Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА
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Учні шкіл, які розташовані в "червоних" зонах епідеміологічної небезпеки в Київській області, після завершення осінніх канікул будуть переведені на дистанційну форму навчання
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
Заклади дошкільної освіти продовжать працювати.
Зараз 14 дитсадків в області закрито на карантин: в Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ (два заклади), Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському (два заклади), Яготинському (чотири установи), Тетіївському та Таращанському районах.
Рішення про тимчасове припинення їх роботи взяли члени територіальних комісій з питань ТЕБ та НС через виявлення випадків захворювання на коронавірус серед дітей або працівників цих установ.
Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.
Будь ласка, зачекайте...
не могли какой то другое определение сделать. найминг так себе...
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