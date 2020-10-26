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Новини Політика УкраїниСуспільство Місцеві вибори-2020
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ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Помилкою було застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Помилкою було застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців, - ОПОРА

У громадянській мережі ОПОРА вважають помилкою застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців.

Про це сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Частини порушень, зокрема процедурних, можна було уникнути, якби держава вчасно, а саме український парламент, ухвалила зміни до Виборчого кодексу. І всі потенційні учасники виборчого процесу були б у рівних умовах. Великою помилкою, про що ми говорили неодноразово, було поширення пропорційної системи з відкритими списками саме на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців", - сказала Айвазовська.

За її словами ця система не відповідає завданням місцевого самоврядування і не сприяє розвитку партійних організацій на місцях.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
И, даже, более того, какая "политика" может быть на уровне области, района? Политика определяется Веровной Радой, а на местах должны устраивать быт граждан. Разве нужно быть членом какой-то партии, чтоб принимать решение об асфальтировании улиц или организации вывоза мусора?
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26.10.2020 12:39
+2
У селах можна і мажоритарку лишити, щоб самовисуванці могли йти...
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26.10.2020 12:28
+2
Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2204
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26.10.2020 12:41
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Списки партии должны утверждать на своих сездах тайным голосованием, на не грузить избирателя кучей неизвестных ему людей.
Я не обязан знать всех аферистов, стремящихся пролесть во власть.
Читаю в одной местной газетенке интервью с одним таким претендентом - вывод, ему надоело смотреть, как воруют другие, хочется самому.
Вот, хай твоя партия на следующих выборах ответит, что включила тебя в список.
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26.10.2020 12:11 Відповісти
А навіщо у селах партійні списки??? А громади до 10 тис. людей - це саме села...
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26.10.2020 12:21 Відповісти
Ну, народ имеет право знать, кто будет депутатом.
Но проводите партийный праймериз своей партии любителей тараканов хоть в интернете, хоть на собрании партии и не грузите этой хирней других.
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26.10.2020 12:27 Відповісти
У селах можна і мажоритарку лишити, щоб самовисуванці могли йти...
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26.10.2020 12:28 Відповісти
И, даже, более того, какая "политика" может быть на уровне области, района? Политика определяется Веровной Радой, а на местах должны устраивать быт граждан. Разве нужно быть членом какой-то партии, чтоб принимать решение об асфальтировании улиц или организации вывоза мусора?
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26.10.2020 12:39 Відповісти
Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2204
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26.10.2020 12:41 Відповісти
Айвазовская права, партийные списки, на местных выборах - маразм, но партийным царькам очень-уж хочется померятся пиписьками Помилкою було застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2383
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26.10.2020 12:58 Відповісти
Как проиграли , так сразу же неправильно!! Козлы!! работать надо!!
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26.10.2020 15:07 Відповісти
так опора незалежна організація. вона просто дає аналіз.
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26.10.2020 17:16 Відповісти
А что за Опора? Кто бенефициар?Кто платит деньги?
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26.10.2020 16:35 Відповісти
у гугла спитай. Всеукраїнська громадська організація "Громадянська мережа «ОПОРА» (скорочено - Громадянська мережа ОПОРА, мережа ОПОРА) - неурядова всеукраїнська організація громадського контролю та адвокації у сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності, місцевого самоврядування, а також всеосяжного впровадження принципу відкритих даних. https://www.oporaua.org
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26.10.2020 17:18 Відповісти
Каждый Кулик своё болото хвалит.Кто им заказывает музыку? Кто платит? На что пируют.
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26.10.2020 23:43 Відповісти
 
 