскільки на дільниці №140609 цим правом знехтували, журналістка склала акт про перешкоджання своїй діяльності. Спочатку Євгенія Гринь казала, що вирішувати долю документа будуть члени комісії шляхом голосування. Однак аж до завершення процедури жінка говорила про акт напівголосно, радячись з колегами. Коли ми нагадали їй про документ, вона зачитала його перед присутніми та заключила, що такі акти розглядають у Територіальній виборчій комісії. Ближче до фіналу засідання члени ДВК почали демонструвати відверту зневагу до журналістки. Так, коли вона хотіла сфотографувати протокол, одна з членів ДВК, звертаючись до інших, голосно сказала: "Подивіться, вона хотіла вкрасти протокол!" Решта членів стали на її підтримку, хоча це вочевидь був наклеп", - пише видання.

"Де ваша честь, якщо ви прийшли й забрали документи? Чого ви тут хазяйнуєте?" – питає інша жінка.

Коли голова комісії відправилася в ТВК, ми теж прийшли туди, аби подати акт. Разом з цим викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.





