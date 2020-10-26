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Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція

Двоє чоловіків намагалися неодноразово поповнити мобільні рахунки, використовуючи одну 500-гривневу купюру та ізоляційну стрічку. Правоохоронці затримали зловмисників. Їм загрожує до шести років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники кіберполіції у Львівській області спільно з працівниками Управління патрульної поліції регіону затримали двох осіб, які здійснювали несанкціоновані втручання в роботу терміналів та банкоматів самообслуговування.

Зловмисниками виявилися двоє киян 38-ми та 44-х років, які тимчасово мешкали в одному з готелів Львова.

У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої було прикріплено ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання. Поліцейські затримали фігурантів на місті, під час вчинення "операції".

За попередніми даними, чоловіки встигли поповнити рахунки на 4 тисячі гривень, повторно використовуючи одну купюру.

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Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють фігурантів на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

В готелі, де тимчасово мешкали фігуранти, правоохоронці провели невідкладний обшук. як речові докази вилучено мобільні телефони, сім-карти, блокноти та 500-гривневу купюру, що використовувалася у вчиненні правопорушення.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електромереж, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Фігурантам обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Досудове слідство триває.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
більш детально будь ласка...як ізоленту прикріпляти?
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26.10.2020 11:36
+14
Пусть ребята ролик выложат на youtube, молодцы какие
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26.10.2020 11:19
+14
Это конечно не наши чиновники с многомиллиоными кражами у народа. Тут есть за что шесть лет впаять мужикам.
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26.10.2020 11:30
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Пусть ребята ролик выложат на youtube, молодцы какие
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26.10.2020 11:19 Відповісти
Двое киевлян задержаны во Львове за многократное пополнение счетов одной купюрой. Им грозит до 6 лет заключения, - полиция - Цензор.НЕТ 1413
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26.10.2020 11:20 Відповісти
изъяты мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и 500-гривневую купюру, которая использовалась в совершении правонарушения.Источник: https://censor.net/ru/n3227069

Это не доказательства. ГДЕ СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА???
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26.10.2020 11:21 Відповісти
Они не использовали маски вот и зара .... ээ их и поймали.
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26.10.2020 11:23 Відповісти
Это конечно не наши чиновники с многомиллиоными кражами у народа. Тут есть за что шесть лет впаять мужикам.
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26.10.2020 11:30 Відповісти
Помню питейные автоматы которые наливали стакан газировки за удар в определённое место.
Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 8258
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26.10.2020 11:36 Відповісти
было такое чудо автоматики
даже в мультиках зафиксировано
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26.10.2020 12:21 Відповісти
Хмм... изоленту говорите...
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26.10.2020 11:36 Відповісти
Нитка суровая на клей в торец купюры и можешь начинать))
Это не новость,такие видосы е ть и на ютубе
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26.10.2020 15:56 Відповісти
більш детально будь ласка...як ізоленту прикріпляти?
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26.10.2020 11:36 Відповісти
6 лет свободных есть?
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26.10.2020 14:15 Відповісти
а не пішов би ти ..гражданин майор
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26.10.2020 19:40 Відповісти
И ты иди туда же умник
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26.10.2020 21:01 Відповісти
Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 3620
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26.10.2020 11:38 Відповісти
Где обучающее видео?
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26.10.2020 11:46 Відповісти
Изолента была синяя? Вот в этом и вся проблема! Если бы была зелёная, пополняли бы до сих пор без проблем.
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26.10.2020 11:46 Відповісти
А шо, так можна було?...
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26.10.2020 11:57 Відповісти
Не догадались, что надо это делать разными купюрами, а использованными потом рассчитываться где-нибудь в магазинах... Ну ничего, следующие умельцы учтут)
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26.10.2020 12:12 Відповісти
Их скорее всего, через видеокамеру засекли.
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26.10.2020 13:01 Відповісти
Вот комментарий из разряда "Совсем не в теме".
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26.10.2020 13:39 Відповісти
юра, ну вот зачем тут ликбез устраивать?
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26.10.2020 12:22 Відповісти
Не думал, что будет продолжение у монетки с ниточкой.
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26.10.2020 13:30 Відповісти
..лошня...- а если б 2-сторонний скотч пользовали, ещё бы и приход шел.. Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 6248 Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 6248 Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 6248
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26.10.2020 15:03 Відповісти
Точно, а в идеале взять липучку для ловли мух ))
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28.10.2020 11:19 Відповісти
Эти дебилы еще б на Крещатике развлекались! Пошли б в ментовку, предложили закинуть бабла на мобилы господам полицаям. Вот знаю что западные редкие кретины, а тут такое шикааарное подтверждение!!!
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28.10.2020 11:15 Відповісти
 
 