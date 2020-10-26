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Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Учні шкіл, які розташовані в "червоних" зонах епідеміологічної небезпеки в Київській області, після завершення осінніх канікул будуть переведені на дистанційну форму навчання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Заклади дошкільної освіти продовжать працювати.

Зараз 14 дитсадків в області закрито на карантин: в Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ (два заклади), Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському (два заклади), Яготинському (чотири установи), Тетіївському та Таращанському районах.

Рішення про тимчасове припинення їх роботи взяли члени територіальних комісій з питань ТЕБ ​​та НС через виявлення випадків захворювання на коронавірус серед дітей або працівників цих установ.

Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 16 жовтня в школах набрали чинності нові правила дистанційного навчання, - Міносвіти

Автор: Анастасія Потіха
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"красная зона"? оригинально....
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26.10.2020 12:19 Відповісти
Вызывает совершенно другие ассоциации))
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26.10.2020 12:32 Відповісти
так и я про то
не могли какой то другое определение сделать. найминг так себе...
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26.10.2020 12:39 Відповісти
Тупарі зелені! Діти - основне джерело зараження. Після відновлення роботи шкік пішов спалах заражень в усьому світі. Можливо, діти не важко переносять хворобу. А як ви захистили вчителів, які заходять до 30 учнів в тісному класі. Чи ви хоча б видали їм маску? Одну на день? Ні! Чи застрахували життя та здоров.я? Чи робити тести кожен тиждень? Тому вчителі і почали гинути. Скільки прикладів вам треба?

https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение, - ОГА - Цензор.НЕТ 1235
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26.10.2020 12:41 Відповісти
https://lviv.znaj.ua/ru/342741-u-lvovi-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-jiji-obozhnyuvav-ves-klas
Одна из преподавательниц лицея скончалась в прошлую пятницу. Об этом сегодня сообщили в лицее. Умерла 52-летняя Наталья Кулинская, которая заболела еще в середине сентября
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26.10.2020 12:44 Відповісти
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеШколы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение, - ОГА - Цензор.НЕТ 352
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26.10.2020 12:45 Відповісти
"До последнего боролась": в Луцке умерла учительница от COVID-19

Тамара Тарасюк была учительницей украинского языка и литературы в СШ I-III степеней №12. Больше читайте здесь:

https://tsn.ua/ru/coronavirus/do-poslednego-borolas-v-lucke-umerla-uchitelnica-ot-covid-19-1636150.html
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26.10.2020 12:49 Відповісти
Не могу поверить, что эта болезнь затронула и мою семью": в Тернополе от коронавируса умерла учительница

От COVID-19 умерла учительница украинской гимназии им. Ивана Франко Галина Слюзар. Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/coronavirus/ne-mogu-poverit-chto-eta-bolezn-zatronula-i-moyu-semyu-v-ternopole-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-1646752.html
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26.10.2020 12:50 Відповісти
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 7175Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 1542 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 7175 http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonu
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26.10.2020 12:51 Відповісти
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonu
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26.10.2020 12:52 Відповісти
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 2424 Василь Стрижко.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 9681

https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/
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26.10.2020 13:09 Відповісти
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 5615 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyu
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26.10.2020 13:10 Відповісти
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 2410 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.html
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26.10.2020 13:11 Відповісти
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19

Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 6662 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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26.10.2020 13:12 Відповісти
http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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26.10.2020 13:13 Відповісти
Від коронавірусної інфекції померла вчителька луцької школи №12 Тарасюк Тамара Олександрівна.
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 139 https://p-p.com.ua/news/u-lutsku-vid-koronavirusu-pomerla-vchytelka-foto/
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26.10.2020 13:14 Відповісти
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі.
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 3594 https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725
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26.10.2020 13:17 Відповісти
Кому трeба ті вчитeлі: получили по 4000 зeлeні- тeпeр дохніть, алe працюйтe
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26.10.2020 14:37 Відповісти
 
 