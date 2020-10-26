Туреччина заявила про арешт російських шпигунів: передавали інформацію про закупівлі газу, завдані збитки оцінюються в мільярди доларів

Напружені відносини Росії і Туреччини ризикує затьмарити ще й шпигунський скандал. Турецькі спецслужби затримали заступника керуючого директора і ще п'ятьох співробітників компанії Bosphorus Gaz - великого покупця російського газу, який до 2018 року перебував у власності "Газпрому".

Емель Озтюрк і її підлеглі підозрюються в політичному і військовому шпигунстві. Як повідомляє турецька преса, вони були спіймані на місці злочину при передачі конфіденційної інформації агенту "великої зарубіжної енергетичної компанії". Розслідування ведуть Національна розвідка Туреччини і Управління по боротьбі з фінансовими злочинами в Стамбулі. Всім підозрюваним пред'явлені кримінальні звинувачення, пише kavkazcenter.com, передає Цензор.НЕТ.

Озтюрк, як вважає слідство, як мінімум з квітня 2020 року перебувала в контакті з трьома представниками іноземної компанії, якій передавала інформацію про обсяги закупівлі газу Туреччиною і ціни. Збиток від її діяльності оцінюється в мільярди доларів.

Іноземною компанією, в інтересах якої діяла Озтюрк, є "Газпром", повідомляє Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За їхніми відомостями, російській монополії передавалися дані про газове родовище, відкрите Туреччиною в Чорному морі, а також цифри щодо потоків газу і його вартості.

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Шпигунський скандал загрожує переговорам щодо продовження контрактів на поставки російського газу в Туреччину, кажуть джерела ICIS.

У 2021 році закінчується термін договорів на 7,75 млрд кубометрів на рік, і можливість їх пролонгації вже під питанням через конфлікти Москви і Анкари в Сирії, Лівії, до яких додалася війна в Нагірному Карабасі.

Для Bosphorus Gaz розслідування може закінчитися відкликанням ліцензії, припускає один з учасників турецького газового ринку. У компанії є контракти на імпорт 4 млрд кубометрів російського газу щорічно. Один з них - на 0,75 млрд куб - закінчується в 2021 році.

Крім того, "Газпрому" належить домовитися про продовження поставок найбільшому державному імпортеру BOTAS. Один контракт з компанією закінчується в 2021 році (на 4 млрд кубометрів), а інший - в 2028 (на 16 млрд кубів).

Влітку, нагадаємо, Туреччина практично повністю відмовилася від російського газу. Поставки на колись другий найбільший ринок після Німеччини різко знизилися з минулої зими. У січні це було 2,254 млрд кубометрів, в лютому - 1,119 млрд, у березні - 0,394 млрд, у квітні - 0,473 млрд, у травні - 0,342 млрд, а в червні - всього 0,002 млрд.

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У липні і серпні прокачування поновилося, проте їх обсяг істотно нижче торішнього - близько 0,8 млрд кубометрів.

Російський газ Туреччина замінює сировиною з Азербайджану, який з березня утримує статус найбільшого постачальника в країну.

За підсумками минулого року поставки азербайджанського газу з родовища Шах-Деніз зросли на 27%, і Анкара має намір продовжувати їх нарощувати.