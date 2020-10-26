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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Кіровоградщина (438) Лозінський (23) місцеві вибори (1000)

Ексдепутат Лозінський, засуджений до 15 років за вбивство людини, виграв вибори на пост глави ОТГ на Кіровоградщині, - виборчком

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексдепутат Лозінський, засуджений до 15 років за вбивство людини, виграв вибори на пост глави ОТГ на Кіровоградщині, - виборчком

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого раніше засудили до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади, яка розташована неподалік місця вбивства.

"Лозінський Віктор Олександрович упевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили ВВС News Україна в місцевій виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ.

Там уточнили, що оформлення протоколів триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдепутат Лозінський, засуджений на 15 років за вбивство людини, балотується на голову ОТГ на Кіровоградщині, - ЗМІ

Віктор Лозінський йшов на вибори як самовисуванець.

Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталось вбивство. Пан Баліцький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

Сам Лозінський напередодні виборів дав інтерв'ю, в якому назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості й зняв усі судимості.

У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ. 16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство. Після інциденту з компанією у складі Віктора Лозінського, прокурора району, начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник. Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона. Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандата, після цього він зник, його оголосили у розшук. Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні. У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав. Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділку міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці). У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років. У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років. Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я". Проте після громадського резонансу прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці. Уже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу. У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість із Віктора Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний Суд.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+102
Як можна було голосувати за вбивцю? Цих людей вже ніщо не вилікує...
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26.10.2020 11:52
+82
Неля Штепа, бывший мэр Славянска, вышла во второй тур на местных выборах в родном городе.

Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, выиграл выборы на пост главы ОТГ на Кировоградщине, - избирком - Цензор.НЕТ 6470

Гиркина встречала, сепаратизм насаждала, войну в Украину привела. А ее вновь в мэры выбирают. Ту**е люди, не помнящие свое прошлое, обречены. А мы с ними в одной стране живем...
Какое-то невероятное днище !
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26.10.2020 11:54
+48
и их таких 73% в Украине не считая проголосовавших за ОПЗЖ ...
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26.10.2020 11:56
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и создал бог по образу своему и подобию.а вы уверены?
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27.10.2020 06:56 Відповісти
Рука руку моет. У власти воры и убийцы.
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27.10.2020 07:50 Відповісти
это ватная зеленорма
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27.10.2020 07:54 Відповісти
Ексдепутат Лозінський, засуджений до 15 років за вбивство людини, виграв вибори на пост глави ОТГ на Кіровоградщині, - виборчком - Цензор.НЕТ 5910
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27.10.2020 08:01 Відповісти
Ексдепутат Лозінський, засуджений до 15 років за вбивство людини, виграв вибори на пост глави ОТГ на Кіровоградщині, - виборчком - Цензор.НЕТ 1954Ексдепутат Лозінський, засуджений до 15 років за вбивство людини, виграв вибори на пост глави ОТГ на Кіровоградщині, - виборчком - Цензор.НЕТ 943
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27.10.2020 08:02 Відповісти
А хіба в нас можна балатуватись у владу з такими злочинами ?
Це взагалі ЩОСЬ....
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27.10.2020 08:23 Відповісти
В мае 2019 г. Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как заявляет Лозинский, подтвердил Верховный Суд.

А шо так можно было?
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27.10.2020 09:25 Відповісти
даже при поганом совке такого бы наверное ,не было..... И не выкручивает у судей руки после этого , и глаза у них мразей не лопаются ? (щас напишут ну шо же вы всех под одну гребенку , ведь это еденичный случай -такой судья плохой попался -бывает ) Ексдепутат Лозінський, засуджений до 15 років за вбивство людини, виграв вибори на пост глави ОТГ на Кіровоградщині, - виборчком - Цензор.НЕТ 240 европа бедная
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27.10.2020 10:23 Відповісти
Странно, что таким дают 15 лет или пожизненное и ещё более странно, что выпускают. Он и его дружбаны из прокуратуры в прошлом были бы повешены как собаки, а дерево на котором повешены было бы сожжено. Это если бы вокруг жили люди поистине козацького роду. Но видимо все перевелись.
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20.11.2020 20:32 Відповісти
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