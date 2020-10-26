52 тисячі нових випадків за добу: у Франції побито черговий рекорд захворюваності на COVID-19
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У Франції зафіксовано новий рекорд за кількістю нових випадків коронавірусної інфекції, підтверджених за добу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.
За 24 години було зафіксовано ще 52 тис. пацієнтів із COVID-19. Попередній рекорд, встановлений добою раніше, був перевищений на 6588 хворих.
Загалом від початку епідемії коронавірусну інфекцію підтвердили в 1 138 507 осіб.
За добу у Франції померло 116 пацієнтів із COVID-19, це на 22 менше, ніж напередодні. Загалом у країні померли щонайменше 34 645 інфікованих коронавірусом.
Спалах коронавірусної інфекції розпочався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
За кількістю виявлених заражень коронавірусом Франція розташовується на п'ятому місці у світі. Загалом на планеті зафіксовано понад 43 млн випадків COVID-19.
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Возьмем к примеру бешенство. Когда его вирус стал менее опасным? Никогда. Или, к примеру, натуральная оспа. Преследовала человечество всю его историю. Если сейчас ее вирус выпустить - киздец будет неиллюзорный. Или может, вирус Эбола стал неопасным? Тоже нет.
Я уже довольно давно писал, что ПЦР тесты более-менее пригодны на самом начальном этапе эпидемии, надо переходить на ИФА или на сочетание ПЦР-ИФА или переходить на диагностику по КТ и симптоматике. Чем сильнее зараженность окружающей среды нежизнеспособными ошметками вирусов тем бльше будет ложноположительных случаев по ПЦР. А когда их включат в общую статистику, тут же ковидоборцуны воскликнут: ура, летальность резко упала!
Кстати это вы же бред про Швецию тут писали? про самую высокую смертность за 150 лет), что ложь и элементарно разбивается в пух и прах сравнегием населения и цифр смертнотсти тогда и сейчас .....
ТАк вот уже ВОЗ признал Шведскую модель одной из лучших, у них сейчас в ЕС из 31 страны у Швеции на сегодня 27 место, сработала Шведская модель. Эту ветку уже не читают, поэтому буду откровенен:
Ваша Антип паника - это пусть толика, но все равно реальный вклад в те смерти, которые провоцирует психоз на фоне Ковида. Вы похоже медик или фармаколог, и это лишь удесетеряет вашу вину. Образованный невежа, который своим истерическим отношением к происходящему увеличивает смертность априори ВИНОВЕН!. Вы омерзительный могильщих пусть и неосознанный!
Вот как Шведы сами пишут Highest mortality this millennium noted in Sweden Вы же согласны, что в этом тысячелетии население Швеции менялось не очень сильно?
А Ваши вопли про мою виновность весьма слабенько обоснованны. Идиоты-оптимисты говорящие "снимите все маски и вперед на массовые концерты и у нас будет Швеция, а не Бергамо" они просто опасные идиоты или враги Украины. Тем более, что на миллион населения в Швеции умерло больше, чем в Украине.
Вот загадка природы... Ну или китайской статистики.